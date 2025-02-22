Высадка в заливе Свиней: как советские морпехи уничтожили десант США на Кубе

В 1960 году президент Соединенных Штатов Дуайт Эйзенхауэр одобрил решение провести военную операцию на Кубе для свержения властей во главе с Фиделем Кастро. Согласно американскому плану, высадка десанта должна была привести к созданию временного правительства, подконтрольного США. Эта операция получила название «Плутон». Уже в 1961 году новый президент Джон Кеннеди утвердил дату высадки на Кубе – 17 апреля.

Воздушные бои

Для реализации своего плана США использовали полторы тысячи кубинских наемников и эмигрантов. Их вербовали сотрудники ЦРУ, служившие на Кубе. Подразделение, которое удалось собрать, назвали «Бригада-2506». Бригада состояла из четырех пехотных, одного моторизованного и одного парашютного батальона, одной танковой роты и батальона тяжелого вооружения. Для захвата побережья американцы направили пять вооруженных судов и два пехотно-десантных корабля, а также семь танкодесантных катеров. Поддержку с воздуха обеспечивали восемь военно-транспортных самолетов С-46, шесть С-54 и 24 бомбардировщика Douglas А-26.

Особенно ожесточенно бои проходили в районе селения Плайя-Хирон. Выделяется подвиг военно-воздушных сил Кубы, изначально не представлявших для наемников США особой угрозы из-за своей немногочисленности. На момент вторжения кубинские ВВС насчитывали всего десять пилотов и семь исправных самолетов – из них два реактивных. На вооружении имелись два бомбардировщика и три истребителя. Состояние самолетов оставляло желать лучшего. В то же время силы США не испытывали недостатка в технике.

15 апреля 1961 года наемники нанесли удар по кубинским аэродромам, однако просчитались, уничтожив лишь списанные самолеты. Вся боеспособная техника была надежно замаскирована и не пострадала. 17 апреля ВВС Кубы одержали первую победу, сбив пять вражеских самолетов. Однако были и потери: один кубинский самолет два В-26 зажали в воздухе и подвергли обстрелу. Утром 18 апреля перед кубинскими летчиками была поставлена задача уничтожать авиацию противника и завоевать превосходство в воздухе. Вскоре над Плайя-Хирон они перехватили группу бомбардировщиков, направлявшуюся в сторону позиций войск Фиделя Кастро. Налет был сорван: В-26 были сбиты, еще несколько повреждены. За этот день пилоты ВВС Кубы еще несколько раз перехватывали самолеты наемников, и силы врага остались без поддержки с воздуха. На следующий день в 6.30 утра с аэродрома Гватемалы вылетели четыре бомбардировщика «Бригады-2506». Над заливом Кочинос (он же – залив Свиней) их должны были прикрывать истребители США, но произошла накладка. Оказалось, что в ЦРУ не учли разницы между часовыми поясами и отправили бомбардировщики на два часа раньше положенного. Завязался бой, в результате которого два самолета наемников были уничтожены сразу, один получил повреждение и был добит зенитным огнем, а последний пытался вернуться на базу, но упал в море.

Десантная операция

Параллельно с этими событиями разворачивалась и операция на суше. Около полуночи 17 апреля 1961 года войска наемников начали наступление одновременно на трех направлениях: три батальона — на Плайя-Хирон, один — на Плайя-Ларга и батальон парашютистов — к Сан-Бласу. Часть сил была выделена для захвата аэродрома в районе Плайя-Хирон и подготовки его к приему своих самолетов. Но уже утром самолеты кубинских ВВС нанесли несколько ударов по месту высадки. В результате оказались потоплены четыре транспортных судна, в том числе «Хьюстон», на котором находился пехотный батальон, и «Рио-Эскондидо», перевозивший большую часть боеприпасов и тяжелого вооружения. К середине дня кубинцы смогли остановить продвижение наемников на всех направлениях. Затем они перешли к вытеснению врага к побережью в районе Плайя-Хирон. Утром 19 апреля после 30-минутной артиллерийской подготовки кубинские войска перешли в наступление и окончательно сломили противодействие наемников. «Бригаде-2506» пришлось сдаться.

До недавнего времени военные историки полагали, что советские войска никак не участвовали в боях за Плайя-Хирон. Помощь союзной Кубе ограничивалась лишь поставками оружия из СССР и работой советских инструкторов с кубинцами. Позднее выяснилось, что этим инструкторам тоже довелось принять участие в операции против наемников. Поддержку оказывали советские вертолеты, бортстрелки которых вели огонь по противнику, высаживавшемуся с кораблей. Огневая поддержка десанта оказала важнейшее влияние на исход всей операции. Несмотря на это, официально участие советских военных в этом конфликте не освещалось ни в советских, ни в кубинских газетах. Новые данные стали появляться уже в XXI столетии. Сегодня считается, что во время боев с наемниками из «Бригады-2506» погибло сто советских морпехов. Что касается подтвержденных потерь со стороны кубинцев, то они составляют 156 человек.

Значит, именно советские силы сыграли решающую роль в борьбе со ставленниками США. Косвенное подтверждение этому факту можно найти в документах 2013 года, когда в Госдуму РФ внесли поправки к закону «О ветеранах». Несколько членов Совфеда предлагали дополнить закон, установив статус ветерана «за участие в боевых действиях на Плайя-Хирон в апреле 1961 года». Пока инициатива не реализована, однако само ее наличие косвенно подтверждает участие советских морпехов в противостоянии между войсками Фиделя Кастро и проамериканскими наемниками. В честь этой победы на Кубе был учрежден орден «Плайя-Хирон» – одна из трех высших наград страны. По словам Фиделя Кастро, «битва в Плайя-Хирон не позволила повернуть историю Кубы к прежним временам и спасла революцию». Успех в отражении американского десанта в заливе Свиней подтолкнул кубинские власти к дальнейшему сотрудничеству с Советским Союзом, что стало одной из причин Карибского кризиса.