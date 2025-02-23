Сколько исчезнувшего ядерного оружия до сих пор не нашли

Аварии в ситуациях, когда задействована сложная техника, увы, не редкость. Если речь идет о военных маневрах, и, в особенности, боевом патрулировании, то такого рода нештатные ситуации становятся опасными вдвойне. А если в них задействовано ядерное оружие, то опасность возрастает до уровня катастрофы.

«Подвиги» военных США

Сегодня Пентагон официально признает, что в период «холодной войны» военным ведомством США было «безвозвратно утрачено» 11 атомных бомб. Для таких случаев даже появился специальный код – «сломанная стрела».

Впервые такого рода эпизод имел место в 1950 году. Отрабатывали действия в случае намерения СССР подвергнуть ядерной бомбардировке Сан-Франциско. Самолет, изображавший агрессора, разбился и исчез с радаров, и вместе с ним исчезла и самая настоящая атомная бомба, не оснащенная, к счастью, капсулой, запускающей взрыв. Обломки самолета и саму бомбу нашли лишь три года спустя.

Это была первая, но не последняя «потеряшка» такого рода в 1950-м году. Несколько позднее экипаж бомбардировщика из-за неполадок принял решение сбросить бомбу в реку Святого Лаврентия (Канада). Река «обогатилась» 45-ю килограммами урана.

1956 год. Американский бомбардировщик потерпел катастрофу над Средиземным морем. В воду ушли два контейнера с «ядерной начинкой». Они не найдены до сего дня.

1957 год. На борту самолета с ядерными бомбами произошла нештатная ситуация. Командир корабля решил сбросить бомбы в Атлантический океан, на дне которого они покоятся и поныне. Где именно – неизвестно.

1958 год. Над курортным местечком Тайби-Айленд (штат Джорджия) столкнулись бомбардировщик, несший ядерную бомбу, и истребитель. Бомба была сброшена в залив. Ее так и не нашли.

1961 год. Над территорией США потерпел крушение бомбардировщик, имевший на борту две водородные бомбы. Одна из них была найдена довольно скоро – она опустилась на парашюте, и лишь предохранитель спас США от катастрофы. Другая упала в болото и была обнаружена только после напряженных поисков.

1965 год. В Тихом океане с авианосца свалился штурмовой самолет, имевший ядерный заряд на борту. Водородная бомба по сей день лежит где-то на глубине 5 километров под слоем ила.

1968 год. Самолет, взлетевший с американской авиабазы на острове Гренландия, рухнул, пробил лед и погрузился на дно. На борту самолета были 4 ядерные бомбы. Пентагон тогда заверил общественность, что все четыре бомбы обнаружены и извлечены со дна. Но спустя время стало известно, что поднять удалось лишь три бомбы. Одна так и находится до сих пор под водой.

После этого эпизода Пентагон, наконец-то, прекратил воздушное патрулирование с ядерными бомбами на борту самолетов.

Это лишь самые нашумевшие случаи, вошедшие в отчеты под кодом «сломанная стрела», и сопровождавшиеся безвозвратной утратой ядерного оружия. Официально, как было сказано, Пентагон признает 11 потерянных бомб. Сколько их было на самом деле – неизвестно. Иногда можно найти сведения о том, что таких «потеряшек» у США не менее 50.

Советские атомные утраты

В военно-воздушных силах СССР такого рода эпизодов зафиксировано не было. Во всяком случае, в этом заверяют нас официальные источники.

Видимо, так оно и есть, поскольку запрет на патрулирование с ядерным оружием на борту действовал в ВВС СССР с самого начала.

Зато Мировой океан обогатился нашими бомбами, затонувшими вместе с подводными лодками. По всей вероятности, на морском дне находится не менее 40 ядерных боеголовок, принадлежащих нашей стране.

1968 год. В Тихом океане потерпела крушение и погибла советская дизель-электрическая подводная лодка К-129, имевшая на борту три баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Американцы обнаружили место гибели субмарины и пытались поднять ее, но им удалось извлечь лишь один отсек. Ракеты до сих пор находятся на морском дне, на глубине 5 километров.

1970 год. На советской атомной подводной лодке К-8, находившейся в Атлантическом океане, возник пожар. Лодка затонула, а вместе с ней – 6 ядерных торпед.

1986 год. К востоку от Бермудских островов затонула субмарина К-129. На ее борту находилось 16 баллистических ракет.

1989 год. Близ берегов Норвегии погибла советская субмарина К-278 «Комсомолец». Она несла две скоростные торпеды с ядерным зарядом.

***

К сожалению, нет сомнений в том, что когда-нибудь эти ядерные «послания» станут причиной серьезной головной боли для наших потомков.