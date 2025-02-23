Россияне вспомнили продукты из американской гуманитарной помощи, поступавшие в нашу страну в начале 90-х годов. В первую очередь, невероятно популярные в те времена «ножки Буша».

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Продукты из американской гуманитарной помощи, поступавшие в нашу страну в начале 90-х годов, вспомнил один из юзеров группы «Москва — та» в Facebook (Социальная сеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремисткой и запрещённой в РФ).

Юзеры тут же поделились своими комментариями:

«Я помню эту гуманитарку, в школе раздавали наборы, больше всего запомнилась арахисовая паста, её пробовал впервые в жизни»

«Нам в школе в то время выдавали гуманитарную помощь: ветчину в банках, цельнозерновой консервированный хлеб и картофельное пюре сухое. И это было очень актуально, вкусно и необычно. А во двор однажды приехал огромный грузовик с гумпомощью, обувью и одеждой. Кроссовки кожаные, белые, практически новые, Рибок, я носила потом лет шесть. А в абсолютно новых кожаных ботинках мой сосед потом на выпускном был. Такого нашим родителям было не купить тогда...»

«Я лично, когда отца выбрали депутатом Моссовета, помогала разносить эту гуманитарку. Машины у нас не было, складывали в большую сумку на колёсах и ходили по адресам нуждающихся. Помню, как бабушки благодарили».

Впрочем, некоторые поделились и более чем скептическими мнениями по поводу гуманитарки. Так, кто-то отметил, что продукты, которые россияне должны были получать бесплатно, приходилось покупать:

«Вообще ни разу не помню, что ее раздавали где-то. Продавали, да, на всех базарах».

Другие же юзеры раскритиковали качество продуктов из гуманитарной помощи. Особенно, куриные окорочка:

«Жирные, противные, химические ножки. Хотя сейчас, везде все химическое!»

«А потом, в американской курятине были найдены бактерии сальмонеллы».

«Ужасные жирные окорочка, но ничего не было, поэтому их покупали».

«Ножки буша, 30-летней давности, их штаты спихнули нам из своих запасов, им тогда было 30 лет глубокой заморозки, редкостная гадость».

«Никому не нужную перемерзшую курятину привезли продавать в Россию. В США такого не едят».

При это ранее горожане рассказывали, что в момент голода в 90-е годы куриные ножки из США были спасением для многих. Благодаря своей невысокой цене они пользовались большой популярностью на столичных рынках.