Стали частью славян: какие народы растворились в русских

Судя по археологическим находкам, процесс ассимиляции в Восточной Европе шёл достаточно активно. Многие из народов полностью славянизировались, переняв необычные культурные традиции и языковые особенности. Но кто именно растворился в русских и ка быстро?

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Балты

Балты, несмотря на богатую культуру, быстро переняли обычаи и язык славян. Наиболее заметное же влияние оказали вятичи и кривичи.

Впрочем, этнографы не видят в этом процессе ничего удивительного. Его заметно ускоряла этнокультурная и языковая близость. Так, речь славян, живших в Понеманье и Побужье, родственна с пруссами-судавами.

Прибалтика

Ассимиляция не обошла стороной племена восточной Литвы. Об этом свидетельствует материальная культура: идентичные славянским гончарные круги, волнистая тематика керамики, аналогичные по форме серпы, общие особенности погребальных обрядов.

Пример с литовцев взяли финно-угорские племена. Большая часть из них обрусела, а оставшимся всё-таки удалось сохранить языковые и культурные особенности. Яркий пример – язык прибалтийских финно-угров.

Обрусела и финно-угорская меря. Этот народ начал использовать керамические и бронзовые предметы, сжигать трупы умерших соотечественников. Единственное, что осталось без изменений – топонимика Верхнего Поволжья.

Эстония

Восточные славяне оказали влияние на те племена, которые проживали на территории Псковского озера. Археологи находят там курганы и сопки, характерные для кривичей и ильменских словен.

Мордва

Подражать славянам начали и мордовские племена. В числе заимствований – предметы быта и орудия труда, оружие и украшения. Кстати, от мордовского слова «эрзя» могло произойти название русского города – Рязань.

Нижнее Поволжье

Был обрусевший район в столице Хазарии. Также ассимилированы оказались степи Подонья. Так, изначально хазарская крепость Саркел стала именоваться Русской Белой Вежей, а в степях Тмутаракани всё чаще начали встречаться представители европеоидной расы.

Поднепровье

А вот территории Днепровского Левобережья ассимиляции поддавались плохо. Но всё же некоторые славянские традиции и обычаи ираноязычное население себе «присвоило». Ассимиляция не обошла стороной область Тамани и Северного Кавказа. Например, кабардинцы с лёгкостью освоили русскую письменность, а частью их повседневной жизни стали изначально чуждые славянские привычки.