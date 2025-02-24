«Пять килограмм за 50 копеек». Какими были химчистки в СССР

Химчистки 70-х, в народе прозванные «американками», вспомнили подписчики Telegram-[канала] «Старая добрая Москва». Люди, которые приходили туда сами или с родителями, рассказали, что такой поход был целой спецоперацией, зато ценники сравнить с сегодняшними невозможно.

Под фотографией из химчистки самообслуживания «Чайка», сделанной в 1973 году, пользователи делились воспоминаниями. Именно такие заведения назывались и в народе, и даже в телефонных справочниках «американками», потому что были организованы по системе, до сих пор применяющейся в США.

«Подобные химчистки пользовались популярностью у всех москвичей»; «Ещё были прачечные самообслуживания. А химчистка очень зависела от препаратов, которые добавляли для чистки»; «На фотографии срочная химчистка. Именно поэтому она была в некоторых ситуациях удобной и незаменимой», — писали люди в комментариях.

Один из пользователей вспомнил, что бывал в подобных заведениях, и за пять килограммов почищенных вещей платил всего 50 копеек.

«В выходные были довольно приличные очереди. То, что чистили в таких американках — костюмы, пуловеры, школьную форму, платья, юбки, брюки из шерсти — и сейчас не стирают в машинках, даже самых продвинутых», — написала еще одна подписчица.

Для ряда людей существование таких химчисток в городе стало открытием. Привыкнув справляться с пятнами вручную, они просто не обращали на них внимания.

Одна из пользовательниц сети с ником Бурлакова Фрося сравнила цены в советских химчистках с сегодняшними. Женщина призналась, что много шила, так что у нее был большой гардероб, который она раз в месяц сдавала в химчистку почти полностью.

«Я сдавала сразу штук по 40, — вспоминает женщина. — Правда, не в самообслуживание. Сегодняшний прайс химчистки платья — 3000-6000 рублей. То есть где-то в 150 000-200 000 рублей мне бы такой подход обошёлся. А тогда рублей — в 15-20».

При этом многие пользователи сети указали, что перед химчисткой все пуговица на одежде следовало отрывать. Это входило в обязанности приемщиц, но они просили клиентов это сделать самостоятельно.