Красный «Веселый Роджер»: что означал самый страшный пиратский флаг

До сих пор у историков и лингвистов есть разногласия по поводу значения самого термина «Jolly Roger» («Веселый Роджер»). Но объяснения красного цвета пиратского штандарта схожи.

Когда он появился

Кандидат исторических наук, Виктор Губарев, в своей статье, опубликованной в журнале «Вокруг света», утверждал, что «Веселый Роджер» в исторических документах впервые упоминается в 1700 году при описании нападения французского пирата, Эммануэля Винна, на английский корабль. Американский публицист, Питер Эрл, в книге «Пиратские войны», рассказывая о первой встрече флибустьера с англичанами, попавшей в анналы истории, отмечал, что она едва не оказалась для него последней. В отчете британского Адмиралтейства от 18 июля 1700 года говорится: 32-пушечный фрегат под командованием капитана, Джона Крэнби, вступил в бой с кораблем Винна у островов Зеленого Мыса. Крэнби погнался за судном Винна, но корабль пирата в итоге сумел ускользнуть от преследования.

Что означал флаг

Российский историк, Виктор Губарев, убежден, что значение термина «Jolly Roger» нужно дословно толковать как «веселый мошенник (бродяга)» – именно так с английского переводится это словосочетание. К слову, «Joe le» в переводе с французского тоже означает «веселый» (достаточно вспомнить хит 90-х Ванессы Паради «Joe le taxi» («Веселое такси»). «Roger» по-английски – это бандит, жулик. Или даже сам дьявол, которого в Англии частенько величают стариной Роджером («Old Rodger»).

Французы в свое время интерпретировали термин «Jolly Roger» как «красивое красное», подстраиваясь под цвет пиратского штандарта (тот не всегда и не у всех флибустьеров был зловеще черным). Но на самом деле колоризация пиратского флага не имела ничего общего с романтикой.

Цвет настроения красный: они грозили этим не напрасно

По поводу того, что красный пиратский флаг с черепом и костями символизировал предупреждение членам экипажа штурмуемого корабля «вы все до одного умрете», также существуют разные мнения. В воспоминаниях уцелевшего после пиратского плена английского работорговца Уильяма Снелгрейва (первая половина XVIII века) говорится, что флибустьеры поднимали черный «Веселый Роджер», тем самым сигнализируя купцам о необходимости сдачи без боя, иначе разбойники всех порешат.

Британское издание Daily Mail, повествуя об уникальном экспонате портсмутского Национального музея Королевского флота (пиратский красный флаг с черепом и костями, имевший 230-летнюю историю), сообщает (без ссылок на исторические источники) о том, что «... [этот флаг] использовали, чтобы запугать проходящие мимо корабли и заставить их сдаться без боя: красный фон [штандарта] означал, что пираты не дадут пощады, если начнется битва...».

Daily Mail писала:

«... "Веселый Роджер" с красным, а не черным фоном был самым страшным [пиратским флагом], так как это означало, что пираты не обращали внимания на обычные правила боя и не пощадили бы [ничью жизнь], если бы корабль был захвачен в бою».

Британские журналисты озвучили распространенную гипотезу об изначально красном «Роджере», только со временем, «в процессе разработки собственных стилей [пиратами]», обретшем «стандартный» черный фон. Издание сообщало: красный штандарт «... был одолжен музею Памелой Карри, дальней родственницей лейтенанта Ричарда Карри, который захватил пиратский флаг в бою у побережья Северной Африки». Куратор музея артефактов, Ричард Нойс, продемонстрировал журналистам популярного британского ежедневника следы от пулевых отверстий на красном пиратском флаге, отреставрированном в 2007 году в Винчестерской школе искусств.

«Череп с костями» – это не стандарт

«Классическому» образу пиратского флага с изображением черепа с перекрещенными под ним костями на черном фоне мы обязаны Роберту Стивенсону, автору одного из самых популярных приключенческих романов всех времен и народов «Остров сокровищ». На самом деле вариантов штандартов флибустьеров было множество.

Как писал историк, Виктор Губарев, в одной из своих книг, пираты чаще всего грабили другие суда под флагами государств, от имени которых выступали. Корабли Генри Моргана, к примеру, шли на абордаж с красными и зелеными штандартами (тогдашними символами мятежников). Красные флаги с различными рисунками (не костями и черепами) имели такие известные пираты, как Эдмунд Кук, Бартоломью Шарп и Ричард Сокинс. Впрочем, Губарев также утверждает, что в критические моменты красный флаг, вывешенный пиратами, означал ультиматум для захватываемых судов: если не сдадитесь, пощады не ждите.