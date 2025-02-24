«Луна 84»: в издательстве МИФ выйдет Young Adult-антиутопия Ислама Ханипаева

В апреле 2025-го ждем из печати первые два тома трилогии Ислама Ханипаева «Луна 84. В клетке» и «Луна 84. Перерождение».

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История разворачивается в колонии «Мункейдж», куда попадает молодой хакер Дэниел Стоун, осужденный на Земле за свою деятельность. Тюрьма поражает его не столько насилием, сколько необычной системой клубов, в рамках которой каждый заключенный вынужден каждый день бороться за собственную жизнь. Все это выглядит словно умело срежиссированная игра: два сектора — мужской и женский, разделенные решетками под напряжением и негласным правилом не общаться и уж тем более не строить отношений.

Начиная свой путь как трус и предатель, готовый на все ради выживания, Стоун обретает друзей и любовь и преодолевает немало испытаний. Все это происходит с ним для того, чтобы он смог понять одну истину: можно жить не только ради себя. Он решает спасти Луну, девушку с огненными глазами, и своих друзей, а для этого нужно разгадать главную тайну: что на самом деле представляет собой колония «Мункейдж»?

Если в первом томе Дэниел опускается на дно, то во втором он становится на путь перерождения. Он понимает, что заключенные не пойдут за слизняком, им нужен герой... нет, символ того, что они не смирились с тем, что оказались в колонии на Луне, что стали частью какого-то эксперимента.

«Я прочитала „Луну 84“ за одну ночь и уже утром написала Исламу, что мы готовы издать трилогию на бумаге. Это блестящая работа в духе лучших молодежных антиутопий: с каждой главой ставки становятся все выше, а финал невозможно предугадать. Ты жадно переворачиваешь страницы, чтобы узнать, что принесет новый день Дэниелу Стоуну в мрачной тюрьме „Мункейдж“: стремительный взлет или очередное падение?» –– рассказывает о книге руководитель редакции МИФ. Проза Анна Неплюева.

Размышляя о том, что выделяет мир «Луны 84» на фоне других фантастических историй, Ислам Ханипаев отметил:

— Думаю, то, что это редкий случай (и очень рискованная ставка) — целенаправленно создавать отталкивающего героя, тем более в жанре Young Adult, где любовь и симпатия к персонажу имеют большое значение. Оглядываясь на конец 2014 года, ночь, когда я задумал эту книгу, я вспоминаю, что задал себе тот же вопрос: чем твоя история выделится? Создашь очередного мерисьюшного болванчика? Просто я понимаю, что не могу идти протоптанными путями. Это всегда было персональным требованием к себе. Поэтому да, я задумал историю большого перерождения и попытался сам ответить на вопрос: может ли человек измениться? Мой ответ спрятан в трех томах «Луны 84». Надеюсь, что читатель доверится мне. С каждой страницей, с каждой книгой ставки будут расти. Это тысяча страниц о том, как поверить в себя и начать бороться. За себя, за друзей, за любовь.

Ислам Ханипаев — режиссер, сценарист, писатель. Лауреат литературной премии «Лицей» за дебютную повесть о взрослении «Типа я. Дневник суперкрутого воина». Финалист премии «НОС» (2021), победитель издательской программы арт-кластера «Таврида», финалист «Национального бестселлера», победитель читательского голосования премии «Ясная поляна» (2022).

Цитаты из книги

Господа отбросы Земли! Приветствую вас на Луне, а точнее — в специальной колонии для особо опасных преступников, ну или молодых подонков разных мастей, разозливших обитателей Земли настолько, что они буквально избавили планету от вас. Поздравляю, теперь ваш дом — «Мункейдж»!

— Один придурок ограбил магазин детских игрушек. Представь, как он удивился, когда открыл глаза в клетке, в колонии на Луне, — смеется Оскар, но, заметив, что никто за столом не поддерживает его, продолжает: — Если ты ищешь какую-то систему во всем этом, то ты ее не найдешь. Я уверен, мы тут случайно. Каждый из нас. Это, брат, что угодно, только не колония. Это все ширма.

«Луны нет», — думает Стоун. По крайней мере, в объектив она не попала. Он бы заметил. Как заметил в первый раз, когда оказался тут. Тогда из сотни заключенных девушек его взгляд задержался именно на ней. И кто знает, может, правда — любовь с первого взгляда? Искра? Связь?

Есть четкая система приоритетов, и сегодня приоритет — выжить. Если необходимо — за счет других, если необходимо — манипулируя другими, если необходимо — подставляя других. Он к этому готов. Уже не раз через такое проходил. Некоторые инструменты работают и на Земле, и в «Мункейдже». Как сказал Бенуа, условия другие, но люди те же.

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