«Бриллиантовая рука»: авторы хотели снять совсем другой фильм

«Бриллиантовая рука» — один из самых популярных фильмов режиссера Леонида Гайдая в истории советского кино. Все мы любим эту прекрасную комедию, добрая половина фраз из которой перешла в разряд «народных». Искрометный юмор, тонкая ирония режиссера — картина прочно завоевала место в сердце каждого, кто хоть раз посмотрел ее. Но знаете ли вы, что фильм мог быть совсем другим?

© «Бриллиантовая рука»

Идея этого сценария пришла в голову авторам после прочтения серии статей журналиста А. Сахнина в газете «Правда», посвященных борьбе с контрабандистами. В одной из заметок упоминался оригинальный способ провоза ценностей — в гипсе.

Согласно сценарию, сюжет фильма должен был быть таким: простой советский человек Семен Семенович Павлик (потом он станет Тимошкиным и только к выходу фильма — Горбунковым), отправившись в заграничное турне, оказался в центре контрабандистской махинации. В целом сценарий был одобрен, но высказывались и замечания: было рекомендовано сократить сцены с участием управдомши Плющ, сделать более «выпуклой» роль милиции (пропаганда), сократить троицу контрабандистов до двух человек, убрав Малыша.

Главная роль Горбункова писалась исключительно под Никулина. В «Союзцирке» Никулину дали отпуск на полгода, чего ранее никогда не делалось.

«Заграничная» часть снималась в Узбекистане, а «город Горбункова» — в Крыму.

Изначально фильм должен был называться «Контрабандисты» и финал предполагался иным — более лиричным. А именно:

Из подъезда выходит вся семья Горбунковых в обновках, Семен Семенович теперь с двумя загипсованными руками, но вид имеет счастливый. Дети проходят вперед, а Надежда берет мужа под руку и, краснея, тихо говорит: «Сеня, я хотела тебе сказать… У нас будет ребенок!»

Также были убраны реплики: «Как говорит шеф, главное в нашем деле — социалистический реализм» и «Партию и правительство оставили на второй год». Причина — политическая.

В монологе управдомши Плющ «Я не удивлюсь, если ваш муж тайно посещает любовницу!» изначально вместо «любовницы» предполагалось слово «синагога».

В режиссерском сценарии не жена будит пьяного Семена будильником, а на него падает и повисает на шее картина. Идея воспользоваться будильником возникла после серии неудачных дублей — картина не вешалась на шею Никулина «красиво».

«Песня про зайцев» в первых кинопробах исполняется на пароходе. Только перед выходом фильма ее заменили на «Остров невезения», а «Песня про зайцев» перекочевала в ресторан — «разбавить пафос».

Помните сцену, где Миронов дает пинка идущему по воде мальчику, который нагнулся за удочкой? Эту роль исполнял сын Никулина. Эта сцена долго не получалась — мальчик падал в воду раньше, чем Миронов успевал замахнуться ногой, поэтому Гайдай уверил мальчишку, что Миронов просто пройдет мимо.

Успокоенный Максим наклонился за удочкой, а коварный режиссер шепнул Миронову: «Приложись хорошенько!» Дубль получился, а никулинский отпрыск и нынешний гендиректор и худрук цирка на Цветном бульваре кровно обиделся на «дядю Андрея». Эпизод попал в фильм, а звук — вырезан.

Оба отыграли эту сцену так натурально, что на Гешино «Спасите! Помогите! Мамочка-а-а!» примчался настоящий катер со спасателями!

Песню «Вулкан страстей» исполнила не Светлана Светличная, а Аида Ведищева, которая пела также в «Кавказской пленнице». Светличная была очень обижена на Гайдая за то, что он не дал ей спеть. Она интересовалась у Нины Гребешковой: «Почему Гайдай не дал спеть своим голосом?» Меж тем в фильме Светличная и говорит не своим голосом, а голосом Зои Толбузиной. Единственная фраза, которую Светличная произнесла сама: «Не виноватая я!..»

Практически все песни к фильмам Гайдая придумал композитор Александр Зацепин. «Остров невезения» настолько не понравился худсовету, что его подумывали выбросить в корзину, но на пробах песню так блестяще спел Миронов, что Гайдай настоял, чтобы ее обязательно включили в фильм.

Сцена падения у аптеки у Миронова получилась с первого дубля, а вот Никулин никак не мог упасть как надо. Изначально предполагалась банановая кожура, потом ее заменили на арбузную корку. Замена не помогла, и в результате вместо Никулина падал Леонид Каневский. Сцена снималась в Баку.

Страшная абракадабра, которой ругается контрабандист — герой Каневского, есть не что иное, как зашифрованное послание тогдашней его возлюбленной, которая стала впоследствии его женой. Если вслушаться, то можно разобрать, как он несколько раз повторяет «Березина куманит». Березина — фамилия супруги Каневского.

Из всех актрис, пробовавшихся на роль управдомши Плющ, менее всего Гайдаю понравилась… Нонна Мордюкова. К тому же она была не дружна с Андреем Мироновым, считая его «маменькиным сынком». Миронов отвечал ей взаимностью. Если Нонна на съемке неверно произносила фразу, Миронов тут же поправлял ее.

Помните, как при подводной съемке с Папанова стянули трусы? Эту сцену снимали с дублером. Во время съемок приходилось идти на разные ухищрения. Например, в то время не было кинокамер, способных снимать под водой, поэтому для защиты аппаратуры от воды некий мосфильмовский умелец вылепил из смолы специальный бокс. А часть подводных эпизодов снимали с помощью макета: изготовили фигурку человека, и операторы комбинированных съемок возились с ней в луже.

В эпизоде, где сын Горбункова кидается мороженым в Миронова, на самом деле использовался творог (он лучше «ляпался»), а кидался не мальчик, а ассистент режиссера. Воспитанному советскому ребенку не хватало смелости натурально «запулить» творогом в известного актера.

Один из самых смешных эпизодов, когда здоровенный детина просит: «Папаша, закурить не найдется?» — у испуганного Горбункова («Ты что, глухонемой?» — «Да!») снимался в подземном переходе на Ленинском проспекте в Москве, ранее там был туалет.

В роли детины выступил корреспондент журнала «Смена» Л. Плешаков, согласившийся временно сменить профессию ради интервью с Никулиным, необычайно популярным в то время. Этот коротенький эпизод снимался 4 часа! Гайдай утвердил Плешакова на роль после того, как тот показал ему свою волосатую грудь.

Теплоход был назван Гайдаем «Михаил Светлов» из-за его большой любви к творчеству поэта. В порт пришел теплоход «Победа», Гайдай уговорил капитана на один день переименовать судно, даже спасательные круги переписали. В итоге все сцены на пароходе были сняты в один день! Фильм вышел на экраны. Начальник морского флота, узнав, что «Михаил Светлов» в его ведомстве не числится, распорядился исправить упущение, и первый же спущенный на воду новый теплоход был назван в честь поэта.

Во время съемок фильма прошел слух, что Никулин скончался. На самом деле работница гостиницы «Горизонт» обнаружила в подвале тело Никулина, накрытое простыней. В ужасе она не стала приглядываться, а на самом деле это был муляж, сделанный для съемок эпизода, когда Горбунков выпадает из вертолета.

В фильме использовалось много декораций: у поселка Атой возле Туапсе возвели целый «Песчаный остров»!

Во время рыбалки Лелик (Папанов) в сердцах произносит «Идиот!» Однако эта фраза адресована не Геше, а кому-то из съемочной группы, задержавшей съемки, — вода была ледяная.

В фильме супруга Горбункова часто повторяет мужу: «Ты такой доверчивый!» В сценарии этих слов не было, но в реальной жизни Нина Гребешкова часто повторяла это супругу — Л. Гайдаю — и он вложил ее привычные слова в уста героини.

Эпизод, где милиционеры увозят поющего пьяницу, озвучил сам Гайдай.

В финале фильма эпизод, где подъемный кран опускает Никулина в автомобиль ЗИС-110, после чего Никулин бьется о крюк головой, запланирован не был. Никулин ударился по-настоящему, и именно этот эпизод вошел в фильм.

В том же финальном эпизоде Никулина поднимает из катера оранжевая стрела крана, а опускает в машину — зеленая.

Когда Козодоев подъезжает к базе, где Горбункову должны были снять гипс «без шума и пыли», он в женской одежде — в юбке. Но внутри базы он уже в штанах и в майке.

Помните? «ДитЯм — мороженое, бабе — цветы!» Герой Миронова подходит к столику, держа в руках эскимо на палочке, а через несколько секунд оно превращается в шарики мороженого в вазочках. Чудо!

В этой же сцене Козодоев дарит жене Горбункова две розы.

В конце первой части на станции ТО Папанов и Миронов зажимают Никулина с двух сторон в смотровой яме, у него явно нет выхода. Вторая серия начинается с того, что Никулин уже вне ямы.

В сцене, где Козодоев пытается оглушить Никулина камнем, он достает из сумки белый камень, а замахивается серым!

Пегас в магазине («А у вас есть такой же, но без крыльев?») снимался также в фильме «Служебный роман», под его тяжестью изнывал герой А. Мягкова в эпизоде с «лошадью», а потом и в интерьере квартиры композитора в комедии «Ширли-мырли». Этот конь до сих пор хранится в реквизиторском отделе «Мосфильма». Реквизит!