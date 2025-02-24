Блины, чучело и выдумки о празднике: как правильно провести Масленицу

Уже с первых часов Масленицы - а в 2025 году Масленая неделя начинается 24 февраля и заканчивается Прощеным воскресеньем 2 марта - в интернете начинается блинная лихорадка. И вроде бы заголовки статей вполне бодрые: "Как провести Масленицу 2025 правильно, что надо делать, а что делать категорически нельзя", "Масленица 2025: суть праздника и народные традиции", "Что надо непременно сделать на Масленицу, чтобы потом весь год был удачным"… Но кликнешь неосторожно такой текст, а там все блины, блины, блины - как приготовить, где купить, с чем откушать… А к блинам в придачу куча фейков: про то, что Масленица - праздник языческий, блин - символ Солнца, который надо обязательно съесть, а вот чучело надо непременно сжечь и что каждый день Масленицы имеет свое имя… Да что я вам все это перечисляю, уверена: каждый не раз напарывался на подобное. Поэтому сегодня мы развенчаем главные фейки Масленичной недели, а заодно расскажем, как же провести Масленицу правильно, что надо обязательно сделать, а что делать точно не стоит.

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В. Суриков "Взятие снежного городка"

Когда появилось название Масленица? Другие имена Масленой недели

Как сообщает исследователь Д. Е. Крапчунов, имя "Масляная седмица", то есть Масляная неделя встречается в русских текстах и летописях начиная с XI века. Напомню: слово "седмица" на церковнославянском языке означает семидневный цикл, то есть по-нашему неделю. А вот слово "неделя" на церковнославянском - это воскресенье, день, посвященный Богу, день, когда ничего не делают. Итак, наши предки знали Масляную седмицу (неделю) уже в XI веке, причем знали ее в церковном контексте. Использовали русские и другое название Масляной седмицы - Маслопуст. Первый корень этого слова всем ясен - он про масло. А вот второй происходит от глагола "отпускать". То есть Маслопуст - это время, когда мы "отпускаем" масло, едим его уже в последний раз перед постом. Еще одно имя - Сырная седмица (неделя) - говорит о том, что в эти дни еще можно есть сыр (кстати, основное блюдо наших предков на Масленицу, но об этом позже), молочное и яйца.

И заканчивая с именами Масленицы, скажу, что в "Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля" упоминаются: Масляна, Масляница (Масленица), Масляная, Масленая неделя, Сырная неделя, Неделя до Великого поста.

Как утверждает фольклорист Д. Е. Крапчунов, в древнерусском языке слово Масленица еще не встречалось и появилось оно только в церковнославянском. А значит говорить о языческих корнях праздника - грешить против истины.

Правда ли, что каждый день Масленой недели имел в народе свое собственное имя?

Б. Кустодиев "Масленица"

В СМИ последние годы часто публикуют календарь Масленицы, где вторник называется Заигрыши, среда - Лакомка, четверг - Разгуляй, пятница - Тещины вечерки, суббота - Золовкины посиделки, воскресенье - Прощеное воскресенье. Тут же праздничные заботы наших предков расписываются буквально по дням: мол, на Заигрыши холостые парни знакомились с девушками, в среду, на Лакомку, - женатые ходили к теще на блины, в четверг начинались кулачные бои и так далее. Этнографы утверждают: единственно правдивая информация здесь - про Прощеное воскресенье. Оно действительно завершает Масленицу. Все остальное - фейки. Но не будем обвинять в них журналистов, первоисточник данного расписания Масленицы - произведения этнографа XIX века Ивана Сахарова, которые, увы, не были подтверждены последующими экспедициями. Пытаться руководствоваться таким "распорядком" нелепо.

Чтобы разобраться с другими фейками Масленицы, нам все же придется погрузиться в тему блинов

"Блины - главное блюдо Масленицы?" Правда ли это?

Нет, это сейчас СМИ приписали блинам такую честь, а вот у наших предков все было иначе. Ни Домострой, ни "Книга яств во весь год в стол подаваемых" не упоминают блины как традиционное лакомство Масленицы. Почему? Да просто блины, с одной стороны, были блюдом, которое всегда подавалось на поминки. А с другой - в силу дешевизны и быстроты приготовления, это был своего рода фастфуд, еда обыденная. Блинщики - продавцы блинов - работали без продыха не только на Масленицу, в любой день. Кстати, и блины были не те, что сейчас.

Блинщик. Фото начала XX века

Какие блины ели наши предки на Масленицу? Традиции приготовления

Блины были толстые, больше похожие на лепешечки. Так как их выпекали (не жарили, а пекли) в русских печках, то переворачивать их было не надо, они и без этого пропекались с двух сторон. Чаще всего это были гречишные блины - темные, толстые, на солнце похожие не более, чем дно сковороды, на которой они выпекались. В честь праздника богатые люди могли позволить себе блины из белой муки. Разнообразили любые блины начинками - припеками. Этнографы насчитали таковых более сорока. Перечислять все это благолепие любого праздника не буду - итак еле сдерживаюсь, чтобы не рвануть на кухню. Впрочем, к сожалению, культура приготовления всех этих припеков утеряна. А жаль!

"Круглый блин символизирует солнце, и, поедая блин, человек как бы получает частицу солнечной силы и тепла". Правда ли это?

Нет, фейк. Который "запустил" А.И. Куприн. Вот как Александр Иванович описывал русский блин в романе "Юнкера", опубликованном в 1933 году: "…тысячелетний блин, внук Дажбога. Блин кругл, как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как горячее всесогревающее солнце, блин полит растопленным маслом, - это воспоминание о жертвах, приносимых могущественным каменным идолам. Блин - символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых детей…" Талантливо прописанный художественный образ, не имеющий под собой никакой научной основы, прижился и до сих пор вдохновляет журналистов на всякого рода выдумки. Но, повторюсь, поедая блины, наши предки никак не связывали это с приобщенности к солнцу, весеннему плодородию и прочему. Для таких утверждений научных доказательств не существует.

Что на самом деле ели наши предки на Масленицу?

К. Маковский "Народное гуляние..." (фрагмент картины)

Каких-то особых, именно масленичных, рецептов блинов нет, праздничные блины из белой муки могли выпекать и в другие дни. В народных песнях Масленицы блины почти не упоминаются: в них Масленицу встречают с сыром, маслом, с хлебом, медом и яйцами. Масленичными лакомствами скорее были разнообразные виды выпечки: сдобные орешки, сдобная пряженая выпечка (что-то наподобие хвороста), перепечи - особые ватрушки из ржаной муки со всевозможными начинками: рыбными, сырными, грибными, овощными, фруктовыми. Но только не мясными. С мясом покончили, его "отпустили" еще накануне, в Мясопустную неделю.

Запивали эти шедевры русских хозяек травяным сбитнем, медовухой, взваром - компотом из сухофруктов, пивом. Столы ломились от угощенья - в ходу была поговорка: "Хоть с себя заложи, а Маслену проводи" (т. е. хоть последнюю рубашку с себя заложи, но Масленицу отметь). Алкоголь на Масленицу не запрещался. Хотя пьянство порицали, припечатывая выпивох меткой поговоркой: "Пил на Масленицу, а с похмелья ломало на Радуницу".

Что можно есть на Масленицу, что нельзя?

К. Маковский "Народное гуляние..." (фрагмент картины)

Все, кроме мясных продуктов. И обратите внимание, как Церковь постепенно готовит нас к Великому посту: сначала, на Сырной седмице (неделе), мы отказываемся от мясной пищи, но можем есть молоко, творог, яйца, масло и сыр и уж только потом вступаем в Великий пост, когда запрещаются и эти продукты.

К традициям Масленицы относится сжигание чучела зимы. Правда ли это?

Нет. Еще один фейк, явное искажение Масленичных обрядов. Сжигание чучела было явлением редким, локальным, без праздничного настроя. Ну нет исторических источников, изображающих это действо - как катались на тройках на Масленицу есть множество картин, стихотворений, песен, рассказов и свидетельств. Как устраивали кулачные бои и катание с ледяных гор - тоже хватает. А вот изображение горящего чучела всего одно - картина Васнецова 1920-го года, написанная не с натуры, а изображающая некое предполагаемое, фантазийное событие.

Поэтому как минимум странно, когда сейчас эту "традицию" усиленно возрождают - видимо, чтобы пожарным служба медом не казалась. Участвовать в подобных забавах бессмысленно и глупо.

"Масленица - это проводы зимы и встреча весны". Правда ли это?

Нет, и это фейк. Время Масленицы зависит не от времени года, а от даты Пасхи и всегда отстоит от нее на восемь недель. И если Светлое Воскресенье в апреле, Масленица в феврале - какая уж тут весна! Так же нелепо звучит утверждение о том, что на Масленицу наши предки радовались приходу весны. Нет, весна для крестьян была самым голодным, самым тяжелым периодом - запасы все подъели, а новое еще надо посеять да вырастить. Нет, Масленица посвящена не весне и даже не возрождению природы. А чему?

Зачем нужна Масленая неделя?

К. Маковский "Народное гуляние..."

Для начала давайте вспомним, что в субботу, предшествующую Масленице, в храмах поминают усопших, причем не только родных и близких, но всех "усопших в благочестии и правой вере" - от Адама до наших дней. А особенно тех, кто погиб смертью внезапной, не получив церковного отпевания. Молясь за них, верующие включаются в общую историю человечества, становятся сопричастными к миллионам тех, кто жил до них.

Воскресная служба, предшествующая Масленице, была посвящена Страшному суду, напоминая о том, что все смертны, все предстанут перед Судом Божьим. Верующих призывали к духовному трезвлению, то есть к внимательности к своим мыслям и поступкам. Церковь именно напоминала о грядущем Страшном суде, а не пугала им: говоря о "муках вечных", об "огне вечном", она одновременно давала четкий критерий того, как надо жить, чтобы наследовать Царствие Божье. Ничего сверхъестественного - просто будь человеком: накорми голодного, напои жаждущего, приюти бездомного, протяни руку отверженному, облегчи участь больного, навести заключенного - будь милосердным! И вот после воскресного призыва "Возлюби ближнего!" наступает неделя, когда людям дается такая возможность.

А теперь вспомним, что пост, и особенно Великий пост, - период сосредоточенности: человек собирает все свои мысли и чувства, обращая их к Богу, отказываясь от развлечений, минимизируя отношения людьми, - в духовном напряжении поста нет места праздности.

Но пост наступит только через неделю. А сейчас, на Масленицу, нам дано время для того, чтобы мы могли проявить себя как "человеки": кормили, поили, призывали под свой кров, сострадали, делились всем без сожаления и сами благодарно разделяли чужое. Дело ведь не в том, что на Масленицу мы не едим мясо, зато едим сырное, молочное, сдобу, блины, ходим по гостям и зовем на угощенье к себе. Главное - Церковь тактично побуждает человека к любви и щедрости, дает время на то, чтобы мы ощутили радость от того, что щедры и умеем любить!

Так воспитывается человек. Так пестуется душа народа. И уж точно не случайно Масленица неизбежно заканчивается Прощеным воскресеньем (2 марта 2025 г.). Сблизившись, обновив отношения, ощутив свою общность с родными, близкими и даже самыми дальними - причем общность не только на бытовом уровне, но и в иной плоскости бытия, человек не может не почувствовать, что не всегда бывает правым, что, кроме его требовательного "Я", есть еще и другие люди. И есть Бог, который видит все, даже сердце человеческое. Потому логично, что последний день Масленицы становится днем, когда мы обращаемся к нашим ближним со словами: "Простите меня!" И слышим в ответ: "Бог простит! И я прощаю!"

Вот этот призыв в свидетели Бога, эта вертикаль в отношениях между людьми и свидетельствует о том, что радость и щедрость Масленицы имеют под собой не бытовую основу - надмирную. Мы просим прощения, мы сами прощаем, и это нам дает силу вступить в Великий пост. Так традиция лелеет и взращивает лучшее в сердце каждого, в душе народа. Лучшее, в котором нет места ненависти и злобе.

Главная традиция Масленицы. Как провести правильно эти семь дней

В дни Масленицы в России всегда слабели имущественные, сословные, должностные различия, двери домов распахивались настежь, к столу приглашали не только ближних и дальних родственников, сослуживцев, соседей, но и нищих, и бездомных, и убогих. Блины, да еще и "с бумажкой", то есть с деньгами, посылали в больницы, приюты, тюрьмы - царило всенародное единение перед тем, как вступить в долгий покаянный путь Великого поста.

"Теперь потускнели праздники, и люди как будто охладели, - сетовал Иван Шмелев в 1927 году в Париже. - А тогда... все и все были со мною связаны, и я был со всеми связан, от нищего старичка на кухне, зашедшего на "убогий блин", до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со звоном. И Бог на небе, за звездами, с лаской глядел на всех, Масленица, гуляйте! В этом широком слове и теперь еще для меня жива яркая радость, перед грустью... - перед постом?" (Иван Шмелев "Лето Господне").

На Масленицу люди руководствовались поговорками: "Не оскудевает рука дающего! Кто сирых напитает, тот Бога знает! Что отдал - твое, что оставил (себе - М. Г.) - потерял" А еще: "На Маслену скупиться, потом год горевать".