Почему знаменитый лингвист так и не разобрался с проблемой русской орфографии

Российский лингвист и педагог Дитмар Розенталь и в 80 лет продолжал свой научный труд, пробуя в том числе решить вопрос прописной и строчной буквы в некоторых словосочетаниях. Эта проблема до сих пор остается одной из болевых точек русской орфографии, сказала ТАСС старший научный сотрудник ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН, руководитель справочной службы портала "Грамота.ру" Светлана Друговейко-Должанская.

© Соцсети

24 февраля отмечается 125 лет со дня рождения лингвиста, автора более 150 учебных пособий, справочников, словарей, научно-популярных книг, а также исследований по русскому языку, культуре речи, стилистике и правописанию.

Друговейко-Должанская отметила, что в мемуарах одной из учениц Розенталя есть описание эпизода празднования его 80-летия, когда он сказал, что пока не собирается на покой, потому что многое еще предстоит сделать.

"Вот, например, - сказал Дитмар Эльяшевич, - как я могу смириться с тем, что "Муркины котята" пишутся с прописной, а "ленинские соратники" - со строчной?".

"И надо сказать, что он в этом до конца не доразобрался, если бы это было в принципе возможно, очень грустно, потому что выбор прописной или строчной буквы до сих пор остается одной из болевых точек русской орфографии", - заметила эксперт.

Одна из заслуг Розенталя в том, что в своих справочниках он, собирая практические употребления тех или иных вариантов расстановки знаков препинания в средствах массовой информации, сумел описать и структурировать это многообразие.

"То есть он не взял эти правила из воздуха, из вакуума, не сочинил их, а показал, как оно бывает и в каких случаях это может быть признано абсолютно правильным - несмотря на то, что есть широкая вариантность в употреблении знаков препинания", - отметила руководитель справочной службы "Грамоты.ру".

Розенталь был создателем научных основ практической стилистики. По словам эксперта, на портал "Грамота.ру" очень часто приходят вопросы "Как правильно?".

"И если речь идет не об орфографии или пунктуации, где правила обычно более строги, а о выборе одного из вариантов, грамматического или лексического, то мы очень часто, следуя за Розенталем, говорим, что возможно так, а возможно и так, но между этими вариантами существуют некоторые нюансы", - объяснила эксперт.

Розенталь показал, что выбор может быть неоднозначным, что он многовариантен - в этом заключается его огромная заслуга.

"Именно поэтому его работы не утратили своего значения и по сей день", - заключила старший научный сотрудник ИРЯ им. В. В. Виноградова.