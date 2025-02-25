Что рассказала древняя ваза о гладиаторских боях в античной Британии

Колчестерская ваза, датируемая 160–200 годами нашей эры, — не просто керамическая посуда. Она представляет собой уникальное графическое и эпиграфическое свидетельство существования гладиаторских боев в римском городе Камулодунум, современном Колчестере.

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Недавнее исследование показывает, что это заказное изделие, документирующее реальное событие, происходившее в городе, сообщает Arkeonews. Научная статья вышла в журнале Britannia.

Ваза, изготовленная в гончарнях к западу от Колчестера, украшена сложным орнаментом и надписями с именами гладиаторов. Там указано имя секутора Мемнон. Имя Мемнон, происходящее из греческой мифологии и связанное с легендарным эфиопским царем, участвовавшим в Троянской войне, может быть сценическим псевдонимом. Надпись показывает, что Мемнон участвовал минимум в девяти боях, что говорит о его значительной карьере.

Еще одно примечательное имя на вазе — Валентинус, связанный с легионом XXX Ульпия Виктрикс, который находился в Ксантене (современная Германия). Это вызывает интересные вопросы о взаимоотношениях между гладиаторами и римской армией, что стало предметом жарких споров среди историков. Некоторые ученые предполагают, что легионы могли содержать собственные группы гладиаторов для развлекательных целей. Отсутствие записанных боев для Валентинуса на надписи может указывать на то, что он был тироном (начинающим гладиатором, вступающим на путь в арене).

Надписи были вырезаны до обжига, а не после, как считалось ранее. Колчестерская ваза использовалась как урна для кремации, в ней содержались останки неместного мужчины старше 40 лет. Хотя маловероятно, что он был одним из гладиаторов, его связь с событием добавляет загадки.

Хотя до сих пор в Колчестере не найдено амфитеатра, сразу несколько артефактов, в том числе ваза, подтверждают его существование — единственного, задокументированного на территории Британии. То есть город служил центром общественных развлечений, где гонки на колесницах и гладиаторские бои были неотъемлемой частью местной культуры.

Кроме того, торговые и военные связи между Колчестером и регионом Нижнего Рейна, вероятно, играли ключевую роль в перемещении гладиаторов и животных для этих мероприятий. Эпиграфические свидетельства с германских территорий указывают на захват медведей для венаций (боев с дикими животными), что может объяснить сцену охоты, изображенную на Колчестерской вазе.

Колчестерская ваза была обнаружена в 1853 году во время раскопок. Ее нашли в составе погребальной группы из четырех сосудов.