Как поймали одного из самых жестоких маньяков в истории

«Ужас охватил меня» Ровно 20 лет назад поймали одного из самых жестоких маньяков в истории. Как он годами скрывал страшную правду?
Один день разделил жизнь Керри Роусон из Канзас-Сити на до и после. Ровно 20 лет назад, холодным утром 25 февраля 2005 года, к ней в дверь постучал агент ФБР. Через несколько минут он узнала, что ее отец — Деннис Рейдер, — который был любящим отцом, преданным мужем, отважным лидером бойскаутов и примерным государственным служащим, оказался еще и самым опасным преступником страны, на совести которого несколько загубленных жизней (в том числе и детских). Тогда она впервые узнала, что он был печально известным «серийником» ВТК, имя которого описывало ужасный способ совершения им своих преступлений: «связывать, пытать, убивать». Что заставило его пойти на эти преступления? И почему ни она, ни мать ничего не подозревали? Ответы она сама ищет и находит в своих мемуарах «Дочь серийного убийцы. Моя история страха, боли и преодоления».
«Лента.ру» с разрешения издательства «Бомбора» публикует отрывок из книги, которая впервые издается на русском языке.
Полдень. Пятница, 25 февраля 2005 года Детройт, штат Мичиган
В день, когда мой мир рухнул, я поздно проснулась. Я небрежно собрала свои каштановые волосы резинкой и к полудню все еще не вылезла из своей флисовой пижамы мятного цвета. Ее мне подарили родители на Рождество два месяца назад, когда мы с моим мужем Дерианом ездили к ним. В Мичигане мы жили уже вторую зиму. В тот день я взяла выходной и не пошла в школу, где работала учительницей на замену. В те дни я часто оставалась дома, потому что вождение в снег и гололед доводило меня до грани.
Пятница 25 февраля 2005 года началась, как любой другой холодный день: снег кружил в воздухе и укутывал землю. Около половины первого я выглянула в окно, чтобы посмотреть, сколько снега выпало за ночь. Хотя к концу февраля сложно было сказать точно: одна груда белого покрова накладывалась на другую.
<...>
Я надела свои очки в проволочной оправе и посмотрела в глазок, снаружи стоял пятидесятилетний мужчина в рубашке. Галстук. Очки.
— Здравствуйте! Я могу вам помочь?
— Да. Я из ФБР, мне нужно с вами поговорить
ФБР? Со мной?
— О чем?
— Мне необходимо с вами поговорить. Вы можете меня впустить?
Я стояла босиком, все еще в пижаме.
Отец всегда говорил: «Пусть они всегда показывают тебе свой полицейский значок. Пусть доказывают, что они копы». Не то чтобы кто-то до этого подходил к моей двери с полицейским значком, но, наверное, для всего есть первый раз.
Я приоткрыла дверь, загородив проход ногой. Если он был из ФБР, то мог и вломиться внутрь, а может, и нет. Сложно сказать, исходя из того, что я видела в фильмах.
На агента ФБР он не был похож. Мужчина выглядел так, будто работал в налоговой.
— Вы мне покажете свои документы?
— Да, — он раскрыл значок и позволил все рассмотреть, затем продолжил в более мягком тоне: — Так я могу зайти? Мне нужно с вами поговорить.
Я кивнула.
Хорошо... Но какого черта?
— Да, конечно, мой муж скоро будет дома. На обед. Он уже в пути.
Еще один урок от отца: всегда говори незнакомцу, что кто-то скоро будет дома, даже если это неправда
— Отлично, с ним мне тоже надо поговорить.
Рассматривая незнакомца в коридоре своей квартиры, я решила, что он выглядел нормальным. У него с собой даже не было пистолета — только желтый блокнот и карандаш.
Вот вам и фильмы.
— О чем вам надо со мной поговорить? Вы точно к тому человеку пришли?
Он перевел взгляд на блокнот и затем снова на меня.
— Да, думаю, что все верно. Вы Керри Роусон? Девичья фамилия — Рейдер. Двадцать шесть лет?
— Родом из Уичито, штат Канзас? Ваш отец — Деннис Рейдер?
— Да, все так, — я не могла понять, что все это значит.
Газета со статьей о жестокости BTK лежит на переднем дворе дома Денниса Рейдера в Парк-Сити, штат Канзас. Март 2005 года
Почему этот мужчина тут? Чего он хочет?
Я развернулась по направлению к кухне, но коридор был настолько узкий, что зараз по нему мог пройти только один человек. Я не хотела, чтобы мужчина шел позади меня, поэтому пропустила его вперед. Я пыталась понять причину его визита, но ощущала только белый шум в голове. И страх.
Я сосредоточилась на мелких деталях: василькового цвета полотенца с изображенными на них подсолнухами выделялись на фоне моей белой кухни. Мы привезли их из Канзаса в Мичиган восемнадцать месяцев назад, когда папа помогал нам переезжать после свадьбы. На столешнице стоял шоколадный торт, посыпанный сахарной пудрой. Я его испекла накануне.
Возле моих кулинарных книг лежали связка ключей и синяя сумочка. Книга Бетти Крокер была подперта коробкой с рукописными домашними рецептами друзей и родственников.
Мужчина из ФБР встал напротив меня, спиной к микроволновке.
— Вы слышали о BTK?
Что за?..
Комната вдруг сузилась, а затем все стало слишком ярким и отчетливым
— Вы про парня, которого разыскивают в Уичито? В Канзасе?
— Да.
Во мне поднялась паника.
— Что-то случилось с моей бабушкой? Ее убили?
— Ваша бабушка? Нет, с ней все в порядке.
— Бабушка очень хрупкая, — сказала я. — То одно, то другое. Мои все время должны следить за ней. На этой неделе она была в больнице. А BTK ведь убивает женщин.
— Это ваш отец.
— Что мой отец?
— Он был арестован.
— Что, простите?
— Арестован. Его подозревают в том, что он и есть BTK. Подозревают в совершении убийств в Канзасе
— Мой отец — что?..
— BTK. Подозреваемый. Арестован. Давайте присядем. Мне нужно задать вам пару вопросов.
— Моя мама? С моей мамой, Полой, все хорошо? Ее убил мой отец?
— Нет, с ней все хорошо. Она в безопасности. Ее сейчас забирают на допрос.
— Кто? Кто забирает?
— Полиция. Они будут ее допрашивать. С ней все в порядке.
— А мой брат Брайан? С ним все хорошо? Он расквартирован в городе Гротон, штат Коннектикут. Он пехотинец.
— Да. В данный момент мы ему сообщаем новости.
— Кто мы?
— ФБР, — мужчина раскрыл блокнот. — Мне нужно задать вам вопросы. Это важно. Когда, вы сказали, ваш муж будет дома?
Комната вокруг меня закружилась. Я схватилась за стену у плиты. Моя ладонь задела картину из витражного стекла — всполохи фиолетового, розового, зеленого, — на ней была выгравирована бабочка и слова «Любовь никогда не подводит».
До меня дошли слова: «Ваш отец BTK». Меня всю трясло.
— Кажется, мне лучше присесть, мне нехорошо.
Комната окрасилась в красный цвет, и перед глазами замелькали темные пятна.
Я проваливалась в черную дыру, не понимая, как буду оттуда выбираться
<...>
«Ваш отец — BTK». Стоя в центре нашей гостиной, я почувствовала, как у меня закружилась голова. Я попробовала преодолеть небольшое расстояние до нашего темно-баклажанового дивана, пытаясь вернуться к жизни — просто дышать. Пытаясь устоять под тяжестью непонятных слов, которые произнес агент ФБР.
Ваш отец — BTK. Любовь никогда не подводит
Мгновение назад моя рука коснулась яркого витража, висевшего на нашей кухне.
Большой палец моей левой руки крутил обручальное кольцо с надписью.
Любовь никогда не подводит.
Дериан — мне нужен был Дериан.
Я ухватилась за высокий подлокотник дивана и повернулась к мужчине, который держал в руках желтый блокнот и карандаш. Он стоял прямо возле истертого пятна от ругательного слова на ковре.
У меня возникло искушение указать ему на это выцветшее слово.
— Могу ли я позвонить мужу на работу? Ему нужно вернуться домой.
— Да. Вы можете позвонить ему, но не говорите, почему я здесь.
Я села и позвонила Дериану на мобильный, содрогаясь всем телом, мне казалось, оно раскалено добела, голос звучал почти маниакально.
Было странное ощущение, что я на грани, но в то же время чувствовала облегчение оттого, что человек в машине, в моем доме, со значком, был здесь не для того, чтобы причинить мне вред
— Алло?
— ФБР здесь. Все в порядке. Я в безопасности.
— Где? О чем ты говоришь?
— О том человеке. Он агент ФБР.
— Какой человек?
— Тот, что был в машине у мусорного контейнера. Он сейчас в нашем доме. Он агент ФБР. Тебе нужно вернуться домой.
— Я уже еду. Что происходит? Почему он там?
Голос Дериана становился все более тревожным и растерянным.
— Я не могу сказать тебе по телефону. Ты можешь приехать домой?
— Я близко. Скоро буду.
Я повесила трубку и снова посмотрела на агента.
— Могу я позвонить своим бабушке и дедушке? Они живут недалеко от нас — рядом с моими родными. Я очень волнуюсь о моей маме, о моей семье.
— Вы можете позвонить им, но не рассказывайте о своем отце.
Я уже набирала номер.
— Бабушка, это Керри. У мамы с папой что-то случилось. Мама в безопасности, она в полиции, но папу арестовали.
— Подожди, Керри. Я пройдусь до угла и перезвоню тебе. Подожди.
Когда она перезвонила мне, то сказала, что на улице у моего дома полно полицейских и других машин без опознавательных знаков.
Бабушка была напугана и встревожена. Скоро ее и дедушку тоже вызвали на допрос
Агент сел рядом со мной, и это немного успокоило меня. Я провела рукой по волосам, нервно поправила заколку и посмотрела вниз на свои мятно-зеленые пижамные штаны.
— Можно мне одеться?
— Да. Но телефон должен остаться здесь.
Я оставила свой серебристый телефон и каким-то образом поднялась с дивана и прошла по коридору в нашу спальню. Я сбросил пижаму на пол (которую никогда больше не буду носить), надела фиолетовую футболку с надписью K-State и джинсы. Я даже не закрыла дверь, когда переодевалась. Вернувшись в гостиную в босоножках, я услышала, как в замке входной двери бряцают ключи. Агент ФБР посмотрел на меня, потом на дверь и встал.
— Все в порядке. Это мой муж, Дериан.
Дериан быстро вошел и направился прямо к агенту, его плечи подались вперед, как у хоккейного защитника. Он встал между мной и незнакомцем.
— Что происходит? Кто вы? Почему вы здесь?
Агент объяснил ему. Дериан был настроен скептически.
— Могу я увидеть ваш значок?
Агент показал его, и Дериан отлучился в ванную, где стал звонить в детройтский офис ФБР, думая, что кто-то, должно быть, играет с нами ужасную шутку.
Ему сказали, что в нашем доме находится настоящий агент.
Дериан вернулся и сел рядом со мной, прижав свою ногу к моей, и взял меня за руку. Я прижалась к нему. Его тело было напряжено, плечи опущены. По его глазам я поняла, что он был шокирован, растерян и напуган, как и я.
Агент сдвинул ноги и прочистил горло.
— Я был послан сюда моим офисом, чтобы сообщить вам, что ваш отец был арестован, а также задать вам несколько вопросов. Я не привык к такого рода работе. Я больше занимаюсь бухгалтерскими расследованиями — преступлениями «белых воротничков». Я вижу, что вам нелегко. Я и сам немного растерян.
Было и так ясно, что этот парень не похож на агентов ФБР, которых показывают в кино.
— Я не понимаю, — я начала заикаться. — Вы думаете, что папа... он... он... этот... этот парень, которого искала полиция? Тот, из семидесятых?
— Да, у нас есть основания так считать.
Работники Красного Креста убирают четыре тела семьи Хосе Отеро, найденные в их доме на северо-востоке Уичито, штат Канзас, 15 января 1974 года
Несколько секунд я смотрела в пустоту, а потом покачала головой:
— Это невозможно. В декабре, в Уичито? Не тот парень был арестован. Может, опять какая-то путаница? Может, отец пытался раскрыть преступления? Запутался в чем-то? В общении с полицией, может быть?
Я всматривалась в лицо агента, надеясь на что-то, хоть что-нибудь, что имело бы смысл.
— Я разговаривала с папой по телефону вчера вечером. Он никогда не делал ничего плохого. Он хороший парень.
Я быстро пробежалась по папиному послужному списку: служба в армии, работа, президент церкви, лидер бойскаутов, послушный сын
Дериан поддерживал мои аргументы как мог.
— Так можно было бы описать и меня, — сказал агент.
— Да. Он нормальный, обычный парень. Это то, что я и пытаюсь сказать. Это он.Я указала на фотографию моих папы и мамы, висящую на стене. Они были красиво одеты и улыбались; фото было сделано для церковного каталога.
Агент посмотрел на фотографию, немного озадаченный, и опустил глаза на свой блокнот.
— Ваш отец хранит вещи в вашем доме? В контейнерах?
— Он коллекционирует марки. Они занимают немного места.
Агент сделал пометку в блокноте.
Я снова уставилась в пустоту, потом снова посмотрела на агента.
— О каких датах идет речь? О каких преступлениях?
— Годы 74-й, 77-й, 86-й.
— Брайан родился в 75-м.
Он посмотрел на свои записи.
— Да.
— А в 86-м? В каком месяце?
— В сентябре.
— Мы ездили в Калифорнию, в Диснейленд, за месяц до этого — где-то в августе. Перед третьим классом.
— Ясно. А вы помните что-нибудь из сентября 86-го?
— В 86-м? В третьем классе? Мне было восемь. Папа работал в ADT, водил белый грузовик с красной лестницей. Небольшой фургон, меньше, чем тот, который у него был раньше. Устанавливал системы сигнализации в домах людей. Кто-то был убит в 86-м в Уичито?
— Да.
— Это невозможно, я имею в виду, папа не мог... Папа не... Вы, наверное, ошиблись, — я снова устремила взгляд в пустоту.
Нашу соседку убили на противоположной улице. Задушили. Это дело так и не раскрыли.
Ужас охватил меня. Я крепко зажмурила глаза, опустив голову
Что-то было неправильно. ВТК душил женщин, и это, скорее всего, было очень похоже на правду.
Слезы застилали мне глаза. Я повернулась к Дериану, мое лицо вытянулось от страха, рот открылся. Я еще не плакала, потому что была слишком потрясена. Но теперь слезы хлынули из глаз и не прекращались долгое время.
Слушание по вынесению приговора Деннису Рейдеру, который признался в 10 преступлениях, совершенных им с 1974 года. Август, 2005 года
<...>
Чувство реальности было потеряно.
Агент протянул мне свою визитную карточку с номерами телефонов. (Я носила его визитку в своей сумочке в течение многих лет, но сегодня я не могу вспомнить его имя.)
— ФБР рекомендует вам не общаться со СМИ. Это может сделать ситуацию еще хуже.
Зачем СМИ пытаться поговорить с нами? Что может ухудшить ситуацию?
Он забрал сумки с полки, попрощался с нами и ушел. Больше мы его не видели.
Я прошла по коридору, осторожно сняла фотографию отца и мамы и поставила ее в шкаф, лицом к стене. Это была последняя фотография отца, которая у меня когда-либо имелась. Я никогда не поставлю его фотографию на всеобщее обозрение. Вскоре он появился на первых полосах всех газет и на телевидении.