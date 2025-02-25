Как поймали одного из самых жестоких маньяков в истории

Один день разделил жизнь Керри Роусон из Канзас-Сити на до и после. Ровно 20 лет назад, холодным утром 25 февраля 2005 года, к ней в дверь постучал агент ФБР. Через несколько минут он узнала, что ее отец — Деннис Рейдер, — который был любящим отцом, преданным мужем, отважным лидером бойскаутов и примерным государственным служащим, оказался еще и самым опасным преступником страны, на совести которого несколько загубленных жизней (в том числе и детских). Тогда она впервые узнала, что он был печально известным «серийником» ВТК, имя которого описывало ужасный способ совершения им своих преступлений: «связывать, пытать, убивать». Что заставило его пойти на эти преступления? И почему ни она, ни мать ничего не подозревали? Ответы она сама ищет и находит в своих мемуарах «Дочь серийного убийцы. Моя история страха, боли и преодоления».

© Кадр из сериала «БТК: Исповедь серийного убийцы»

«Лента.ру» с разрешения издательства «Бомбора» публикует отрывок из книги, которая впервые издается на русском языке.

Полдень. Пятница, 25 февраля 2005 года Детройт, штат Мичиган

В день, когда мой мир рухнул, я поздно проснулась. Я небрежно собрала свои каштановые волосы резинкой и к полудню все еще не вылезла из своей флисовой пижамы мятного цвета. Ее мне подарили родители на Рождество два месяца назад, когда мы с моим мужем Дерианом ездили к ним. В Мичигане мы жили уже вторую зиму. В тот день я взяла выходной и не пошла в школу, где работала учительницей на замену. В те дни я часто оставалась дома, потому что вождение в снег и гололед доводило меня до грани.

Пятница 25 февраля 2005 года началась, как любой другой холодный день: снег кружил в воздухе и укутывал землю. Около половины первого я выглянула в окно, чтобы посмотреть, сколько снега выпало за ночь. Хотя к концу февраля сложно было сказать точно: одна груда белого покрова накладывалась на другую.

<...>

Я надела свои очки в проволочной оправе и посмотрела в глазок, снаружи стоял пятидесятилетний мужчина в рубашке. Галстук. Очки.

— Здравствуйте! Я могу вам помочь?

— Да. Я из ФБР, мне нужно с вами поговорить

ФБР? Со мной?

— О чем?

— Мне необходимо с вами поговорить. Вы можете меня впустить?

Я стояла босиком, все еще в пижаме.

Отец всегда говорил: «Пусть они всегда показывают тебе свой полицейский значок. Пусть доказывают, что они копы». Не то чтобы кто-то до этого подходил к моей двери с полицейским значком, но, наверное, для всего есть первый раз.

Я приоткрыла дверь, загородив проход ногой. Если он был из ФБР, то мог и вломиться внутрь, а может, и нет. Сложно сказать, исходя из того, что я видела в фильмах.

На агента ФБР он не был похож. Мужчина выглядел так, будто работал в налоговой.

— Вы мне покажете свои документы?

— Да, — он раскрыл значок и позволил все рассмотреть, затем продолжил в более мягком тоне: — Так я могу зайти? Мне нужно с вами поговорить.

Я кивнула.

Хорошо... Но какого черта?

— Да, конечно, мой муж скоро будет дома. На обед. Он уже в пути.

Еще один урок от отца: всегда говори незнакомцу, что кто-то скоро будет дома, даже если это неправда

— Отлично, с ним мне тоже надо поговорить.

Рассматривая незнакомца в коридоре своей квартиры, я решила, что он выглядел нормальным. У него с собой даже не было пистолета — только желтый блокнот и карандаш.

Вот вам и фильмы.

— О чем вам надо со мной поговорить? Вы точно к тому человеку пришли?

Он перевел взгляд на блокнот и затем снова на меня.

— Да, думаю, что все верно. Вы Керри Роусон? Девичья фамилия — Рейдер. Двадцать шесть лет?

— Родом из Уичито, штат Канзас? Ваш отец — Деннис Рейдер?

— Да, все так, — я не могла понять, что все это значит.

Газета со статьей о жестокости BTK лежит на переднем дворе дома Денниса Рейдера в Парк-Сити, штат Канзас. Март 2005 года

Почему этот мужчина тут? Чего он хочет?

Я развернулась по направлению к кухне, но коридор был настолько узкий, что зараз по нему мог пройти только один человек. Я не хотела, чтобы мужчина шел позади меня, поэтому пропустила его вперед. Я пыталась понять причину его визита, но ощущала только белый шум в голове. И страх.

Я сосредоточилась на мелких деталях: василькового цвета полотенца с изображенными на них подсолнухами выделялись на фоне моей белой кухни. Мы привезли их из Канзаса в Мичиган восемнадцать месяцев назад, когда папа помогал нам переезжать после свадьбы. На столешнице стоял шоколадный торт, посыпанный сахарной пудрой. Я его испекла накануне.

Возле моих кулинарных книг лежали связка ключей и синяя сумочка. Книга Бетти Крокер была подперта коробкой с рукописными домашними рецептами друзей и родственников.

Мужчина из ФБР встал напротив меня, спиной к микроволновке.

— Вы слышали о BTK?

Что за?..

Комната вдруг сузилась, а затем все стало слишком ярким и отчетливым

— Вы про парня, которого разыскивают в Уичито? В Канзасе?

— Да.

Во мне поднялась паника.

— Что-то случилось с моей бабушкой? Ее убили?

— Ваша бабушка? Нет, с ней все в порядке.

— Бабушка очень хрупкая, — сказала я. — То одно, то другое. Мои все время должны следить за ней. На этой неделе она была в больнице. А BTK ведь убивает женщин.

— Это ваш отец.

— Что мой отец?

— Он был арестован.

— Что, простите?

— Арестован. Его подозревают в том, что он и есть BTK. Подозревают в совершении убийств в Канзасе

— Мой отец — что?..

— BTK. Подозреваемый. Арестован. Давайте присядем. Мне нужно задать вам пару вопросов.

— Моя мама? С моей мамой, Полой, все хорошо? Ее убил мой отец?

— Нет, с ней все хорошо. Она в безопасности. Ее сейчас забирают на допрос.

— Кто? Кто забирает?

— Полиция. Они будут ее допрашивать. С ней все в порядке.

— А мой брат Брайан? С ним все хорошо? Он расквартирован в городе Гротон, штат Коннектикут. Он пехотинец.

— Да. В данный момент мы ему сообщаем новости.

— Кто мы?

— ФБР, — мужчина раскрыл блокнот. — Мне нужно задать вам вопросы. Это важно. Когда, вы сказали, ваш муж будет дома?

Комната вокруг меня закружилась. Я схватилась за стену у плиты. Моя ладонь задела картину из витражного стекла — всполохи фиолетового, розового, зеленого, — на ней была выгравирована бабочка и слова «Любовь никогда не подводит».

До меня дошли слова: «Ваш отец BTK». Меня всю трясло.

— Кажется, мне лучше присесть, мне нехорошо.

Комната окрасилась в красный цвет, и перед глазами замелькали темные пятна.

Я проваливалась в черную дыру, не понимая, как буду оттуда выбираться

<...>

«Ваш отец — BTK». Стоя в центре нашей гостиной, я почувствовала, как у меня закружилась голова. Я попробовала преодолеть небольшое расстояние до нашего темно-баклажанового дивана, пытаясь вернуться к жизни — просто дышать. Пытаясь устоять под тяжестью непонятных слов, которые произнес агент ФБР.

Ваш отец — BTK. Любовь никогда не подводит

Мгновение назад моя рука коснулась яркого витража, висевшего на нашей кухне.

Большой палец моей левой руки крутил обручальное кольцо с надписью.

Любовь никогда не подводит.

Дериан — мне нужен был Дериан.

Я ухватилась за высокий подлокотник дивана и повернулась к мужчине, который держал в руках желтый блокнот и карандаш. Он стоял прямо возле истертого пятна от ругательного слова на ковре.

У меня возникло искушение указать ему на это выцветшее слово.

— Могу ли я позвонить мужу на работу? Ему нужно вернуться домой.

— Да. Вы можете позвонить ему, но не говорите, почему я здесь.

Я села и позвонила Дериану на мобильный, содрогаясь всем телом, мне казалось, оно раскалено добела, голос звучал почти маниакально.

Было странное ощущение, что я на грани, но в то же время чувствовала облегчение оттого, что человек в машине, в моем доме, со значком, был здесь не для того, чтобы причинить мне вред

— Алло?

— ФБР здесь. Все в порядке. Я в безопасности.

— Где? О чем ты говоришь?

— О том человеке. Он агент ФБР.

— Какой человек?

— Тот, что был в машине у мусорного контейнера. Он сейчас в нашем доме. Он агент ФБР. Тебе нужно вернуться домой.

— Я уже еду. Что происходит? Почему он там?

Голос Дериана становился все более тревожным и растерянным.

— Я не могу сказать тебе по телефону. Ты можешь приехать домой?

— Я близко. Скоро буду.

Я повесила трубку и снова посмотрела на агента.

— Могу я позвонить своим бабушке и дедушке? Они живут недалеко от нас — рядом с моими родными. Я очень волнуюсь о моей маме, о моей семье.

— Вы можете позвонить им, но не рассказывайте о своем отце.

Я уже набирала номер.

— Бабушка, это Керри. У мамы с папой что-то случилось. Мама в безопасности, она в полиции, но папу арестовали.

— Подожди, Керри. Я пройдусь до угла и перезвоню тебе. Подожди.

Когда она перезвонила мне, то сказала, что на улице у моего дома полно полицейских и других машин без опознавательных знаков.

Бабушка была напугана и встревожена. Скоро ее и дедушку тоже вызвали на допрос

Агент сел рядом со мной, и это немного успокоило меня. Я провела рукой по волосам, нервно поправила заколку и посмотрела вниз на свои мятно-зеленые пижамные штаны.

— Можно мне одеться?

— Да. Но телефон должен остаться здесь.

Я оставила свой серебристый телефон и каким-то образом поднялась с дивана и прошла по коридору в нашу спальню. Я сбросил пижаму на пол (которую никогда больше не буду носить), надела фиолетовую футболку с надписью K-State и джинсы. Я даже не закрыла дверь, когда переодевалась. Вернувшись в гостиную в босоножках, я услышала, как в замке входной двери бряцают ключи. Агент ФБР посмотрел на меня, потом на дверь и встал.

— Все в порядке. Это мой муж, Дериан.

Дериан быстро вошел и направился прямо к агенту, его плечи подались вперед, как у хоккейного защитника. Он встал между мной и незнакомцем.

— Что происходит? Кто вы? Почему вы здесь?

Агент объяснил ему. Дериан был настроен скептически.

— Могу я увидеть ваш значок?

Агент показал его, и Дериан отлучился в ванную, где стал звонить в детройтский офис ФБР, думая, что кто-то, должно быть, играет с нами ужасную шутку.

Ему сказали, что в нашем доме находится настоящий агент.

Дериан вернулся и сел рядом со мной, прижав свою ногу к моей, и взял меня за руку. Я прижалась к нему. Его тело было напряжено, плечи опущены. По его глазам я поняла, что он был шокирован, растерян и напуган, как и я.

Агент сдвинул ноги и прочистил горло.

— Я был послан сюда моим офисом, чтобы сообщить вам, что ваш отец был арестован, а также задать вам несколько вопросов. Я не привык к такого рода работе. Я больше занимаюсь бухгалтерскими расследованиями — преступлениями «белых воротничков». Я вижу, что вам нелегко. Я и сам немного растерян.

Было и так ясно, что этот парень не похож на агентов ФБР, которых показывают в кино.

— Я не понимаю, — я начала заикаться. — Вы думаете, что папа... он... он... этот... этот парень, которого искала полиция? Тот, из семидесятых?

— Да, у нас есть основания так считать.

Работники Красного Креста убирают четыре тела семьи Хосе Отеро, найденные в их доме на северо-востоке Уичито, штат Канзас, 15 января 1974 года

Несколько секунд я смотрела в пустоту, а потом покачала головой:

— Это невозможно. В декабре, в Уичито? Не тот парень был арестован. Может, опять какая-то путаница? Может, отец пытался раскрыть преступления? Запутался в чем-то? В общении с полицией, может быть?

Я всматривалась в лицо агента, надеясь на что-то, хоть что-нибудь, что имело бы смысл.

— Я разговаривала с папой по телефону вчера вечером. Он никогда не делал ничего плохого. Он хороший парень.

Я быстро пробежалась по папиному послужному списку: служба в армии, работа, президент церкви, лидер бойскаутов, послушный сын

Дериан поддерживал мои аргументы как мог.

— Так можно было бы описать и меня, — сказал агент.

— Да. Он нормальный, обычный парень. Это то, что я и пытаюсь сказать. Это он.Я указала на фотографию моих папы и мамы, висящую на стене. Они были красиво одеты и улыбались; фото было сделано для церковного каталога.

Агент посмотрел на фотографию, немного озадаченный, и опустил глаза на свой блокнот.

— Ваш отец хранит вещи в вашем доме? В контейнерах?

— Он коллекционирует марки. Они занимают немного места.

Агент сделал пометку в блокноте.

Я снова уставилась в пустоту, потом снова посмотрела на агента.

— О каких датах идет речь? О каких преступлениях?

— Годы 74-й, 77-й, 86-й.

— Брайан родился в 75-м.

Он посмотрел на свои записи.

— Да.

— А в 86-м? В каком месяце?

— В сентябре.

— Мы ездили в Калифорнию, в Диснейленд, за месяц до этого — где-то в августе. Перед третьим классом.

— Ясно. А вы помните что-нибудь из сентября 86-го?

— В 86-м? В третьем классе? Мне было восемь. Папа работал в ADT, водил белый грузовик с красной лестницей. Небольшой фургон, меньше, чем тот, который у него был раньше. Устанавливал системы сигнализации в домах людей. Кто-то был убит в 86-м в Уичито?

— Да.

— Это невозможно, я имею в виду, папа не мог... Папа не... Вы, наверное, ошиблись, — я снова устремила взгляд в пустоту.

Нашу соседку убили на противоположной улице. Задушили. Это дело так и не раскрыли.

Ужас охватил меня. Я крепко зажмурила глаза, опустив голову

Что-то было неправильно. ВТК душил женщин, и это, скорее всего, было очень похоже на правду.

Слезы застилали мне глаза. Я повернулась к Дериану, мое лицо вытянулось от страха, рот открылся. Я еще не плакала, потому что была слишком потрясена. Но теперь слезы хлынули из глаз и не прекращались долгое время.

Слушание по вынесению приговора Деннису Рейдеру, который признался в 10 преступлениях, совершенных им с 1974 года. Август, 2005 года

<...>

Чувство реальности было потеряно.

Агент протянул мне свою визитную карточку с номерами телефонов. (Я носила его визитку в своей сумочке в течение многих лет, но сегодня я не могу вспомнить его имя.)

— ФБР рекомендует вам не общаться со СМИ. Это может сделать ситуацию еще хуже.

Зачем СМИ пытаться поговорить с нами? Что может ухудшить ситуацию?

Он забрал сумки с полки, попрощался с нами и ушел. Больше мы его не видели.

Я прошла по коридору, осторожно сняла фотографию отца и мамы и поставила ее в шкаф, лицом к стене. Это была последняя фотография отца, которая у меня когда-либо имелась. Я никогда не поставлю его фотографию на всеобщее обозрение. Вскоре он появился на первых полосах всех газет и на телевидении.