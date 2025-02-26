Шаг к пропасти: почему Янукович потерял власть и страну

15 лет назад, 25 февраля 2010 года, в сессионном зале Верховной Рады состоялась инаугурация Виктора Януковича на пост президента Украины. Спустя четыре года, в ночь на 25 февраля 2014 года, он до окончания президентского срока бежал в Россию, скрываясь от государственного переворота и возможной расправы. Его побег стал катализатором самого тяжелого в истории Украины политического кризиса, который привел к гражданской войне. Обладая абсолютной властью, Виктор Янукович мог предотвратить Евромайдан задолго до того, как на площади Независимости в Киеве пролилась кровь, однако вместо этого лишь усугублял ситуацию, а в решающий момент проявил слабость. Почему Виктор Янукович пришел к власти, как потерял страну и как сложилась судьба беглого президента — в материале «Ленты.ру».

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«Донбасс порожняк не гонит!»

Виктор Янукович родился в 1950 году в небольшом городе Енакиево Донецкой области с населением чуть более 100 тысяч человек. Город с десятком шахт, металлургическим и коксохимическим заводами — в такой индустриальной атмосфере прошло детство будущего главы государства.

В 1967 году он был осужден за грабеж, а в 1970 году — за причинение телесных повреждений средней тяжести. Правда, позже оба дела были закрыты, а судимости сняты в связи с отсутствием состава преступления.

Виктор Янукович — единственный президент Украины, который в молодости был осужден за уголовные преступления

После освобождения из тюрьмы 30-летний Виктор Янукович устроился на завод, окончил заочное отделение Донецкого политехнического института и начал медленно, но верно подниматься по номенклатурной линии.

О том, чем занимался будущий президент в лихие 90-е, известно немного.

Считается, что Виктор Янукович внес немалый вклад в создание одного из сильнейших олигархических кланов Украины, который зарождался в Донбассе

Именно тогда он сблизился с Ринатом Ахметовым, который стал негласным хозяином региона.

В 1996-1997 годах, когда пыль после распада СССР уже улеглась, Виктор Янукович неожиданно поднялся по карьерной лестнице в Донецкой областной государственной администрации и стал ее председателем.

Донбасс порожняк не гонит! Виктор Янукович, председатель Донецкой областной государственной администрации

«Дела не всегда украшают нас»

По некоторым данным, тогдашний президент Украины, бывший директор «Южмаша» Леонид Кучма познакомился с Виктором Януковичем во время избирательной кампании 1994 года. А осенью 1999 года, во втором туре президентских выборов, региональный лидер сыграл ключевую роль в победе Леонида Кучмы, обеспечив ему 52,9 процента голосов в Донецкой области.

Донбасс, считавшийся «красным», мог поддержать лидера коммунистов Петра Симоненко, уроженца Сталино (Донецка). Но Виктор Янукович сумел переломить ситуацию в пользу действующего президента, завоевав тем самым его доверие

Когда в конце 2000-го — начале 2001 года, то есть уже после исчезновения оппозиционного журналиста-расследователя Георгия Гонгадзе и начала кассетного скандала, Юлия Тимошенко вступила в конфликт с президентом, Виктор Янукович в очередной раз выступил защитником Леонида Кучмы, продемонстрировав верность первому лицу.

Расследование убийства журналиста Георгия Гонгадзе С командой Леонида Кучмы связывали убийство оппозиционного журналиста-расследователя Георгия Гонгадзе в 2000 году. В числе осужденных по этому делу оказались высокопоставленные правоохранители, а в деле всплыли аудиозаписи разговоров, якобы записанных в кабинете главы государства, в ходе которых обсуждалась судьба автора многих громких расследований. Виктора Януковича считали преемником Леонида Кучмы, поэтому он наследовал не только пост уходящего президента, но и часть его имиджа. Формальный старт процессу дестабилизации политической системы Украины еще в 2000 году дал «кассетный скандал» и обвинения в адрес президента Леонида Кучмы в убийстве основателя издания «Украинская правда» Георгия Гонгадзе. Журналист пропал в сентябре 2000 года. Через два месяца его обезглавленное тело обнаружили в лесу под Киевом, а спустя девять лет были найдены останки его черепа. При этом еще в ноябре 2000 года лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, были сделаны в кабинете президента. На них человек с голосом, похожим на голос Леонида Кучмы, отдавал распоряжение о ликвидации Георгия Гонгадзе. В 2008 году суд признал виновными в убийстве Гонгадзе бывших сотрудников Министерства внутренних дел Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова. Протасов спустя несколько лет умер в колонии. Их начальник Алексей Пукач скрывался от правосудия и был арестован только в 2009 году. На суде он утверждал, что Гонгадзе представлял угрозу для государства. Но позже, при рассмотрении апелляции, заявил, что оговорил себя под давлением, а убийство журналиста было непредумышленным. В 2021 году Верховный суд Украины отклонил жалобу и оставил в силе пожизненный приговор Алексею Пукачу. В 2019 году он обратился в суд с просьбой заменить ему пожизненный сок на 15 лет колонии. После отказа у него не осталось способов обжаловать приговор. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин неоднократно указывал, что знает, кто является заказчиком убийства журналиста. «Дело Гонгадзе не завершено. Осталось главное — разоблачить заказчика, который спокойно живет в Украине. У меня есть личное мнение о личности заказчика», — писал он. Фамилию человека, который, по его мнению, является заказчиком преступления, Виктор Шокин не называет. Он считает, что убийство Георгия Гонгадзе тесно связано с убийством еще одного журналиста издания «Украинская правда» — Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. «Я убежден, что заказчик тот же», — писал Виктор Шокин.

После этого начался его стремительный взлет в высшие эшелоны власти.

Дела, которые мы делаем, и путь, который мы выбираем, всегда накладывают на нас, как говорится, пятна, которые не всегда украшают нас, не всегда Виктор Янукович, председатель Донецкой областной государственной администрации

В этом Виктору Януковичу помогла не только близость к «телу». На посту губернатора ему удалось восстановить тяжелую промышленность в Донецкой области и добиться специальных налоговых льгот для региона, несмотря на экономический кризис в стране.

С 2000 года Донецкая область лидировала по темпам прироста ВВП на Украине

В 2000 году Виктор Янукович стал одним из основателей Партии регионов Украины.

По некоторым сведениям, за полгода до этого Ринат Ахметов, владелец донецкого футбольного клуба «Шахтер», начал организовывать массовые приезды болельщиков в Киев. Власти опасались, что эта «мирная сила» может быть использована в политических целях. Леонид Кучма лично просил лидеров парламентских фракций не провоцировать донецкую элиту и проголосовать за назначение Януковича на должность премьера.

«Я не был трусом»

С приходом нового премьера, который принес с собой методы управления, отточенные в Донбассе, экономика Украины в 2004 году достигла рекордных показателей — рост ВВП составил 14 процентов. Прямые иностранные инвестиции выросли на несколько миллиардов долларов. Были запущены налоговая и пенсионная реформы, активизирована приватизация, а социальные минимумы значительно увеличены.

Виктор Янукович, который к тому моменту уже много лет входил в партийную номенклатуру и зарекомендовал себя как сторонник жесткого управления, утвердился в качестве кандидата для передачи власти и ответственности за спокойную старость Леонида Кучмы и его ближайшего окружения

Готовя операцию «Преемник», команда Леонида Кучмы, казалось, создала все условия для ее успешного проведения.

Я верю, что сильных и здоровых людей намного больше, чем этих козлов, которые нам постоянно мешают жить Виктор Янукович, премьер-министр Украины

Однако политтехнологи не учли глубину кризиса в стране: усталость населения от тотальной коррупции, надежды на реальные реформы и нежелание видеть на посту президента человека с уголовным прошлым — дважды судимого донецкого губернатора.

Украина разделилась на два лагеря. Западный — представленный командой Виктора Ющенко, окрашенный в оранжевые цвета и ориентированный на сближение с Европейским союзом и США, и восточный — во главе с Виктором Януковичем, синий, традиционно выступающий за укрепление связей с Россией

В первом туре президентских выборов 31 октября 2004 года премьер-министр занял второе место, уступив Виктору Ющенко менее одного процента: 39,26 процента против 39,90 процента. Во втором туре 21 ноября 2004 года, по официальным данным, Виктор Янукович одержал победу, набрав 49,46 процента голосов. Однако оппозиция не признала результатов, заявив о масштабных фальсификациях.

Я никогда в своей жизни не был ни трусом, ни предателем, а те, кто это сделал, пусть несут ответственность перед Богом Виктор Янукович, премьер-министр Украины

«Страна оказалась в шаге от пропасти»

Виктор Янукович мог получить власть еще в 2004 году. Однако на его пути встали массовые протесты под оранжевыми флагами, и в президентском кресле оказался Виктор Ющенко.

Долгое время итоги противостояния оставались неясными. Сторонники Виктора Януковича, наблюдая за требованиями оппозиции провести третий тур выборов, готовились дать ответ на протесты в Киеве. Большая часть населения юго-восточных областей с самого начала критически восприняла акции протеста, опасаясь антироссийской политики и усиления украинизации в случае прихода к власти Виктора Ющенко.

28 ноября 2004 года в Северодонецке открылся Всеукраинский съезд. Более 3,5 тысячи делегатов со всей страны — сторонников Виктора Януковича — осудили массовые протесты и заявили о необходимости создания автономного образования в составе Украины для защиты интересов жителей Юго-Востока

К тому времени Украина оказалась в критической ситуации. Раскол в обществе впервые поставил страну на грань полномасштабного конфликта.

Страна оказалась в шаге от пропасти Виктор Янукович, премьер-министр Украины

Однако референдум о федерализации Украины так и не состоялся. Виктор Янукович отказался от эскалации, стороны пришли к компромиссу: было принято беспрецедентное решение провести третий тур голосования, чтобы «переиграть» второй.

Проиграв выборы, Виктор Янукович возглавил оппозицию

«Я лучше сел бы в третий раз!»

После поражения Виктор Янукович начал реорганизацию своей Партии регионов, пообещав занять пост премьер-министра после парламентских выборов или как минимум получить значительное влияние в новом правительстве. Шансы на это у него были.

Дело в том, что уже первый год президентства Виктора Ющенко стал временем крушения «оранжевых» иллюзий

Бывшие соратники по оппозиции перессорились между собой, президент потерял контроль над правительством и своими действиями лишь подтвердил то, о чем ранее предупреждала команда Виктора Януковича, — усилил националистический крен в политике, вступил в конфликт с Россией и начал демонстрировать высокомерное отношение к Донбассу.

В результате на парламентских выборах 2006 года Партия регионов набрала 32,14 процента голосов и заняла первое место. Виктор Янукович казался приемлемой фигурой для должности премьер-министра. Однако один из лидеров «оранжевых», бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, которая к тому времени уже вступила в конфликт с Виктором Ющенко, тоже заявила о своих претензиях на этот пост.

Позиции президента настолько ослабли, что он был вынужден заключить союз со вчерашним противником и согласиться на создание широкой коалиции Партии регионов и блока «Наша Украина»

4 августа 2006 года Виктор Янукович вновь стал премьер-министром Украины. Комментируя это событие, политолог Андерс Ослунд заявил, что оно знаменует собой подлинный конец «оранжевой революции», а ее «эволюционным успехом» стала «демократизация Партии регионов».

Однако уже через полгода в высших эшелонах власти разразился новый конфликт между президентом с одной стороны и правительством с парламентом — с другой, который быстро перерос в полномасштабное противостояние. Причиной стал отказ Виктора Януковича подать заявку в НАТО для представления Плана действий по членству (ПДЧ) Украины в альянсе.

Это привело к роспуску парламента в 2007 году и формированию нового правительства во главе с Юлией Тимошенко

«Одна палка — два струна, я хозяин вся страна»

В период с 2007 по 2010 год развитие Украины на годы вперед определили несколько событий.

Экономический кризис положил конец короткому периоду иллюзий о «бесконечном» экономическом росте и потребительском буме. В апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте члены НАТО отказали Украине в ПДЧ. Виктор Янукович поддержал Россию в конфликте вокруг Абхазии и Южной Осетии, в то время как Юлия Тимошенко заняла нейтральную позицию. Это вызвало волну обвинений в предательстве со стороны ее соратников, что привело к выходу ее партии из коалиции. После развала коалиции президент назначил досрочные выборы.

Шансы Юлии Тимошенко удержаться у власти таяли на глазах. Попытки заключить альянс с Партией регионов не увенчались успехом. В 2009 году Виктор Янукович отказался от такого соглашения, поскольку был уверен в своей победе на предстоящих президентских выборах и стремился к полной власти.

Все, что ни говорили бы помаранчевые, все делают наоборот. Лучше не говорили бы… Говорят, зима будет замечательная, — пришла зима. Не будет эпидемии — пришла эпидемия. За что бы они ни брались — жди беды Виктор Янукович, лидер Партии регионов

17 января 2010 года Виктор Янукович одержал победу в первом туре президентских выборов, набрав 35 процентов голосов избирателей, в то время как Юлия Тимошенко получила 25 процентов. Во втором туре, состоявшемся 7 февраля 2010 года, Виктор Янукович победил с результатом в 48,95 процента голосов, опередив соперницу на 3,5 процента.

Придя к власти на волне пророссийской повестки, Виктор Янукович и Партия регионов, однако, опасались чрезмерного сближения с Россией. Они видели в ней бывшую метрополию, способную поглотить Украину вместе с ее слабой промышленностью — основой благополучия олигархов, фактически управлявших страной. Поэтому любые предложения по углублению интеграции в рамках Таможенного союза как основы будущего Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) последовательно игнорировались.

Но и Европейский союз казался Виктору Януковичу опасным игроком, стремящимся получить доступ к внутреннему рынку Украины и подчинить себе ее промышленность.

Оказавшись на перепутье между интеграцией с Россией или ЕС, власть пыталась получать выгоду от обеих сторон.

Если мы многие годы работали с Россией, потом вот эти заявления поспешные — кстати, оранжевой команды, — что мы что-то сейчас изменим, какой-то порядок… Я вам скажу, это не балалайка: одна палка — два струна, я хозяин вся страна Виктор Янукович, президент Украины

Некоторые реверансы в сторону России, правда, делались.

В 2010 году Виктор Янукович заключил с Россией соглашения о пролонгации пребывания Черноморского флота в Крыму с 2017 по 2042 год в обмен на скидку на газ. Из законодательства Украины также было убрано упоминание о стремлении к интеграции в НАТО и добавлена норма о внеблоковом статусе страны.

Мы в самом начале с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] договорились, что не будем говорить о плохом, а лучше сделаем Виктор Янукович, президент Украины

«Нужна эффективная власть»

Постепенно экономическая ситуация в стране стабилизировалась, вводились в эксплуатацию крупные объекты инфраструктуры.

Если мне кто-нибудь завидует, я скажу: правильно делает, пусть попробует так жить Виктор Янукович, президент Украины

Однако на геополитическом фронте стабильности достичь не удалось.

Напряженность возросла как в отношениях с Россией из-за газовых споров, так и с Европейским союзом и США. Последние критиковали Украину за осуждение лидера оппозиции Юлии Тимошенко на семь лет лишения свободы по обвинению в превышении полномочий

Раскол в обществе углублялся и по линии культурно-языкового конфликта.

9 мая 2011 года во Львове активисты националистического Всеукраинского объединения «Свобода» устроили беспорядки, нападая на ветеранов и участников праздничного шествия с красными флагами и георгиевскими ленточками. Этот инцидент стал первой крупной уличной акцией ультраправых, за которую практически никто не понес ответственности.

Уже тогда ходили разговоры о том, что команда Виктора Януковича пытается создать «удобную» оппозицию из радикалов, которая будет служить пугалом не только для остальной Украины, но и для западных партнеров

Через год «Свобода» впервые прошла в Верховную Раду, набрав почти десять процентов голосов, а еще через несколько лет действия националистов стали восприниматься как норма.

Людям нужна эффективная власть, которая не лжет, чтобы власть показывала высший пилотаж. Когда есть высший пилотаж, тогда есть у народа драйв, тогда есть мотивация, тогда интересно жить… Вот чего хотят от власти люди Виктор Янукович, президент Украины

На этом фоне Виктор Янукович отказался от своего предвыборного обещания придать русскому языку статус второго государственного. Однако в 2012 году он подписал закон «Об основах государственной языковой политики», который предоставил региональный статус ряду языков, включая русский, в тех областях Украины, где они являются родными более чем для десяти процентов населения. Закон разрешал вести на этих языках делопроизводство, обучение и телерадиовещание.

«Никто не украдет мечту о европейской Украине»

Драматическим решением Виктора Януковича стала попытка разыграть сложную геополитическую «многоходовочку», чтобы получить максимум и от России, и от Европейского союза, не дав им ничего взамен. Однако такая стратегия вызвала растущее раздражение обеих сторон, а Украина все глубже погружалась в геополитический тупик.

У нас никто не украдет мечту об Украине равных возможностей, о европейской Украине. Так же как никто не столкнет нас с праведной дороги, которая ведет к этой мечте Виктор Янукович, президент Украины

В результате Виктор Янукович оказался в ловушке собственной непоследовательности. В последний момент он отказался подписывать Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом и вместо этого договорился с Россией.

Это решение вызвало резкую реакцию со стороны Запада и прозападных сил внутри Украины. В ответ на геополитический маневр начался Евромайдан

При этом власть быстро потеряла поддержку даже среди своих сторонников. Выбрав путь евроинтеграции, Виктор Янукович и его окружение фактически предали своих пророссийских избирателей, а непоследовательность оттолкнула многих соратников.

«Остановитесь!»

К концу 2013 года ситуация в стране стала крайне противоречивой:

с одной стороны, власть не рухнула под давлением протестов: Виктор Янукович сохранил свои позиции, а силовики остались верны президенту; с другой стороны, президент начал проявлять слабость, опасаясь разогнать палаточный городок протестующих и пытаясь договориться с оппозицией. Попытки силового разгона предпринимались, но их останавливали звонки из США.

Несмотря на происходящее, Виктор Янукович боялся окончательно бить горшки с Западом. Это сыграло с ним злую шутку.

Нарастающий уровень насилия и полная неспособность власти навести порядок в стране привели к закономерному итогу — массовым расстрелам протестующих и силовиков 19-21 февраля в центре Киева, бегству Виктора Януковича сначала из столицы, а затем из страны, и приходу к власти Александра Турчинова и Арсения Яценюка

Оппозиция, в свою очередь, привела к власти националистов, что категорически не устраивало Юго-Восток страны. В результате в стране вспыхнула гражданская война.

«Меня кинули как лоха»

«Меня кинули как лоха», — заявил уже бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции, посвященной пятой годовщине переворота. Он был предельно точен в оценке событий, произошедших 21 февраля 2014 года в Киеве.

В тот день он, едва подписав соглашение с лидерами оппозиции, бежал из столицы под давлением разъяренного Евромайдана. Добравшись до Донецка, он едва избежал задержания в аэропорту, после чего отправился на побережье Азовского моря.

Оттуда его эвакуировали российские военные вертолеты, доставив в Россию, где, по разным данным, Виктор Янукович живет до сих пор.

На Украине против него возбудили множество уголовных дел. В 2013 году Оболонский районный суд Киева заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении «агрессивной войны»

«Играют не по правилам»

В годы правления Виктора Януковича журналисты часто писали о феномене «Семьи» — его сыновьях и ближайшем окружении, которые играли ведущую роль в жизни страны и функционировании власти.

$12 млрд составляло состояние семьи Януковича, по данным Андерса Ослунда, старшего научного сотрудника Института международной экономики имени Петерсона, в прошлом советника правительства Украины по вопросам экономики

Изначально у этого проекта было несколько «акционеров», включая олигархов Рината Ахметова, Андрея Клюева, Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа. Однако позже Виктор Янукович, чтобы создать противовес олигархам, присоединил к ним Юрия Иванющенко, Сергея Курченко и сына — Александра Януковича. В результате влияние олигархов на политическую жизнь страны резко снизилось, что, естественно, вызвало их недовольство и постепенный отход от президента в 2013 году.

Ринат Леонидович начал дистанцироваться от Януковича постепенно (…) Повлияло, думаю, не какое-то событие, а нарастающее раздражение: Янукович, и особенно его старший сын, Александр, играют не по правилам. Саша представлял для Ахметова угрозу, поскольку откровенно не понимал, отчего часть денег Семьи должна находиться вне Семьи Константин Бондаренко, политолог

При этом на Украине Виктора Януковича обвиняли в коррупции. Его резиденция «Межигорье», ранее считавшаяся государственной собственностью, стала символом почти королевского образа жизни президента. После 2014 года она была превращена в музей.

Я из Украины ничего не вывозил, кроме личных вещей, которые были ручной кладью Виктор Янукович, президент Украины

«Великий украинский поэт Антон Чехов»

Период правления Виктора Януковича запомнился не только политическими событиями, но и многочисленными курьезами, которые стали частью народного фольклора.

Во время поездки в Ивано-Франковск в рамках избирательной кампании 2004 года политик упал после того, как в него бросили яйцо.

В мае 2010 года во время возложения венков к памятнику неизвестному солдату вместе с президентом России Дмитрием Медведевым произошел один из самых известных курьезов: порыв ветра повалил огромный венок, который рухнул прямо на Виктора Януковича.

Это было бы смешно, если бы не было так больно! Виктор Янукович, президент Украины

В 2010 году он не смог вспомнить, как будет слово «ёлка» по-украински, что быстро стало интернет-мемом, а еще назвал львовян «лучшим геноцидом страны».

В 2012 году во время заседания Совета по национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Виктор Янукович оговорился, перепутав слова: «Мы считаем вообще, что территорию нашего государства нужно сделать опасной для жизни наших граждан, а когда к нам поедут гости — тем более».

В городах украинских начнут раздеваться женщины [с приходом весны] Виктор Янукович, президент Украины

Не обошлось и без литературно-географических ляпов. Так, он заявил, что «в Одессе родилась великая поэтесса Анна Андреевна Ахметова», назвал Антона Чехова «великим украинским поэтом», а Исаака Бабеля — «Бебелем».

Термин «янукизмы» стал шутливым обозначением грубых языковых ошибок украинских политиков и чиновников в публичных выступлениях или документах.

Национальная идея — любить свою родину, государство, землю, работать, а не шлепать языкомВиктор Янукович, президент Украины

«Я вернусь»

Виктор Янукович был единственным президентом Украины, жена которого — Людмила Янукович — во время президентского правления мужа с ним не жила. Она жила в Донецке и практически все официальные президентские мероприятия проходили без первой леди.

У Виктора Янукович от брака с первой женой Людмилой родилось два сына: Александр и Виктор. Виктор Янукович погиб в 2015 году во время ледовых автогонок на озере Байкал. В феврале 2017 года Виктор Янукович рассказал о том, что больше не живет со своей женой, в браке с которой состоял 45 лет.

По сообщениям издания «Страна.ua», гражданской супругой президента стала сестра его бывшей кухарки Любовь Полежай. В 2014 году у нее родился сын.