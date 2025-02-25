Почему в СССР «не пошло» баночное пиво

В СССР баночное пиво долгие годы считалось атрибутом красивой жизни. И это не удивительно, ведь в СССР пенный напиток в банках почти не производили. Почти, потому что одна попытка наладить выпуск «элитного» напитка все же была. Правда, она закончилась полным провалом. Итак, что мы знаем о советском пиве в металлических банках?

Баночное пиво выпускают уже сто лет. За это время конструкция и дизайн пивной банки много раз изменялись. В 1963 году банка обзавелась кольцом для открывания. Оно было не совсем таким, как сейчас, и просто отваливалось, когда пиво открывали. Это было не слишком удобно, так как иногда металлическая деталь падала в емкость. Еще одним минусом было то, что кольца валялись повсюду и ими можно было травмироваться. Что уж говорить об экологической стороне вопроса, о которой вообще не подумали.

В 1975 году положение было исправлено. Появилась современная система Stay-On Tab, в которой кольцо прикреплялось к таре заклепкой. Сегодня найти пиво в банке с отделяющимся кольцом непросто. Его продолжают выпускать лишь несколько азиатских компаний.

Начало. Череда неудач

Но все баночные метаморфозы прошли мимо СССР, где пиво в банках не выпускалось. Импортное пиво попадало в руки избранных — клиентов валютных магазинов и счастливых родственников моряков торгового флота. И вот, в 1975 году, когда весь мир оценивал новый тип колец-открывашек, у советских любителей пенного появилась надежда. СССР приобрел у ФРГ линию по розливу пива. Как всегда, кто-то что-то понял не так и вскоре выяснилось, что оборудование разливает только в банки.

Пришлось покупать банки, но в качестве поставщика почему-то выбрали Японию. Из-за разницы стандартов японская тара не подошла и наконец было принято решение справляться своими силами. Вскоре первые советские банки были готовы. Очевидцы вспоминают, что они были очень толстостенными и больше напоминали консервные. При этом выяснилось, что крышки в Союзе изготовить не смогут. Советский металл не подходил для этих целей и его пришлось заказывать за рубежом.

Но и это было не все. Когда с банками более или менее разобрались, возникли проблемы с двухцветной печатью снаружи и защитным покрытием внутри. С этими вызовами инженеры кое-как справились. Правда, изображение было не слишком стойким к истиранию, а внутренний слой придавал напитку странный вкус.

После тщательного «разбора полетов» обнаружили еще одну неприятность. Все пиво, сваренное в СССР, не подходило по свойствам для разлива в металлическую тару. Но даже с неподходящим напитком возникли проблемы — его варили в одном конце Москвы, а линия разлива находилась в другом. Для транспортировки жидкости пришлось даже изобретать специальную автомобильную цистерну.

Вы спросите, зачем такие расходы. Разве не дешевле было бы забросить злосчастную немецкую линию и сосредоточиться на бутылочном и разливном пиве. Оказывается, что нет. Приближалась Олимпиада-80 и властям непременно хотелось не ударить в грязь лицом перед гостями из разных стран мира.

Полная жесть и предсказуемый провал

Но то, что так неудачно начиналось, вряд ли могло иметь достойный финал. В продажу первое и последнее советское пиво в банках поступило под названием «Золотое кольцо». Цена его была фантастически высокой — 60 копеек за банку 0,33 литра. Для сравнения скажем, что разливное и бутылочное пиво обходилось в то время в 15-30 копеек за 0,5 литра.

Вкусовые качества пива «Золотое кольцо» тоже были весьма спорными. Поэтому его производили всего два года, выпустив за это время что-то около 15 тыс. декалитров. В производство был вложен 1 млн долларов, что в конце 70-х и в начале 80-х было куда более значимой суммой, чем сейчас. Пивные банки от «Золотого кольца» не превратились в раритет и коллекционеры без труда могут приобрести экземпляр в приличном состоянии за 200-300 рублей.