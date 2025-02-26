Как ставропольцы приближали страну к Победе

Продолжаем рассказывать о вкладе регионов СКФО в освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков. К 80-летию Победы — о мужестве и самоотверженности советского народа.

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Мобилизация духа

Ставропольский край встретил известие о нападении Германии с готовностью любой ценой дать отпор врагам. В первые дни войны здесь развернулась активная мобилизация: в военкоматы поступило более 10 тысяч заявлений об отправке на фронт.

За короткий срок на Ставрополье сформировали несколько стрелковых и кавалерийских дивизий, добровольческих кавалерийских полков. Эти соединения участвовали в сражениях под Брестом, Смоленском, под Москвой и на Юго-Западном фронте.

«Особенно отличилась 5-я кавалерийская дивизия, которая одной из первых получила почетное звание гвардейской, а День Победы встретила на Эльбе», — рассказывает кандидат исторических наук кафедры истории России Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета Евгений Оборский.

Для женщин-добровольцев весной 1942 года на базе Осоавиахима (массовой добровольной общественной военно-патриотической организации) запустили отдельные программы. Из стен заведения вышли 3000 стрелков, сотни радисток-операторов, телеграфисток и телефонисток. Более 300 девушек стали бойцами 485-го зенитно-артиллерийского полка ПВО, защищавшего небо южных городов.

Трудовой фронт

С первых месяцев войны регион стал важным тыловым центром. Ставрополье обеспечило кавалерийские батальоны сотнями лошадей. Важной отраслью оставалось сельское хозяйство.

«Борьба за хлеб велась по-военному — перевыполнение заданий вдвое, втрое было обычным и массовым явлением. К началу сентября 1941-го ставропольские колхозы и совхозы передали стране 65 млн пудов зерна и наладили поставки мяса, молока, шерсти, яиц», — уточняет Оборский.

В течение первой военной зимы в Ставропольском крае 25 тысяч колхозниц и студентов отучились на трактористов и механизаторов. На промышленных предприятиях и транспорте работали фронтовые бригады. Люди не уходили из цехов сутками, работали по 18−20 часов подряд.

«На выпуск военной продукции перешли ставропольский завод "Красный металлист", Пятигорский мотороремонтный и Георгиевский арматурный и шиноремонтный заводы, Ставропольский кожзавод и десятки местных промкомбинатов и артелей. Они изготовляли арматуру, боеприпасы, холодное оружие, минометы, автоматы, повозки, седла и даже лыжи», — перечисляет Оборский.

Тыл обеспечивал фронт теплой одеждой. Только за первую военную зиму ставропольцы передали бойцам более 570 000 полушбков, валенок, шапок-ушанок, кавказских бурок и шаровар.

Помогали и мирным жителям. Так, в Тульскую область отправили 105 тысяч центнеров семенного зерна и 25 вагонов с продовольствием. Для населения блокадного Ленинграда к июлю 1942 года колхозники собрали 221 тонну муки, больше 100 тонн пшеницы и пшена, почти 20 тонн мяса, 118 центнеров растительного масла, 1156 килограммов меда и 152 тысячи яиц.

Под гнетом оккупации

На территорию Ставропольского края война пришла летом 1942 года. У врага было преимущество в танках, авиации и артиллерии, и нашим войскам пришлось с боями отступать к предгорьям Кавказа.

«К началу августа ценой сверхчеловеческих усилий удалось эвакуировать в тыл около 1 млн голов крупного рогатого скота, овец, 950 тракторов, десятки тысяч тонн зерна, шерсти. Защитники Кавказа делали все возможное, чтобы сорвать контрнаступление противника. Советские воины стояли насмерть в горах, сражались нередко до последнего патрона и вздоха», — рассказывает Евгений Оборский.

Сопротивление не прекращалось и на оккупированной территории. В крае в 47 партизанских отрядах действовали свыше 2000 человек. Они подрывали мосты, уничтожали вражеские колонны, вступали в открытые бои. Одним из самых известных стал бой у базы «Гоначхир», где отряд «Мститель» в течение пяти часов сдерживал натиск противника, уничтожив более 90 солдат вермахта.

Ценой тяжелых потерь — за время оккупации погибли больше 30 тысяч мирных жителей и сотни военнослужащих — советские войска освободили край в начале 1943 года. И десятки тысяч ставропольцев вскоре вступили в ряды армии, желая отомстить за погибших земляков.

Город-госпиталь

Особую роль в приближении Победы сыграли Кавминводы, где до оккупации раненых принимали в 84 госпиталях. К 1943 году удалось восстановить большинство разрушенных и разграбленных лечебниц.

В одном только Кисловодске заработали около 40. Не зря курорт получил неофициальное название «город-госпиталь». В сентябре он принял 49 военно-санитарных поездов с 21 897 ранеными. К середине октября здесь лечились более 40 тысяч бойцов и командиров, и с каждым месяцем это число росло.

Ставропольские врачи применяли новейшие методы терапии, используя целебные свойства минеральных вод и грязей. Благодаря их усилиям 72% раненых возвращались в строй. Только лечебницы Кисловодска помогли восстановиться 579 тысячам красноармейцев, внеся огромный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков.