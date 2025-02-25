За что Добрыня Никитич ненавидел Алешу Поповича

Реальным прототипом былинного Алёши Поповича мог быть живший в Ростове Великом боярин Александр (Олёша) Попович. Изначально русский воин служил в войске Всеволода Большое Гнездо, а после смерти последнего стал на сторону его сына Константина Всеволодовича. Тот делал всё возможное, чтобы одолеть собственного брата Юрия Всеволодовича в борьбе за владимирский престол.

Правда, некоторые этнографы не согласны с тем, что богатыря стоит отождествлять с ростовским боярином. Якобы герой былин подвиги совершал чуть ли не на два века раньше, нежели жил «оригинал».

С учётом этого искусствовед Анатолий Членов выдвинул альтернативное предположение, согласно которому прообраз Поповича – это Ольберг Ратиборович, служивший вместе с Владимиром Мономахом.

Но есть и те, кто призывает не искать прототипов в реальной жизни. Мол, Алёша Попович – лишь былинный персонаж, которого описали мастерски как историческую личность.

Самый молодой из тройки богатырь изображается этаким балагуром-гусляром. Его главные черты характера – жизнерадостность, находчивость, хитрость, лукавство, решительность, колкость языка и склонность к безрассудным поступкам.

Первым исследователем, попытавшимся разобраться в сложном характере Алёши Поповича, стал литературовед Александр Белинский, который описал его так:

«Богатырь более хитрый, чем храбрый, более находчивый, чем сильный; совершенно национальный русский герой».

А исследователь древнерусской литературы Николай Дашкевич наделяет Поповича тягой к хвастовству и даже вранью.

Отрицательные качества богатыря раскрываются в былине «Неудавшаяся женитьба Алёши Поповича». Согласно сюжету, Добрыня Никитич отбывает с опасным дипломатическим поручением в орду, а дома его остаётся ждать жена Настасья Микулишна. Через 12 лет пришло страшное известие – Добрыня Никитич погиб. Тогда князь Владимир вынудил женщину выйти замуж за Поповича. Но в самый разгар свадебного торжества появляется Добрыня. Оказалось, что ложные слухи о его гибели были распространены как раз Алёшей Поповичем, которому приглянулась Настасья.

А однажды на одном из пиров богатырь заявил братьям Збродовичам, что имел с их сестрой внебрачную связь. Кто-то из исследователей утверждает – после неосторожно брошенной фразы оскорблённые братья с Поповичем и расправились. Но есть и другое мнение. Мол, за Алёшу вступился Илья Муромец, после чего было решено конфликт завершить свадьбой шутника и девушки.

Ещё один недостаток героя былин – тяга к спиртному. Алёша Попович при любом удобном случае спешил опрокинуть чарку. В одном из сказаний рассказывается, как Илья Муромец велел Алёше догнать богатыря Сокольника. Тот, настигнув его, вместо того, чтобы пленить и доставить на заставу, сел с ним пить. В итоге Сокольник скрылся.