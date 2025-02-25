Как советские пионеры «надули» американского посла

На протяжении семи послевоенных лет советское руководство получало секретную информацию из посольства США быстрее, чем сам Вашингтон. Это стало возможным благодаря отлаженной работе отечественных спецслужб, помощь которым оказали пионеры.

28 ноября 1943 года в Тегеране стартовала конференция лидеров стран антигитлеровской коалиции. Участие в ее работе приняли председатель Совета народных комиссаров СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. К моменту проведения встречи «большой тройки» был очевиден исход войны. В Москве прекрасно понимали, что союз с американцами и британцами имеет временный характер. Как только будет уничтожен Третий Рейх, СССР снова станет для Запада «врагом №1». Уже в этот момент активно шла подготовка к грядущему противостоянию, которое в дальнейшем вылилось в Холодную войну.

В этот период на стол Сталина лег доклад о гениальных изобретениях советского инженера Льва Термена, отбывающего наказание в туполевском конструкторском бюро ЦКБ-29.

Создатель «Златоуста»

Лев Сергеевич Термен родился в 1896 году в дворянской семье. Интерес к физике у него проявился еще в третьем классе гимназии. По ее окончании он проходил обучение в Петроградском университете. С 1919 года он возглавлял лабораторию Физико-технического института. Спустя год он представил широкой публике свое изобретение, электромузыкальный инструмент «Терменвокс». С разработками молодого ученого довелось ознакомиться даже самому Ленину, который попытался исполнить на нем «Жаворонка» Михаила Глинки.

В 1928 году Термен перебрался в США, где продолжил заниматься наукой и вскоре стал довольно известным в Нью-Йорке. Однако в 1938 году ему было передано предписание вернуться в СССР. Лев Сергеевич тайно покинул США и поселился сначала в Ленинграде, а затем и в Москве. В марте 1939 года ученый был арестован по обвинению в причастности к убийству первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Сергея Кирова и сначала отбывал наказание в Магадане, но в 1940 году был переведен в «туполевскую шарашку», где работал в тесной связке с конструктором Сергеем Королевым. Именно в стенах конструкторского бюро появилось на свет его самое известное изобретение – эндовибратор «Златоуст», который и вел прослушку в американском посольстве. За разработку подслушивающих систем Лев Термен в 1947 году был удостоен Сталинской премии I степени.

Операция «Подарок»

После ознакомления с докладом о разработках Льва Термена глава советского государства Иосиф Сталин поручил наркому внутренних дел Лаврентию Берии организовать прослушку кабинета американского посла в СССР Аверелла Гарримана. В НКВД пришли к выводу, что единственный способ внедрить прослушивающее устройство – подарить послу некий сувенир с жучком, который он будет хранить в своем кабинете. Советские разведчики узнали, что Гарриман особо ценит изделия из драгоценных пород древесины. Ахиллесова пята посла США была найдена, оставалось решить, как вручить ему подарок, чтобы американцы не заподозрили подвох. И выход нашелся.

В феврале 1945 года в Ялте проходила знаменитая конференция лидеров стран антигитлеровской коалиции. В это же время в Крыму было запланировано проведение церемонии открытия пионерского лагеря «Артек», куда пригласили лидеров трёх сверхдержав: Сталина, Рузвельта, Черчилля. По вполне традиционной схеме главы государств ответили вежливым отказом, а вместо себя направили представителей. От США делегацию возглавил посол в СССР Аверелл Гарриман. Пока все шло по плану.

Во время торжественной церемонии, после исполнения песни на английском языке пионеры вручили дипломату панно с изображением Большой печати Соединенных Штатов. На его изготовление ушло 20 драгоценных пород древесины, что вызвало у посла особый восторг.

Как пишут об этом Кит Мелтон и Владимир Алексеенко в статье «Утечка гостайны: как СССР шпионил за США», принимая ценный подарок Гарриман произнес: «Куда я могу повесить это чудо?». На что советский дипломат, личный переводчик Сталина Валентин Бережков шепнул послу на ухо:

«Повесьте в своем кабинете, британцы умрут от зависти».

Он так и поступил. С этого момента Москва получала доступ к самым секретным сведениям, проходящим по линии посольства США.

За семилетний период прослушки сменились 4 посла, но таинственный жучок был обнаружен только в 1952 году.

Конец истории

Совершенно случайно сигнал удалось засечь одному из радистов, после чего в американском посольстве под видом генеральной уборки начался масштабный обыск. По другой версии, об утечке информации из посольства сообщил завербованный Центральным разведывательным управлением США офицер ГРУ Петр Попов.

Американцы начали тщательно исследовать каждый предмет, находящийся на территории дипмиссии, и подарок советских пионеров не стал исключением.

Внутри него контрразведчики обнаружили необычное устройство. Оно представляло собой жучок-эндовибратор с цилиндрическим микрофоном-резонатором размером 20х17 мм. Для его работы не нужны были ни батарейки, ни провода, только длинная антенна. Чтобы жучок начал работать, его необходимо было подвергнуть внешнему облучению радиоволнами, после чего он отражал их обратно, но уже в измененном виде — через них можно было считать, о чем говорили в комнате.

Поначалу никто не верил, что это и есть тот самый жучок. Но на всякий случай его отправили на экспертизу, результаты которой шокировали американцев. С подобным устройством спецслужбы США столкнулись впервые, не меньший шок вызвало понимание того, что уже 7 лет СССР знает обо всем происходящем в стенах дипмиссии.

Поначалу власти США решили скрыть все сведения о случившемся. Но в 1960 году на заседании Совета Безопасности ООН представитель США Генри Кэбот Лодж продемонстрировал общественности советский жучок. Так весь мир узнал, как советские пионеры «надули» американского посла.