Американке отказали в повышении на работе из-за ее традиционной ориентации

Женщина в США подала в суд на компанию, утверждая, что ее не повысили на работе из-за гетеросексуальной ориентации, пишет Daily Mail.

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Верховный суд США намерен рассмотреть дело Марлин Эймс, 60-летней женщины из Огайо, которая утверждает, что ей отказали в повышении по службе из-за ее сексуальной ориентации. Кроме того, американка утверждает, что ее понизили в должности и сократили зарплату из-за предвзятого отношения к ней как к представителю большинства.

«Я пришла к выводу, что меня дискриминируют, потому что я гетеросексуальна», — заключила Марлин.

Изначально иск Эймс был отклонен нижестоящими судами. Судьи постановили, что она не смогла предоставить достаточных доказательств «фоновых обстоятельств», которые бы подтверждали систематическую дискриминацию против большинства. Этот юридический стандарт, установленный в 1981 году, требует от истцов из групп большинства предоставлять более весомые доказательства дискриминации, чем от представителей меньшинств.

Эймс и ее адвокат Эдвард Гилберт настаивают на том, что этот стандарт несправедлив и нарушает принципы равенства. Они требуют от Верховного суда пересмотреть дело и отменить правило «фоновых обстоятельств». Если суд встанет на сторону Эймс, это может создать прецедент, упрощающий подачу исков о дискриминации для представителей большинства.

«Дискриминация есть дискриминация, независимо от того, кто ее совершает», – подчеркнула Эймс.

Сообщается, что решение Верховного суда по делу американки будет принято в мае 2025 года.