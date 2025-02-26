Как Свободное государство Конго стало частной колонией бельгийского короля

140 лет назад завершилась Берлинская международная конференция, по итогам которой было создано Свободное государство Конго — уникальное политическое образование, представлявшее собой частную колонию бельгийского короля Леопольда II. По словам историков, в СГК царил абсолютный произвол по отношению к местному населению. Прикрываясь риторикой о «развитии», представители местной администрации издевались над коренными жителями Экваториальной Африки, принуждая их работать на истощение под угрозой пыток и убийства. Когда информация о массовых зверствах попала в прессу, бельгийская корона переформатировала СГК в государственную колонию. Ответственности за совершённые в Свободном государстве Конго преступления, которые в наши дни трактовались бы как геноцид, никто не понёс.

Частное государство

В 1865 году королём Бельгии стал 30-летний Леопольд II. Государство было конституционной монархией, и парламент существенно ограничивал власть короля. Кроме того, у Бельгии, в отличие от многих европейских держав, не было колоний, что лишало её источников сырья и рынков сбыта.

Вскоре после восхождения на престол Леопольд II заинтересовался Экваториальной Африкой, которая в то время не контролировалась ни одним из европейских государств и даже толком не была исследована. В 1876 году бельгийский король инициировал проведение в Брюсселе географической конференции, на которую он пригласил представителей различных держав Европы. Для освоения Экваториальной Африки бельгийский монарх предложил создать сеть специальных баз. По итогам конференции была основана Международная ассоциация по исследованию и цивилизации Центральной Африки (МАИЦА). Президентом её исполнительной комиссии стал сам Леопольд II.

В 1877 году завершилась трёхлетняя экспедиция британского путешественника Генри Мортона Стэнли, в ходе которой он пересёк Африканский континент с востока на запад. Когда Стэнли вернулся в Европу, Леопольд II договорился с ним о сотрудничестве, создав компанию под названием «Комитет по исследованию Верхнего Конго». Британец отправился в Африку и начал скупать суверенные права на землю у местных вождей в обмен на ткани, бижутерию и прочие безделушки. Стэнли заключил в интересах бельгийского короля свыше 400 таких договоров.

«У Леопольда II возникла мысль создать «колонию без колонии» — абсолютно частное государство, которое бы принадлежало только ему лично», — рассказала в беседе с RT политолог-африканист Наталья Пискунова.

Активность Леопольда II тревожила Лондон, у которого были собственные интересы в Африке. Однако бельгийский монарх, по словам историков, занялся саморекламой, позиционируя себя как филантроп, что позволило ему заручиться поддержкой международной общественности. В 1884 году власти США официально признали МАИЦА в статусе «управляющей Конго державы». В дальнейшем Леопольд II также опирался на дипломатическую помощь Франции и Германии.

© Генри Мортон Стэнли, исследователь Африки // globallookpress.com

С 15 ноября 1884 по 26 февраля 1885 года в Берлине прошла международная конференция, на которой обсуждалась дальнейшая судьба Экваториальной Африки. Участники мероприятия признали права МАИЦА на бассейн реки Конго. Параллельно была провозглашена свобода торговли и судоходства в регионе для всех наций. По словам историков, эти декларации способствовали росту международного авторитета Леопольда II и поддержке его начинаний. После завершения конференции бельгийский парламент наделил монарха правом на корону создаваемого политического объединения, которое вскоре стало называться Свободным государством Конго. Историки отмечают, что в дальнейшем слова о «свободе» применительно к СГК звучали исключительно с иронией.

«Свободное государство Конго было структурой, не имевшей прямых аналогов в мире, — колонией не Бельгии, а лично бельгийского короля Леопольда II. В свою очередь, он уступал право вести дела в СГК различным коммерческим организациям по согласованию с другими европейскими державами. Бельгия и Свободное государство Конго были связаны личной унией. Леопольд II без принятия Конституции и какого-либо надзора стал правителем миллионов подданных, многие из которых не подозревали о его существовании», — рассказал RT директор Центра изучения Африки СПбГУ Андрей Маслов.

По словам историков, СГК по форме управления отдалённо напоминало современные транснациональные корпорации, но во главе с бельгийским монархом. В его интересах раздавались концессии и собирались налоги. Свободное государство Конго стало настоящим магнитом для авантюристов, представлявших различные европейские нации и служивших в качестве администраторов, фискалов, моряков, офицеров. В 1888 году в СГК официально были созданы колониальные войска: Общественные силы, или Force Publique.

«Происходил абсолютный фарс, так как существование частной компании в статусе государства не было предусмотрено международным правом, но такова была реальность», — подчеркнула Наталья Пискунова.

«Местных жителей не считали людьми»

Историки не могут сегодня с уверенностью сказать, сколько людей жило в СГК на момент создания «частного государства». Численность его населения в 1885 году примерно оценивается в 30 млн человек, но установить точную цифру уже вряд ли удастся.

«Дать точную оценку численности населения Свободного государства Конго в 1885 году и, соответственно, количеству жертв его властей за время существования СГК проблематично. Первая перепись населения на этих территориях прошла уже после преобразования СГК в Бельгийское Конго. Различные европейские исследователи оценивают только сокращение численности населения с 1885 по 1908 год в диапазоне от 1,5 млн до 11,5 млн человек», — рассказал Маслов.

Целью создания СГК было извлечение из Экваториальной Африки максимальной прибыли, а сделать это без вложений и реального развития региона было непросто. Леопольд II попытался сначала сделать ставку на слоновую кость, но такая торговля не способна была удовлетворить его финансовые аппетиты. Тогда администрация сконцентрировалась на сборе каучука, в котором остро нуждалась стремительно развивавшаяся западная промышленность.

«Жители СГК были крайне бедны, и единственным способом сбора налогов в большинстве случаев был их подневольный труд — в частности, при добыче каучука. Конголезцев насильно сгоняли на плантации и производства, а за провинности наказывали. За невыполнение индивидуального плана африканца могли расстрелять. Также для того, чтобы добиться выполнения плана, представители администрации брали в заложники их женщин и детей, задерживали вождей, устраивали карательные рейды», — отметил Андрей Маслов.

Местные жители формально считались лично свободными — их нельзя было юридически продать или купить. Но на практике прав у них было не больше, чем у рабов. Их безнаказанно принуждали к изнурительному труду, калечили, насиловали, убивали. Неограниченный террор быстро стал основным способом пополнения коллективов рабочих. Тех, кто не хотел работать на бельгийского короля, убивали. Кроме того, местным жителям с целью устрашения и принуждения их родственников к покорности отрубали конечности.

Европейские путешественники в своих воспоминаниях писали о территориях, заваленных человеческими скелетами, об убийствах детей, изнасилованиях и охоте за головами. По словам историков, сегодня действия администрации СГК, подчинявшейся Леопольду II, однозначно трактовались бы как геноцид.

Свидетельства происходящих в Конго преступлений благодаря путешественникам-гуманистам стали проникать в европейскую прессу вместе с фотографиями людей с отрубленными конечностями. Администрация СГК пыталась объяснить насилие необходимостью борьбы с каннибалами и рассказывала истории о том, что конголезцы якобы благодарны за европейское «цивилизаторство». Но это не помогало. В конце концов Леопольд II начал переговоры с бельгийским парламентом и в 1908 году договорился о передаче Свободного государства Конго своему же королевству за щедрую компенсацию.

Возмущение у общественности вызывало и то, что огромные средства, полученные от жестокой эксплуатации СГК, Леопольд II тратил на содержание своей любовницы — проститутки Бланш Делакруа. Когда они познакомились, королю было 65, а девушке — 16. Монарх задаривал объект своей страсти виллами, особняками и драгоценностями, за которые платили своими жизнями конголезцы.

В дальнейшем на базе СГК возникла уже официальная колония Бельгийское Конго. По словам историков, после этого эксплуатация населения стала менее жестокой. Однако ответственности за ранее совершённые зверства никто не понёс.