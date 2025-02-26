Зачем Сталин приказал выращивать сорняки

В наши дни борщевик считается самым обычным сорняком и привлекает внимание это растение только внушительными размерами. Но так было не всегда — в СССР он относился к сельскохозяйственным культурам и выращивался на огромных площадях. В народе его прозвали «местью Сталина» и в этом есть доля правды — борщевик начал свое победное шествие по стране именно с легкой руки лучшего друга всех колхозников.

Борщевик Сосновского, или на латыни Heracleum sosnowskyi — это травянистое растение из семейства зонтичных, с толстым полым стеблем и внушительными размерами. Латинское название Heracleum, то есть Геракл, растение получило не зря. Среди других трав оно выглядит настоящим гигантом — за сезон борщевик может вырасти до 4 метров!

Этот необычный представитель флоры неизменно вызывает интерес у тех, кто сталкивается с ним впервые. Но любопытным натуралистам нужно быть с борщевиком предельно осторожными — все части растения ядовиты и его сок может вызвать ожоги и даже привести к летальному исходу.

Борщевик невероятно плодовит — одно растение способно дать до 20 тысяч семян, которые разносятся по округе насекомыми, птицами или просто ветром. У семян неплохая всхожесть, поэтому одно растение быстро превращается в обширную плантацию. Растение вытесняет других представителей флоры и начинает безраздельно господствовать на занятых угодьях.

До окультуривания на территории СССР борщевик Сосновского встречался только на Кавказе. Сейчас его можно встретить в разных уголках России, в Украине, Беларуси, Прибалтике, странах Скандинавии и в Германии. Почти везде этому колоссу не рады, а в некоторых регионах и вовсе относятся к нему как к настоящему бедствию.

Сажать борщевик в Союзе начали во второй половине 40-х годов прошлого века, вскоре после окончания войны. Сталин узнал, что в США специально выращивают это растение и успешно используют как силосную культуру. Сильно пострадавшей во время войны стране, производство кормов в которой было уничтожено как отрасль, питательный и быстрорастущий борщевик точно бы не помешал. Поэтому вождь дал указание сеять его там, где было развито животноводство и позволял климат.

Жизнестойкость борщевика оказалась выше всякой похвалы и выращивать его начали везде, кроме северных регионов и Сибири. После смерти Сталина интерес к кормовому растению не угас и его продолжили сеять в грандиозных масштабах. В 70-х годах к культуре начали присматриваться и в социалистической Польше.

Но поляки не учли, что использовать в качестве корма для скота можно лишь самые молодые побеги. Части взрослых растений, насыщенные едким соком, нуждались в особой переработке, для которой требовались внушительные производственные мощности. Поляки не имели ни таких заводов, ни желания их строить ради сомнительных сорняков.

После терпеливых попыток заставить коров есть борщевик, не увенчавшихся успехом, поляки забросили эту культуру и попытались о ней забыть. Но Heracleum — это совсем не то растение, о котором можно просто перестать заботиться, чтобы оно зачахло. После того как борщевик перестали высаживать специально, он продолжил размножаться без участия человека.

При этом гигант не щадил другие растения, в том числе полезные и нужные. К концу 70-х борщевик Сосновского превратился в настоящее бедствие как для Польши, так и уже для нашей страны. В СССР его продолжали выращивать, а там, где он был не нужен, борщевик рос уже сам, «без спросу».

Реестр сельскохозяйственных культур борщевик покинул относительно недавно и сразу же перешел в разряд опасных сорняков. Специалистам не пришлось прилагать много усилий, чтобы растение начало давать обильный урожай, но теперь, когда оно превратилось в бич полей, лучшие умы бьются над решением проблемы его уничтожения.

У нас в стране на берегах водоемов можно встретить еще одно опасное растение с зонтичными соцветиями — цикуту. Этот представитель флоры настолько ядовит, что его сок способен убить человека менее чем за полчаса.