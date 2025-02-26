Почему нельзя вскрывать «ведьмины бутылки», найденные на пляжах

Исследователи обнаружили на берегу Мексиканского залива таинственные «ведьмины бутылки», которые они запретили открывать.

© Вечерняя Москва

Один из таких ученых, Джейс Таннел, нашел загадочные сосуды неподалеку от Корпус-Кристи, штат Техас. Бутылки получили свое название из-за того, что их отправитель, а также содержимое остаются неизвестными. Отдельные люди, в том числе и сам Таннел, опасаются, что в них могли быть запечатаны колдовские заклинания.

Специалист также уверен, что бутылки изготовлены не в США. Он считает, что они приплыли из Карибского бассейна или даже из Южной Америки. Он отметил, что некоторые из найденных сосудов — это бутылки для уксуса, которые производят на Гаити, где и в наше время распространены разнообразные колдовские культы.

— Они проводят ритуал, во время которого используют благовония, дым и тому подобное... Иногда они делают это из соображений здоровья, ради удачи — есть множество причин, по которым люди заводят себе бутылки с заклинаниями, — передает слова Таннела Daily Mail.

Другую интересную находку обнаружили волонтеры Центра открытий Лидса в Англии — около древнеегипетской мумии они отыскали небольшую крошку хлеба возрастом три тысячи лет.