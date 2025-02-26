Почему нельзя вскрывать «ведьмины бутылки», найденные на пляжах

Ученые запретили вскрывать «ведьмины бутылки», найденные на пляжах США
Исследователи обнаружили на берегу Мексиканского залива таинственные «ведьмины бутылки», которые они запретили открывать.
Один из таких ученых, Джейс Таннел, нашел загадочные сосуды неподалеку от Корпус-Кристи, штат Техас. Бутылки получили свое название из-за того, что их отправитель, а также содержимое остаются неизвестными. Отдельные люди, в том числе и сам Таннел, опасаются, что в них могли быть запечатаны колдовские заклинания.
Специалист также уверен, что бутылки изготовлены не в США. Он считает, что они приплыли из Карибского бассейна или даже из Южной Америки. Он отметил, что некоторые из найденных сосудов — это бутылки для уксуса, которые производят на Гаити, где и в наше время распространены разнообразные колдовские культы.
— Они проводят ритуал, во время которого используют благовония, дым и тому подобное... Иногда они делают это из соображений здоровья, ради удачи — есть множество причин, по которым люди заводят себе бутылки с заклинаниями, — передает слова Таннела Daily Mail.
Другую интересную находку обнаружили волонтеры Центра открытий Лидса в Англии — около древнеегипетской мумии они отыскали небольшую крошку хлеба возрастом три тысячи лет.