Сахара растет: удивительные факты о крупнейшей пустыне мира

Сахара – крупнейшая жаркая пустыня на Земле, занимающая более 9 миллионов квадратных километров. Ее территория охватывает 11 стран, включая Алжир, Египет, Ливию, Мали и Судан. Но эта цифра не постоянна – с каждым годом пустыня увеличивается, продвигаясь на юг в среднем на 10 километров.

Несмотря на суровые условия, в древности на территории Сахары существовали реки, озера и даже целые экосистемы. Наскальные рисунки, найденные в разных частях пустыни, изображают сцены охоты, домашних животных и людей, что подтверждает, что здесь когда-то была благоприятная для жизни среда.

Где выпадает больше всего снега

Одним из доказательств прошлого водного периода являются следы древнего озера Мега-Чад, которое, по оценкам ученых, когда-то занимало площадь около 400 тысяч квадратных километров – почти как современное Каспийское море.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nerd_show.