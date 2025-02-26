Забытый подвиг: как чекисты и медики спасли столицу СССР

1960 году чекисты с медиками спасли всю столицу от вымирания

Прямо перед наступлением нового, 1960, года Москва оказалась в опасности. Чёрная оспа, заболевание, которое в СССР побороли ещё в 1936 году путём поголовной вакцинации, могло вернуться. Тогда спасать советскую столицу от вымирания бросились не только медики, но и чекисты.

За железным занавесом

В годы правления Никиты Хрущёва СССР начал активно взаимодействовать с другими государствами. В числе «новых друзей» оказалась Индия, куда 7 декабря 1959 года отправился дважды лауреат Сталинской премии художник Алексей Кокорекин, специализировавшийся на создании пропагандистских плакатов. В экзотической стране он провёл две недели, а обратно вернулся уже больным. У путешественника поднялась температура и начался сильный кашель. Больного госпитализировали в Боткинскую больницу, где врачи начали лечить его от гриппа. Через некоторое время на теле пациента появилась сыпь, которую медики списали на аллергию на лекарства. Алексея Алексеевича положили в палату к другим «гриппующим». На третий день к художнику пустили родственников, так как стало понятно – жить ему осталось недолго.

Для определения заболевания из Ленинграда срочно прибыл известный академик Николай Краевский. Но даже его опыта не хватило для того, чтобы поставить верный диагноз. Тогда одна из медсестёр робко заметила, что симптомы Кокорекина характерны для оспы, но слушать её никто не стал.

Опасная болезнь

Художник скончался. Труп спешно кремировали 31 декабря, но загадочная болезнь напомнила о себе уже в первых числах января наступившего 1960 года. У некоторых пациентов Боткинской больницы появились такие же, как и у Кокорекина, симптомы: лихорадка, кашель и сыпь. С кожи одного из больных взяли материал, который отправили в НИИ вакцин и сывороток. 15 января 1960 года специалисты выявили в материале частицы вируса натуральной оспы. Стало понятно – Москва, да и весь Советский Союз, находится буквально в шаге от вымирания. Вернулась болезнь, которую не лечат.

Перед столичными милиционерами и чекистами незамедлительно была поставлена непростая задача – в кратчайшие сроки выявить всех, с кем контактировал художник, начиная с момента его посадки на самолёт в Индию. В группе риска оказалось множество людей: пассажиры и экипаж воздушного судна, таможенники, коллеги, друзья, родственники. Кроме того, выяснилось, после приземления в Москве Кокорекин домой отправился далеко не сразу. Около суток он развлекался с любовницей. Получалось, что за несколько дней заражённый гражданин так или иначе контактировал с тысячами людей. Выявить всех было практически нереально.

Параллельно с определением контактных лиц Боткинскую больницу перевели на казарменное положение. На территорию медучреждения перестали как впускать, так и выпускать. При этом персонал, больных и их родственников о причинах такого режима в известность не поставили. Власти старались не допустить паники.

По следам заражённых

Выяснилось, что в больнице оспой заразились девять человек из персонала и три пациента. Ещё семеро инфицированных оказались среди родственников и друзей Кокорекина. Они в свою очередь заразили 23 человек, от которых пострадали ещё трое москвичей. Из 46 заражённых трое скончались.

На карантин силами врачей, сотрудников КГБ и милиции поместили более 9 тысяч человек. Некоторых вычислить было непросто. Так, жена художника призналась – сдала в комиссионку на перепродажу вещи, которые муж привёз из Индии. Из-за дефицита заразная одежда ушла мимо кассы. Чекисты сделали невозможное – они вышли на покупателей.

Всего за год удалось вакцинировать всё население Москвы, то есть семь миллионов человек. Уколы делали 10 тысяч прививочных бригад, в которые помимо врачей и фельдшеров входили студенты медицинских вузов. Старания оказались не напрасными – вспышку оспы погасили.