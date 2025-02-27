27 февраля: какой сегодня праздник

27 февраля в мире празднуют День оптимиста и Международный день полярного медведя. По народному календарю начинается широкий разгуляй — самые веселые масленичные гуляния и развлечения. Какие еще даты и праздники приходятся на 27 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и мире 27 февраля

День Сил специальных операций России

Силы специальных операций — военное формирование Вооруженных сил РФ, предназначенное для выполнения особых задач по защите интересов России как внутри страны, так и за рубежом в военное или в мирное время. Эта армейская группировка находится в состоянии постоянной готовности. Среди операций, проведенных ССО, — борьба с сомалийскими пиратами и участие в освобождении Алеппо в 2016 году. День Сил специальных операций установлен указом президента в 2015 году и является памятным днем в Вооруженных силах РФ.

Международный день полярного медведя

Белый, или полярный медведь — самый крупный наземный представитель млекопитающих-хищников. Обитает в приполярных областях в Северном полушарии Земли. Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Ежегодно по инициативе организации Polar Bears International в мире отмечается День полярного медведя, чтобы повысить осведомленность общества о сохранении этого вида животных. Природоохранные и экологические организации, зоопарки в этот день проводят акции и просветительские мероприятия.

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Всемирный день неправительственных организаций

Понятие международной неправительственной организации (НПО) впервые введено в 1950 году резолюцией ООН. В 2010 году на саммите IX Форума НПО представители 12 государств официально провозгласили этот праздник. На международном уровне он впервые отмечался в 2014-м. В России в реестре некоммерческих организаций (НКО), согласно данным Минюста РФ, зарегистрировано более 218 тысяч организаций, которые занимаются развитием спорта и культуры, патриотическим воспитанием молодежи, благотворительной деятельностью, оказанием социальных услуг и другими направлениями.

День оптимиста

Праздник неофициально отмечается в разных странах в честь всех людей с позитивным взглядом на жизнь. Оптимисты верят в благополучный исход событий, нацелены на преодоление проблем и заражают других своим жизнелюбием. У оптимистов ниже риски сердечно-сосудистых заболеваний, они меньше подвержены депрессии, тревожности, вредным привычкам.

Какие праздники отмечаются 27 февраля в других странах

День независимости в Доминиканской республике. Праздник отмечается с 1844 года, когда республика обрела независимость. В течение месяца в честь этого события проходит карнавал, его кульминация приходится на 27 февраля.

День исламского воспитания в Иране. Праздник напоминает о важности исламского образования и воспитания для страны и государственной системы.

День врача во Вьетнаме. Праздник учрежден в 1955 году, в этот день в стране чествуют врачей и выражают им благодарность за вклад в защиту здоровья человека.

День хачапури в Грузии. Праздник учрежден Гастрономической ассоциацией страны в 2019 году. Блюду присвоен статус памятника нематериального культурного наследия Грузии. Кстати, «индекс хачапури» в этой стране является аналогом «индекса бигмака».

Церковные праздники 27 февраля

День равноапостольного Кирилла, учителя Словенского

Равноапостольный Кирилл — младший брат Мефодия. Вместе они вошли в историю как просветители славян. Братья родились в греческом городе Салоники и получили прекрасное образование. Они известны как создатели старославянской азбуки и церковнославянского языка, проповедники христианства. Их почитают и православные христиане, и католики, и представители протестантской церкви.

Народные праздники и приметы 27 февраля

Четвертый день Масленицы — Разгуляй

С этого дня заканчивались все работы и начинались гуляния, развлечения и забавы. Среди самых популярных народных потех — кулачные бои стенка на стенку, катание с гор и в лошадиных упряжках, взятие снежного городка. Во время гуляний разводили костры и устраивали прыжки через огонь. В крупных городах и селах работали ярмарки, а центром развлечений были балаганы.

Кирилл Весноуказчик

По погоде в этот день предсказывали наступление весны. Мужчины утаптывали в полях снег, чтобы земля впитала влагу и урожай был богатым. Хозяйки готовили сбитень — горячий напиток, сваренный из меда, пряностей и трав. Женщины в этот день одаривали повитух, которые помогали им в родах. Принято было делать покупки: считалось, что новые вещи прослужат долго.

Приметы

Тепло и солнце в этот день — к морозам.

Сколько снега на полях — столько будет хлеба в амбарах.

Тетерев перелетает поле — будет снегопад.

Какие исторические события произошли 27 февраля

425 год — основан университет в Константинополе.

1598 год — Борис Годунов избран на царство Земским собором.

1781 год — Екатерина II издала указ о создании в Санкт-Петербурге городских школ, первых публичных школ в Российской империи.

1900 год — в Германии создан футбольный клуб «Бавария Мюнхен».

1937 год — в ходе Большого террора арестованы нарком почт и телеграфа СССР Алексей Рыков и член Политбюро ЦК ВКП(б) Николай Бухарин.

1965 год — первый полет транспортного самолета Ан-22 «Антей».

2004 год — в Токио вынесен смертный приговор главе секты «Аум синрике» (организация запрещена в России) Секо Асахаре.

2010 год — в Чили произошло мощное землетрясение, унесшее жизни более 800 человек.

2015 год — в Москве убит политический деятель, бывший губернатор Нижегородской области Борис Немцов.

Дни рождения и юбилеи 27 февраля

272 год — родился Константин I Великий, римский император, причисленный к святым в лике равноапостольных.

1831 год — родился Николай Ге, русский живописец, мастер реалистической школы.

1875 год — родился Владимир Филатов, офтальмолог и хирург, академик.

1887 год — родился Петр Нестеров, военный летчик-ас, основоположник высшего пилотажа.

1902 год — родился Джон Стейнбек, американский писатель, лауреат Нобелевской премии.

1932 год — родилась Элизабет Тейлор, американская актриса, трижды обладательница премии «Оскар».

1939 год — родился Кендзо Такада, японский модельер и дизайнер, основатель бренда Kenzo.

1950 год — родился Франко Москино, итальянский модельер, основатель бренда Moschino.

Кто отмечает дни рождения