Убийство Бориса Немцова: кто ответил за убийство и какие остались вопросы

10 лет назад, 27 февраля 2015 года, на Большом Москворецком мосту был застрелен российский политик Борис Немцов, одна из ключевых фигур российской несистемной оппозиции. Преступление, совершенное в самом центре Москвы у стен Кремля, получило огромный резонанс как в России, так и за ее пределами. И самые разные политические силы попытались использовать его в своих интересах. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и следователи, занимавшиеся расследованием, с первых часов оказались под огромным общественным и политическим давлением — раскрыть это преступление стало для них вопросом престижа. Историю о том, как велось расследование убийства Бориса Немцова и кто в конечном итоге ответил за это преступление, вспомнила «Лента.ру».

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Февраль 2015 года, Москва. Около 23:30 по Большому Москворецкому мосту неспешно идет пара — 55-летний политик Борис Немцов прогуливается вместе с 23-летней украинской фотомоделью Анной Дурицкой. Пара только что отужинала в одном из элитных ресторанов и направляется домой к Немцову на Малой Ордынке.

В какой-то момент рядом с Немцовым и Дурицкой появляется снегоуборочная машина: она закрывает обзор уличной камере видеонаблюдения, а ее шум скрывает шаги идущего позади человека. Он выхватывает пистолет и с расстояния нескольких метров шесть раз стреляет политику в спину.

Четыре пули достигают цели — ранения становятся для Немцова летальными. Он падает на асфальт, а его спутница Дурицкая начинает кричать от ужаса и звать на помощь. Случайные прохожие, оказавшиеся на мосту, не сразу поняли, что только что прямо у стен Кремля было совершено самое громкое заказное убийство десятилетия.

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Как только Анна Дурицкая сумела совладать с собой, она бросилась к водителю той самой снегоуборочной машины и попросила вызвать скорую помощь. Позже она расскажет, что киллер скрылся на белом автомобиле, но не сможет назвать ни его номер, ни марку.

«У меня был сильный шок — я забыла номера полиции, номера скорой помощи. А еще я потеряла дар речи. Я просто не могла говорить. Я не могла выговорить ни слова», — Анна Дурицкая — в одном из интервью.

Звонить в экстренные службы стали и прохожие, увидевшие лежавшего на асфальте Немцова, — в итоге полиция оказалась на месте спустя примерно десять минут после преступления. Затем на Большой Москворецкий мост прибыли представители других силовых ведомств, следователи и эксперты-криминалисты, а по периметру выставили оцепление.

Дерзкое преступление, совершенное в самом центре Москвы, моментально стало темой №1 для всех российских СМИ. Редакции отправили своих сотрудников по всем адресам, связанным с Немцовым, и непосредственно на Большой Москворецкий мост, где тело политика пролежало несколько часов.

«Мост был забит прессой — не протолкнуться. Добыть какой-либо эксклюзив в толпе никто уже и не пытался: все по очереди фотографировали накрытое мешком тело и полицейских в оцеплении, а также ждали заявлений официальных лиц», — Владимир Седов в 2015 году — журналист газеты «Московский комсомолец».

Через некоторое время у стен Кремля стали собираться и представители несистемной оппозиции — в том числе Михаил Касьянов (признан Минюстом России иностранным агентом), поспешивший сделать ряд громких заявлений и обвинить власти в преступлении.

Следственный комитет России (СКР) по факту покушения возбудил уголовное дело по статьям о расправе и незаконном обороте оружия. О расстреле на Большом Москворецком мосту немедленно доложили и президенту России Владимиру Путину.

«Это жестокое убийство имеет все признаки заказного и носит исключительно провокационный характер», — из заявления президента России Владимира Путина от 28 февраля 2015 года.

Президент выразил соболезнования родным и близким Немцова, а также поручил руководству ФСБ, СКР и МВД держать расследование под личным контролем. Вскоре в СКР пообещали награду в размере трех миллионов рублей за любую информацию о преступниках.

«Меня допрашивали трое суток»

Следователи предположили, что за Немцовым велась слежка и киллеры хорошо знали маршруты его передвижения. Анну Дурицкую, которая прилетела в Москву за сутки до атаки киллера, доставили на допрос и стали проверять на возможную причастность к преступлению.

«Меня допрашивали всю ночь и еще трое суток после этого. Мне задавали одни и те же вопросы в закрытом кабинете. И на улицу выводили только с охраной, которая была в обмундировании, с автоматами. И я сама была в бронежилете. Меня заставили проехать по всем местам, где я была в тот день, и рассказать хронологию событий с точностью до минуты», — Анна Дурицкая — в одном из интервью.

На месте выстрелов в Немцова нашли шесть 9-миллиметровых гильз: эксперты предположили, что киллер использовал пистолет Макарова или переделанный газовый пистолет «Макарыч». При этом патроны были изготовлены в разное время и разными оружейными предприятиями.

Из-за этого появились предположения, что киллер таким образом или специально запутывал следы, или же был любителем, а не профессионалом — и именно поэтому оставил в живых спутницу Немцова, ставшую свидетелем. Позже появилась информация, что на дне Москвы-реки недалеко от места расправы нашли два пистолета.

Однако баллистическая экспертиза показала, что они не имели никакого отношения к покушению на Немцова. Параллельно следователи тщательно изучали биографию и связи политика, пытаясь понять, у кого были мотивы для столь показательной расправы над ним.

«Я защищал Белый дом вместе с Ельциным»

Борис Немцов родился 9 октября 1959 года в Сочи, в семье замначальника строительного главка города Ефима Немцова и его супруги, заслуженного врача Дины. Когда Борису было пять лет, отец ушел из семьи — и Дина решила вернуться в родной Нижний Новгород (в то время — Горький).

Именно там Борис Немцов в 1976 году с золотой медалью окончил школу, а затем поступил на радиофизический факультет Горьковского госуниверситета.

Получив диплом, молодой специалист остался работать в вузе и продолжил научную карьеру, став кандидатом наук и защитив диссертацию.

Борис Немцов стал автором свыше 60 научных работ по теоретической физике, термодинамике и акустике, а также изобрел акустический лазер и антенну для космического корабля, которая обеспечивает устойчивый сигнал при вхождении в земную атмосферу.

В 1988 году в местной газете вышла статья Немцова, в которой он выступал против строительства Горьковской атомной станции теплоснабжения. Бориса заметил и поддержал знаменитый ученый и общественный деятель Андрей Сахаров, после чего Немцова стали приглашать в различные экологические проекты.

Получив известность, борец за экологию пробился в народные депутаты и в 1991 году вначале стал доверенным лицом президента Бориса Ельцина в Нижегородской области, а затем и губернатором региона.

«В 1991 году я защищал Белый дом вместе с Ельциным. Когда Борис Николаевич снимал коммунистических руководителей Нижнего Новгорода за поддержку ГКЧП, кадровая скамейка у него была короткая. Кроме меня, он никого не знал», — из воспоминаний Бориса Немцова.

После двух сроков на посту губернатора Немцов перешел на работу в правительство России, заняв должность министра топлива и энергетики. В 1997 году он стал первым зампредседателя правительства и вошел в Совбез РФ. В конце 1990-х именно Немцова многие называли среди возможных преемников Ельцина, терявшего популярность.

Покинув правительство в 1999 году, Борис успешно баллотировался в Госдуму и вплоть до 2003 года занимал должности зампредседателя Госдумы и руководителя фракции «Союз правых сил» (СПС).

В последующие годы Немцов занялся бизнесом и стал одним из лидеров российской несистемной оппозиции, запустив многочисленные политические проекты.

8 сентября 2013 года он был избран депутатом Ярославской областной думы во главе списка праволиберальной оппозиционной партии «РПР-ПАРНАС». В последние годы жизни лишившийся власти Немцов стал одним из самых узнаваемых российских оппозиционеров.

Он регулярно выступал на различных, в том числе несанкционированных мероприятиях и митингах, давал многочисленные интервью оппозиционным СМИ. Бориса Немцова на Западе хорошо знали как противника действующей российской власти, любые действия которой он подвергал критике.

Неудивительно, что после выстрелов на Большом Москворецком мосту западные СМИ наперебой писали материалы, в которых безо всяких доказательств обвиняли в преступлении Кремль. Раскрытие этого дела стало для российских правоохранительных органов делом чести и вопросом престижа.

«Он получал угрозы»

В поисках зацепок по делу о покушении на Немцова следователи провели обыски в квартире политика, в ходе которых изъяли бумаги, документы и жесткий диск его компьютера. Также были допрошены свидетели преступления и тщательно изучены все контакты оппозиционера за последнее время.

В итоге следствие остановилось на нескольких основных версиях преступления. Согласно первой, покушение на Немцова было провокацией для дестабилизации политической обстановки в Москве, за которой стояли представители радикального ислама. Официальный представитель СКР Владимир Маркин в контексте этой версии назвал политика «сакральной жертвой».

«Тщательно отрабатывается версия, связанная с исламско-экстремистским следом. Дело в том, что у следствия есть сведения о том, что Немцов получал угрозы в связи с его позицией относительно расстрела журналистов редакции журнала Charlie Hebdo в Париже», — заявление СКР от 28 февраля 2015 года.

Тут стоит сделать пояснение: 7 января 2015 года террористы атаковали редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже — атака унесла жизни 12 человек, десяти журналистов и двоих полицейских. Возможной причиной нападения называли карикатуры на ислам и пророка Мухаммеда, которые публиковались в журнале.

Борис Немцов посвятил теракту в Париже пост на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Трагедия с убийством 12 журналистов журнала Charlie Hebdo потрясла всех нормальных людей. Мои соболезнования родным и близким невинно убитых журналистов. Когда Совет муфтиев России называет деятельность журналистов издания провокацией и грехом, он оправдывает террористов», — из поста Бориса Немцова на странице в Facebook

Кроме того, следствие изучало версию, связанную с конфликтом в Донбассе. Причиной стало то, что после вхождения Крыма в состав России и начала боевых действий в Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР) Немцов в своих выступлениях неоднократно поддерживал Киев.

Поэтому среди ополченцев, вернувшихся из зоны боевых действий, могли найтись желающие с ним поквитаться.

В то же время преступление могло быть и провокацией украинских добровольческих формирований, в том числе боевиков «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская украинская организация).

Следователи проверяли и коммерческую деятельность Бориса Немцова, который был довольно успешным инвестором и рассказывал, как в 1990-е заработал на акциях большие деньги. Согласно сведениям о доходах и имуществе, в общей сложности на счетах политика было свыше 93 миллионов рублей.

К слову, в 2003 году Немцов стал председателем Совета директоров концерна «Нефтяной». Эту должность он занимал до 2005 года, пока прокуратура не завела уголовное дело по факту мошенничества и хищений в особо крупных размерах, связанных с концерном. Для самого Бориса это расследование обошлось без последствий.

Наконец, следствие не исключало, что мотивом преступления могла стать личная неприязнь и конфликты: Немцов был неоднократно женат и имел несколько детей от разных женщин. Впрочем, им всем он помогал и находился с ними в дружеских отношениях. Но все версии сходились в одном: кто бы ни стоял за преступлением, планировали его очень тщательно.

Цели для спецназа

4 марта 2015 года директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что у следствия появились первые подозреваемые по делу о покушении на Немцова. Спустя три дня, 7 марта, спецназ одновременно задержал сразу нескольких подозреваемых в Подмосковье, Чечне и Ингушетии.

Среди задержанных оказались Заур Дадаев, Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, а также братья Анзор и Шагит Губашевы. Еще одного подозреваемого, уроженца села Алхазурово (Урус-Мартановский район Чечни) Беслана Шаванова, взять живым не удалось.

Получив ориентировку на Шаванова, сотрудники местного Управления ФСБ прибыли к его дому и заблокировали в квартире на улице Льва Яшина в Грозном.

Но тот сначала бросил в оперативников гранату, а затем активировал самодельное взрывное устройство, что стало для подозреваемого летальным.

Между тем всем этим задержаниям предшествовала кропотливая работа следствия. Первой нитью к подозреваемым стал автомобиль, на котором после выстрелов на Большом Москворецком мосту скрылся киллер.

Следствию удалось найти эту машину, в которой эксперты обнаружили биоматериалы подозреваемых.

Вычислить их также помогли данные системы уличных видеокамер «Поток» и изучение биллинга телефонных переговоров. В подмосковной деревне Козино был обнаружен дом, служивший штабом для сообщников, — там они тренировались в стрельбе.

В том же доме нашли и патроны, схожие с теми, что использовал киллер. По делу о покушении на Немцова было проведено 70 сложных судебных экспертиз (в том числе психологических, молекулярно-генетических и комплексных криминалистических), которые помогли следствию выяснить подробности преступления и определить роли причастных к нему.

Роли исполняли

Киллер

Как установил суд, человеком, стрелявшим в Бориса Немцова, был житель Ингушетии Заур Дадаев, бывший замкомандира чеченского батальона «Север» (входил в состав внутренних войск МВД России). За плечами у лейтенанта Дадаева был серьезный боевой опыт, в том числе участие во второй чеченской кампании 1999-2000 годов.

В последующие годы офицер участвовал в ряде контртеррористических операций против боевиков, например, в селах Беной (2009 год) и Центарой (2010 год). Дадаев был награжден медалями «За отвагу» и «За заслуги перед Чеченской Республикой», а также «Орденом Мужества».

За два месяца до выстрелов на Большом Москворецком мосту, 23 декабря 2014 года, он уволился с военной службы по собственному желанию. Как выяснили следователи, после этого Дадаев не устроился на новую работу, а переехал жить в Москву и бывал наездами в ингушском городе Малгобек.

Уже на следующий день после задержания, 8 марта 2015 года, Дадаев признался в покушении на Немцова, однако два дня спустя, 10 марта, неожиданно отказался от своих слов в беседе с правозащитницей Евой Меркачевой, которая пришла проведать его в СИЗО. Дадаев стал утверждать, что оговорил себя ради спасения друга.

«В момент задержания я был с товарищем, с моим бывшим подчиненным Русланом Юсуповым. И они [следователи — прим. «Ленты.ру»] сказали, что если я соглашусь [признать вину], то его отпустят», — Заур Дадаев — в беседе с Евой Меркачевой.

Группа прикрытия

Роль участников группы прикрытия отводилась двум братьям — 34-летнему Анзору и 32-летнему Шагиду Губашевым, дальним родственникам Заура Дадаева. По словам знакомых Губашевых, они регулярно общались с Дадаевым, как и он, служили в батальоне «Север» и уволились со службы незадолго до покушения на Немцова.

Следователи установили, что братья следили за политиком, а также выполняли роли водителей и обеспечивали прикрытие сообщников. В 23:29 27 февраля 2015 года на автомобиле Zaz Chance они развернулись под Большим Москворецким мостом и подъехали к лестнице, ведущей наверх, высадив там Дадаева.

Киллер быстро поднялся, произвел выстрелы и спустился обратно к машине.

Затем Губашевы через Болотную и Моховую улицы добрались до Большой Дмитровки, где скрылись в потоке транспорта. К слову, на допросах братья рассказывали, что оружие, которым пользовался Дадаев, они выкинули в некой лесополосе, но не смогли назвать конкретное место.

Сам же киллер утверждал, что просто доехал до квартиры, которую снимал в Москве, и там отдал пистолет некоему знакомому — но так и не смог сказать, кому именно.

Глава штаба киллеров

Частный дом в подмосковной деревне Козино, служивший штабом для сообщников, снимал Хамзат Бахаев, у которого с Дадаевым и братьями Губашевыми также были родственные связи.

«Мой отец и его [Дадаева] отец являются то ли двоюродными, то ли троюродными братьями», — рассказывал Бахаев на одном из допросов.

Дом в Козино Бахаев арендовал еще с 2008 года, при этом найти его помог дядя братьев Губашевых.

Бахаев до последнего отрицал свою причастность к покушению на Немцова, утверждая, что у него есть алиби, которое могут подтвердить жена и некая подруга.

Свое отсутствие дома до, во время и после преступления он объяснял тем, что решил подработать частным извозом. Однако в момент, когда братья Губашевы и Заур Дадаев вылетали из Внуково в Грозный, в аэропорт их отвез именно Бахаев, что подтвердили данные биллинга.

Разведчик

Сбором информации для осуществления покушения занимался пятый участник преступной группы — Тамерлан Эскерханов, бывший сотрудник одного из кавказских частных охранных предприятий (ЧОП). Он не только собирал и систематизировал данные о Немцове в сети, но и лично следил за политиком.

Заказчик преступления

По версии следствия, заказчиком покушения на политика выступил Руслан Мухутдинов, водитель одного из командиров батальона «Север» Руслана Геремеева. Мухутдинов оценил жизнь Немцова в 15 миллионов рублей, которые обещал выплатить исполнителям после преступления — но получить деньги до задержания они так и не успели.

Правоохранительные органы России объявили Мухутдинова в розыск, однако он успел сбежать из страны и сегодня, по некоторым данным, скрывается на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Посредник

Посредником, который принял у Руслана Мухутдинова заказ на преступление и собрал группу исполнителей, оказался тот самый Беслан Шаванов, который активировал СВУ, когда к нему в Грозном пришел спецназ.

Тайна мотива

Расследование по делу о покушении на Немцова было завершено в июне 2016 года: следователи установили, что исполнители пошли на преступление из корыстных соображений, стремясь получить 15 миллионов рублей от заказчика Мухутдинова.

Но зачем тому понадобилось заказывать покушение? В ходе следствия основным мотивом считалась поддержка Немцовым французских журналистов из Charlie Hebdo. Об этом, в частности, на допросах говорил Заур Дадаев. Однако в конце концов этот мотив не подтвердился: как оказалось, готовить покушение на политика начали задолго до теракта в Париже.

«Собранные доказательства свидетельствуют о том, что участниками организованной группы еще в сентябре 2014 года начата подготовка к совершению покушения на Немцова, что полностью исключает указанный ими мотив преступления на почве религиозной ненависти. Доказательства полностью подтверждают корыстный мотив обвиняемых», — Владимир Маркин в 2016 году — официальный представитель СКР.

Судебный процесс по делу Заура Дадаева, братьев Губашевых, Хамзата Бахаева и Тамерлана Эскерханова начался в октябре 2016 года. Его рассмотрением, по настоянию подсудимых, занималась коллегия присяжных. Единственной потерпевшей по делу проходила дочь Немцова от первого брака — Жанна.

Однако на заседаниях она не бывала, поскольку находилась в Германии, где работала корреспонденткой издания Deutsche Welle (DW; признано в РФ СМИ-иноагентом). Защита обвиняемых утверждала, что дело не раскрыто, и требовала вызвать на допрос главу Чечни Рамзана Кадырова и людей из его окружения.

В частности, адвокаты ходатайствовали о допросе Руслана Геремеева — одного из командиров батальона «Север»: его водитель Мухутдинов выступил заказчиком покушения на Немцова, а один из подчиненных Заур Дадаев — непосредственным исполнителем преступления.

Однако следователь в суде заявил, что уже пытался допросить Геремеева раньше, но безуспешно. По словам представителя СКР, ради этого он специально ездил в Чечню, но в доме Геремеева ему никто не открыл, а повестку в суд Руслан проигнорировал.

Вердикт для исполнителей

13 июля 2017 года Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил Заура Дадаева к 20 годам, Анзора Губашева — к 19, Шадида Губашева — к 16, Тамерлана Эскерханова — к 14, а Хамзата Бахаева — к 11 годам колонии строгого режима.

Каждому из них также был назначен штраф в 100 тысяч рублей. Однако уже на следующий день глава Чечни Рамзан Кадыров называл этот приговор странным из-за сомнительных доказательств.

А 21 июля стало известно, что Жанна Немцова попросила отменить приговор по делу о покушении на ее отца и переквалифицировать его на статью о посягательстве на жизнь общественного деятеля — впрочем, этого так и не было сделано.

9 августа 2024 года сообщалось, что Тамерлан Эскерханов, осужденный по делу о покушении на политика, был освобожден из колонии и заключил контракт с Минобороны, после чего отправился в зону специальной военной операции (СВО).

В зоне СВО оказался и бывший замкомандира батальона «Север» Руслан Геремеев, которого так и не удалось допросить по «делу Немцова». В конце марта 2022 года его подразделение отбило у ВСУ здание администрации Мариуполя, а затем водрузило на нем флаг Чечни.