В Польше кошка заблокировала женщине вход в квартиру

Жительница польского города Ольштынек обратилась в полицию из-за агрессивной кошки, которая заблокировала ей доступ в собственную квартиру.

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Женщина не смогла попасть домой, так как кошка ее соседа, вышедшая на лестничную клетку, не пускала ее к двери, проявляя агрессию. Прибывшие полицейские убедились в опасности ситуации и нашли хозяина животного, который был оштрафован за нарушение правил содержания питомца, передает Interia.

Иногда животные наоборот спасают жизнь людям: щенок французского бульдога погрыз хозяину палец на ноге и спас его от ампутации из-за тромбов. Когда житель Англии прибыл к медикам, они сделали ему компьютерную томографию ноги. Выяснилось, что две артерии в его нижней конечности были наглухо заблокированы тромбами. Врачи оказали британцу необходимую помощь.

В марте кот по имени Ачи случайно спас свою хозяйку от осколков во время обстрела села Шебекино в Белгородской области. Четвероногий принял удар на себя. Ачи отвезли к ветеринарному специалисту, который извлек осколок из бедра героя.