Байкал: какие тайны скрывает дно глубочайшего озера мира

Байкал, самое глубокое озеро на Земле, имеет глубину 1642 метра и является самым большим пресноводным озером на континенте, занимая площадь 571 000 квадратных километров. Его образование связано с серией разломов в земной коре, которые заполнились водой. Озеро имеет длину 636 километров и наибольшую ширину 79,4 километра.

Вопрос возраста Байкала до сих пор остается предметом научных споров. Ранее долго считалось, что озеру около 25-35 миллионов лет, однако современные исследования свидетельствуют о том, что его возраст не превышает 150 тысяч лет. Различия в результатах исследований продолжают вызывать дискуссии.

Дно Байкала

Дно озера представляет собой зону раздвижения двух массивных участков земной коры. Западная часть состоит из Евразийской плиты, а восточная - из Амурской микроплиты, которая продолжает свое движение на юг и юго-восток, медленно раздвигая дно озера.

Дно Байкала является очень разнообразным из-за рифтовой зоны, образовавшейся из множества мелких разломов. Озеро имеет как небольшие подводные хребты, так и значительные глубоководные участки.

У протока реки Селенги имеется углубление дна, которое достигает 400 м и называется местными «пучиной». С этим углублением связана легенда о том, что в этом месте есть отверстие, которое соединяет озеро с Северным Полярным морем. Данная легенда появилась благодаря тому, что в районе впадины имеется водоворот, который хорошо просматривается в спокойные дни и создает впечатление, что вода действительно словно втягивается в отверстие. Однако данный водоворот появился всего лишь из-за двух течений, которые встречаются в этом месте, тем самым перемешивая поверхностные слои воды.

Донные отложения

Байкал имеет большое количество донных отложений, исследованиями которых ученые занимаются длительное время. Одни из первых результатов были получены при глубоководных погружениях на аппаратах «Пайсис» в 1977, 1990-1991 годах, а также во время реализации международного проекта по глубоководному бурению «Байкал-бурение» в 1989-1999 годах.

Учеными было установлено, что в Южной и Центральной котловинах озера толщина отложений составляет целых 7-8 км, к восточному берегу мощность отложений уменьшается до 2 км (М.И. Кузьмин «Глубоководное бурение на Байкале – основные результаты»). В Северной котловине перепады наиболее существенны – от нескольких сотен метров до 3-4 км. То есть на месте этих отложений легко может поместиться самая высокая гора России – Эльбрус, а то и сам Эверест.

На формирование отложений Байкала оказывает влияние множество факторов: сейсмичность, рельеф, состав пород берегов и бассейна, процессы котловин, динамика вод, гидрохимия водоема, породообразующие организмы и др. Основными источниками материала для формирования отложений являются остатки отмерших растений и животных, продукты разрушения берегов, вещества, поступающие с речным стоком и атмосферными осадками и т.п. Данные отложения копятся уже десятки тысяч лет, создавая необычный и неоднородный слой на дне озера.

Сейсмическая активность на Байкале

Озеро Байкал расположено в сейсмически активной зоне, из-за чего ближайшие регионы, Иркутскую область и Республику Бурятия относят к субъектам первой степени опасности. Интенсивность толчков обычно не превышает 6 баллов, однако в 1959 году были зафиксированы толчки силой в 9 баллов. Сильно пострадал Иркутск и небольшие населенные пункты, которые находились недалеко от эпицентра. В 1862 году было землетрясение такой силы, что в его результате образовался залив Провал на восточном берегу Байкала.

Всего же в год на Байкале происходит несколько сотен землетрясений, но они имеют слабую силу, и большинство из них может быть обнаружено только высокочувствительным оборудованием. Тем не менее за 2020-2021 годы было уже шесть серьезных землетрясений, толчки от которых доходили до Иркутска и Улан-Удэ – региональных центров. Данная ситуация нетипична. Как правило, одно сильное землетрясение происходит раз в 8-12 лет. Из-за этого на Байкале была прекращена работа программы по сейсмобезопасности, однако после последних событий ученые считают, что существует необходимость в ее возобновлении.

Вода Байкала

Воды озера Байкал составляют около 19 процентов мировых запасов пресной воды, всего это 23 615 куб. км. В Байкале воды больше, чем в пяти Великих озерах Северной Америки (Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио), и в 25 раз больше, чем в Ладожском озере. По средним подсчетам, если вдруг будет необходимость, то озеро сможет обеспечивать человечество пресной водой в течение 5 тысяч лет.

Байкал заполняется поверхностными водами, из-за этого его вода является пресной, поскольку реки не успевают насытиться солями и несут в озеро воду слабой минерализации, которая соответствует стандартам на самую высококачественную питьевую воду. С глубиной содержание минеральных соединений увеличивается, а органических снижается, благодаря этому вода с глубин озера считается очень полезной.

Пресной водой Байкал обеспечивают 336 больших и маленьких рек, а вытекает, что является крайне необычным фактом, всего одна река – Ангара, унося с собой байкальскую воду и встречаясь с Енисеем.

Вода Байкала отличается необыкновенной чистотой и прозрачностью, что позволяет увидеть сквозь ее толщу объекты на глубине до 40 метров. Одним из секретов чистоты озера является планктон, кишащий рачками эпишура, которые перерабатывают органические элементы, выступая своего рода дистиллятором воды.

Зимой вода озера покрывается толстым слоем льда, в некоторых местах становится доступна ледовая переправа. Для того, чтобы всему озеру покрыться льдом требуется примерно один месяц.