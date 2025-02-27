Чем занимается на орбите секретный космоплан X-37B

Космические силы США опубликовали снимок, сделанный с таинственного космического самолета X-37B, находящегося на орбите вокруг Земли. С 2010 года, когда был запущен первый космический корабль X-37B, сверхсекретный аппарат находился на орбите Земли более 4 000 дней в течение семи миссий, сообщает New-Science.ru.

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Напомним, в мае 2020 года СМИ сообщили: ракета-носитель Atlas 5 стартовала во Флориде с экспериментальным военным мини-шаттлом X-37B. По информации, это был шестой полет по счету и первый полет X-37B с использованием служебного модуля с аппаратурой для экспериментов. Поэтому анонсировалось, что в ходе тестового полета на борту пройдет большое количество экспериментов, в том числе два в интересах НАСА: по исследованию влияния радиации и других факторов космического полета на материалы и семена.

Тогда писали и о других деталях. Например, что челнок X-37B разработан американской компанией Boeing. С 2010 года состоялись пять космических полетов мини-шаттла длительностью от 225 до 780 дней с целью выполнения на орбите экспериментов в интересах ВВС США. Их подробности засекречены.

Опять же, как отмечают некоторые эксперты, все самое таинственное проходит у американских военных под индексом X, от английского E(X)perimental. Именно такое обозначение получают самолеты и ракеты, созданные для отработки технологий. Почти все аппараты под этим индексом секретны, и о их возможностях становится известно гораздо позже.

Как сообщается сейчас, последняя миссия X-37B стартовала в декабре 2023 года, и космический корабль находился на орбите высоко над Землей более года. Хотя конечное назначение самолета и его миссия остаются засекреченными, Космические силы раскрыли несколько деталей о его деятельности, а также опубликовали фотографию. В октябре 2024 года Космические силы объявили, что космический самолет попытается совершить первый в своем роде маневр на высокой околоземной орбите (ВОО), чтобы безопасно изменить свою орбиту, используя минимальное количество топлива.

На опубликованной фотографии показана часть самолета на орбите, а также изображение Земли. Цели космического самолета, похожего по конструкции на космические шаттлы НАСА, до сих пор держатся в строжайшем секрете.

"Орбитальный испытательный аппарат X-37B, или OTV, - это экспериментальная программа испытаний для демонстрации технологий надежной, многоразовой, беспилотной космической испытательной платформы для ВВС США", - цитируют СМИ заявление ВВС.

Как следует из него, технологии, тестируемые в рамках программы, включают в себя передовые системы наведения, навигации и управления, системы тепловой защиты, авионику, высокотемпературные конструкции и уплотнения, конформную многоразовую изоляцию, легкие электромеханические системы полета, передовые двигательные установки, передовые материалы и автономный орбитальный полет, возвращение в атмосферу и посадку.