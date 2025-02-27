Подзабытые обычаи Масленицы

На этой неделе в России отмечают один из самых веселых и сытных праздников в году – Масленицу. Традиционно он предшествует Великому посту, а потому народ всегда гулял от души. Впрочем, некоторые обычаи сегодня используются мало. Зачем наши предки отдавали первый блин, почему все спешили поцеловать чужую невесту и зачем лазали на ледяной столб? О самых неожиданных обычаях Масленицы – в материале «ФедералПресс».

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Гуляния с размахом

Многие исследователи считают, что истоки Масленицы связаны со славянским Новым годом, который когда-то отмечался на рубеже зимы и весны. Основное блюдо – блины, их пекли на протяжении всей недели. Это блюдо ассоциировалось с солнцем и теплом. Также в такие дни почитали предков.

Накануне праздника гуляли свадьбы. Молодоженов собирали на площади у церкви, для них пели специальные песни, а дети подбегали к ним и просили в подарок «орехи». Так называли маленькие печенья. Ну а после молодых «солили» – обсыпали снегом и обкидывали снежками. Кроме того, взрослые и дети катались с горок. Считалось, что чем дальше прокатятся молодожены, тем дольше они будут жить вместе и тем выше вырастут хлеб и конопля, из волокон которой в старину ткали одежду.

Первый блин комом

Если заглянуть в большой фразеологический словарь, то о «первом блине комом» там сказано, что данная поговорка основана на обиходно-бытовом опыте. Пока сковорода недостаточно горяча, то первый блин получается скомканным и несколько неудачным.

Данный фразеологизм также говорит о том, что первые явления, дела или поступки, носят сакральный характер. Особенно если речь идет о семейных обрядах – родинах, крестинах, свадьбах или поминках.

Блины на Руси имели ритуальный характер, их ели не только на свадьбах или на Масленице, но и на поминках. Так, первый блин на празднике предназначался усопшим и был своего рода данью предкам. Его всегда оставляли умершим родственникам – заворачивали и клали за икону, чтобы души пришли и полакомились. Если такой блин выходил комом, то считалось, что человеку грозили бедствия.

Сжигание старья

На Масленицу предки предпочитали сжигать не только чучело, но и всякие ненужные в хозяйстве вещи. Кроме того, в шутку грозились сжечь тех девушек, кто не сыграл свадьбу до Масленицы. В старину говорили: «Кто замуж не вышел, сожгут в Маслену». Такой обычай назывался «копчением дев» или «сжиганием сидух». Начинался такой обычай с пения обидных дразнилок для незамужних девушек и неженатых парней. Впоследствии молодежь брала палки, которые обматывали пучками соломы в виде чучела и поджигали, а потом ходили группами по деревне и кричали: «Это Марья замуж не вышла. Она горит», «Это Николай не женился, жжем его!».

После обеда в воскресенье уже нельзя было шуметь. Обычно после масленичных гуляний люди настраивались на Великий пост, во время которого запрещалось петь, а также шутить или веселиться. Нельзя было употреблять молочные и мясные продукты, а также играть свадьбы и развлекаться.

Время поцелуев

В субботу на масляной неделе проводили особый обряд для молодоженов, который назывался «целовник». В старину все новобрачные из окрестных деревень собирались в село, где проходило их чествование. Молодой и молодуха, стоявшие в толпе зрителей, вызывались покатиться с горы, а после должны были целоваться до тех пор, пока не надоест зрителям, кричавшим: «Давай, давай!». Смысл этого обрядового действия – в стремлении возвеличить новобрачных, а также выразить всеобщее признание и одобрение их союзу.

Зачем сжигают чучело?

Традиция сжигать чучело на Масленицу уходит корнями к язычеству. Сжигая чучело, люди якобы провожают зиму и приближают весну. Особенно важно сопровождать процесс сжигания чучела гуляниями, песнями, танцами – этим участники призывают богиню плодородия и любви Лелю. Поэтому гуляющие сжигали другую богиню – смерти, имя которой Морена. Считалось, что сожжение чучела избавляло от пережитых страданий, в огне «сгорали» неурядицы и болезни.

Причем от того, какого размера будет костер, зависело, как скоро придет весна. А количество пепла, которое нужно было развеять по полям и участкам, говорило о том, насколько богатый будет урожай.