История Стивена Ротштейна, который совершил десять тысяч авиарейсов

Этот мужчина купил безлимитный билет за $ 250 тыс. на пожизненные путешествия первым классом!

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Небо всегда манило тех, кто связал свою жизнь с полётами не во сне, а наяву. А для Стивена Ротштейна современный комфортабельный авиалайнер стал вторым домом.

«Золотой» безлимитный билет

В 1987 году крупнейший пассажирский перевозчик США American Airlines выпустил 66 «золотых» билетов. Эта акция по задумке владельцев компании послужила бы отличным стимулом для успешного развития бизнеса.

American Airlines запустила продажу ограниченного количества бессрочных авиабилетов AAirpass. За четверть миллиона долларов можно было летать первым классом в любую точку мира самолётами American до конца жизни.

Изначально компания подсчитала, что богатые люди тратят на перелёты более $ 10 000 в год. А при стоимости AAirpass в $ 250 000 даже если самый состоятельный человек будет бесплатно летать 20 лет, то компания всё равно останется в плюсе. Но в случае со Стивеном Ротштейном маркетинговая стратегия не сработала! За 20 лет он совершил более 10 000 перелётов в разные страны, разорив перевозчика на $ 21 млн.

Кто такой Стивен Ротштейн?

Стивена всегда манило небо. Его отец был штурманом армейской авиации во время Второй мировой войны, а в мирное время тоже много летал, путешествовал по миру и рассказывал истории сыну.

Однажды родители взяли 16-летнего Стивена в долгое путешествие, отдых растянулся почти на месяц. Парень побывал в Японии, Гонконге, Индии, Иране, Италии, Лондоне. После возвращения Стивен понял, что не смыслит жизни без путешествий.

Он так грезил о других странах, что в студенчестве устроился менеджером в турагентство и помогал людям оформлять путёвки. При этом даже при скромной зарплате и стипендии Стивен умудрялся по несколько раз ездить в Европу. Он всё время искал недорогие тарифы, горящие билеты и другие варианты дёшево добраться в желаемую страну.

Годами позже Стивен стал успешным бизнесменом, у него была своя фабрика по изготовлению бумаги, затем он попробовал себя на бирже и удачно вложился в инвестиции. И всё продолжал летать.

Покупка билета

Когда Ротштейн узнал о «золотом» билете, то не раздумывая купил его. На тот момент мужчине было 37 лет. Через два года он приобрел плюсом к этому билету ещё один – за $ 150 000 он мог брать с собой на рейс любого человека.

Стивен Ротштейн часто бывал в командировках. Едва возвращаясь домой, он уже к вечеру готовился вылететь в другую страну. Родным даже приходилось звонить в офис мужчины, чтобы узнать, в какой точке мира он в данный момент находится.

Стивена знали лицо почти все сотрудники не только местного аэропорта, но и других стран. Он подружился с диспетчерами, стюардессами, сотрудниками службы безопасности, носильщиками багажа – одного из них Ротштейн даже нанял в качестве личного помощника.

Дополнительный билет Стивен использовал не только для семьи и друзей. Например, однажды он помог нескольким священникам слетать в Италию, чтобы посетить Ватикан. А в другой раз организовал поездку для продавца магазина, в котором постоянно отоваривался. Однажды он взял с собой лучшего друга, чтобы посмотреть футбольный матч; отправил брата и его невесту в их медовый месяц; дал воспользоваться билетом знакомому, который хотел навестить своего умирающего отца.

«Золотой билет для отца – это было нечто большее, чем возможность путешествовать. Он позволял ему строить отношения, находить друзей, общаться», – говорила дочь Стивена Кэролайн.

Кстати, в доме Стивена была так называемая секретная комната. В ней он хранил всякие мелочи, которые привозил из поездок. Гостиничное мыло, шампуни, гели, полотенца, расчёски, а также свои старые паспорта, которые менялись с молниеносной скоростью.

За счёт дополнительного гостевого билета он не раз помогал людям совершать довольно дорогие перелёты из одного города в другой. Но иногда Стивен Ротштейн вёл себя как «небесный нувориш». К примеру, имел привычку сесть быстренько в лайнер, добраться до соседнего штата, чтобы купить там бутерброд. И вернуться обратно.

По предварительным подсчётам, он 400 раз на лайнере обогнул экватор, преодолев более 16 млн км. Ротштейн однажды признался журналистам:

«Я мог слетать куда угодно, даже не задумываясь над покупкой билета. Просто зарезервировать место – и вперёд… Каждое воскресенье я просыпался рано утром и летел в Детройт, брал там машину до Онтарио, завтракал, а к обеду уже вновь был дома с женой и друзьями».

Скандал и обвинение в мошенничестве

В декабре 2008 года American аннулировала билет Стивена. Оказалось, что в течение нескольких лет финансовый отдел следил за перелётами Ротштейна.

Новость об аннулировании билета стала для Ротштейна полной неожиданностью. Он, как обычно, прибыл в аэропорт, прошёл контроль, зарегистрировал багаж на рейс до Лондона и поднялся на борт самолёта. А там ему лично в руки вручили письмо-оповещение. В нём говорилось, что руководство авиакомпании обеспокоено тем, как он использует свой безлимитный AAirpass, поэтому они расторгают контракт.

«Я не верил своим глазам. Я был в шоке. И понятия не имел, как мне жить дальше так, как я жил.Они меня предали. Они забрали у меня и хобби и всю мою жизнь. Они буквально уничтожили меня, как человека» – с отчаянием и горечью в голосе сказал тогда Стивен Ротштейн.

Впереди некогда самого счастливого авиапассажира в мире ждали бесконечные судебные тяжбы…

По утверждению компании, Стивен мошенничал. Например, он покупал дополнительный билет первым классом, а в итоге летел один, используя соседнее кресло для ручной клади. Но мужчина утверждал, что ничего не нарушал, ведь главным условием контракта было не отдавать свой «золотой» билет другим лицам. Кроме того, все бронирования на рейсы осуществляли сотрудники авиакомпании, а Ротштейн даже компьютером не умел пользоваться. Почему же ранее никто не озадачился и не предъявил претензии по поводу брони билетов?

Судебная тяжба

В 2009 году Стивен подал в суд на компанию и потребовал вернуть билет. Адвокаты Ротштейна утверждали, что авиакомпания просто в один момент решила избавиться от «счастливчиков», которые пользовались безлимитным билетом. По мнению аналитиков, программа Airpass была изначально обречена на крах и последующие убытки. В 2017 году её даже внесли в список «7 худших маркетинговых катастроф в истории человечества».

Стивен признался, что бывали такие случаи, когда его попутчики не могли с ним полететь по каким-то причинам. И он предлагал случайным людям в аэропорту пересесть в первый класс совершенно бесплатно.

Суд Ротштейн проиграл и впал в тяжелейшую депрессию.

«Самолёт был его домом. Это место, где он жил. Здесь он работал, или спал, или восстанавливал силы», – рассказывала его дочь Кэролайн.

Однако со временем Стивен смог отпустить ситуацию, хотя порой его накрывает обида – ведь, по его словам, он выполнял все условия контракта.