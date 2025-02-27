Приметы и поверья на 28 февраля: что нельзя делать в день Онисима Овчарника

28 февраля по народному календарю отмечают Онисима Овчарника. Считается, что зима становится «безрогой, то есть теряет свою силу. Она борется с весной: кому прочь убираться, а кому вперед идти. Православные вспоминают святого Василия.

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На Руси овчары в этот день окликали звезды, чтобы овцы хорошо ягнились. После этого хозяин приглашал пастуха в дом, угощал, подносил вина, вручал какой-то подарок, чтобы гость не ушел с пустыми руками. Еще собирали разные семена в амбарах и выставляли их на мороз на три дня. Незамужние девушки в этот день гадали на суженого. Хозяйки проводили генеральную уборку дома, стирали постельное белье и занавески, готовясь к весеннему обновлению. Мужчины осматривали и чинили сельскохозяйственный инвентарь, готовясь к предстоящим полевым работам.

Не стоит 28 февраля строить планы все задуманное невозможно будет воплотить в жизнь. Также в этот день не нужно переезжать с места на место и перевозить вещи. Не рекомендуется работать молотком, топором, а также красить все эти действия могут навредить ауре дома, а у живущих в нем начнутся проблемы с деньгами. Не стоит давать взаймы эти деньги никогда не вернут. Нельзя тратить деньги на ненужные покупки бесполезные вещи могут притянуть глупые поступки. Воспрещается гостям приходить в дом без подарков с хозяевами навсегда можно рассориться. Не нужно из дома выносить мебель и бытовую технику они скоро выйдут из строя. Нельзя супругам поднимать и обсуждать любые денежные вопросы семейный бюджет сократится в разы.

Согласно приметам, если в этот день с крыш свисают длинные сосульки весна будет затяжная. Багровое солнце на закате к снегопаду. Теплый день обещает тепло в сентябре. Снег тает к богатому урожаю. Чистое ночное небо и яркая луна к заморозкам.