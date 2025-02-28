Как мозг жертвы извержения Везувия превратился в стекло

Человеческий мозг превратился в стекло во время извержения Везувия

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Находка является частью обширных исследований древних городов, уничтоженных извержением Везувия в 79 году нашей эры. Помимо Геркуланума, под многометровым слоем вулканического пепла оказались Помпеи и Стабии, что позволило учёным на протяжении более века изучать быт и культуру Римской империи периода её расцвета.

Учёные из Италии и Германии раскрыли тайну необычного "стеклянного" мозга, найденного при раскопках в Геркулануме. Исследование показало, что этот феномен стал результатом воздействия специфического облака пепла во время катастрофического извержения Везувия.

Уникальная находка была сделана на территории древнего культового сооружения – Коллегии августалов. Археологи обнаружили останки молодого мужчины, предположительно стражника храма, который, вероятно, погиб во сне. Внутри его черепа были найдены необычные блестящие фрагменты тёмно-фиолетового и чёрного цвета, а также отчётливые следы нейронов.

Детальное исследование этих фрагментов с помощью томографов и электронного микроскопа позволило установить их природу. Оказалось, что это органическое стекло, образовавшееся из тканей мозга древнего римлянина. Анализ показал, что мозг подвергся экстремальному нагреву до 510 градусов Цельсия, после чего произошло стремительное охлаждение.

Профессор Гвидо Джордано объяснил, что такой эффект мог возникнуть при контакте с разреженным, но очень горячим облаком пепла, которое было выброшено Везувием на начальных этапах извержения.

Кратковременное воздействие этого облака привело к мгновенной смерти, но не полному испарению мозга. Последующее погребение под менее горячими, но более продолжительными выбросами пепла позволило сохранить эту уникальную находку до наших дней.