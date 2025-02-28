Что гонит в Арктику китов и ласточек

Как писала "РГ", дрейфующую станцию "Северный полюс-42" уже посетили белые медведи. Во время дрейфа СП-41 они появлялись три десятка раз. Почему хозяин Арктики обитает в столь дальних краях, на макушке планеты? Об этом нам рассказала биолог, ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института АНИИ Мария Гаврило.

- Район, где дрейфует СП-42, только кажется безжизненным, - говорит специалист, - бесконечные льды, уходящие за горизонт. Тем не менее и здесь можно встретить птиц и млекопитающих. Представителей каких-то видов много, каких-то - совсем мало. Что касается птиц, то речь идет о случайных залетах.

Мария участвовала в открытии СП-42, куда прибыла на судне сопровождения - НЭС "Академик Федоров". И в районе высадки экспедиции как-то с пеленгаторной палубы утром увидела сразу четырнадцать нерп.

- Это высокая численность для Арктического бассейна, - пояснила Мария. - Нерпа - местное животное, а не случайный мигрант. И когда мы потом через этот район проходили несколько раз на судне при плохих метеоусловиях, хотя и не видели обилия нерпы, но отмечали их продухи - лунки. Их нерпы поддерживают для дыхания. Нерпа - отличный обед для белого медведя, и можно не сомневаться, что здесь живет и немало медведей. Одного мы видели в первую же ночь, когда к выбранной льдине пришел "Академик Федоров". К счастью, на судне не нашлось людей, желающих угостить хозяина Арктики (а делать это, напомню, категорически нельзя). И медведь удалился. То, что звери будут наведываться на СП-42, было очевидно с самого начала. Белые медведи чрезвычайно любопытны. Главное - правильно себя с ними вести.

Летом и весной есть шанс увидеть кочующих птиц - в первую очередь чаек-моевок, чистиков. Это морские птицы, и для них здесь есть корм - прежде всего рыба сайка. Можно увидеть и птиц - случайных мигрантов, занесенных воздушными потоками или сбившихся с обычных пролетных путей. Чаще всего в Северный Ледовитый океан залетают пуночки (полярные воробьи). Но, увы, выжить здесь они не могут. Для питания им нужны семена растений или насекомые.

- На дрейфующих станциях всегда вели журналы наблюдений, - продолжает рассказ Мария. - Если посмотреть публикации 50-60-х годов, в которых обобщена информация об этом, то выяснится: на СП залетало более десятка видов птиц.

Что касается утверждения, что современное потепление влияет на видовой состав птиц, то это правда, подтвердила она "РГ". Однако надо различать: тот или иной вид просто залетел в несвойственный ему район, или же он закрепился на территории из-за изменившихся климатических условий, которые стали для него более благоприятными.

- Пару лет назад прочитала заметку, растиражированную в СМИ, о якобы сенсационной новости, - вспоминает Мария. - Она заключалась в том, что вроде бы впервые в истории ласточку увидели на очень высоких широтах - на мысе Желания (это северная оконечность Новой Земли). И сразу же приписали ее появление "глобальному потеплению". Но тех же деревенских ласточек несколькими годами ранее мы наблюдали и на Земле Франца Иосифа, которая находится на 2 градуса севернее Новой Земли.

Кстати, и в литературе есть сведения, что ласточки залетали на Землю Франца Иосифа еще в 60-х годах минувшего века, когда был холодный период и о потеплении речь не шла. В Тикси фламинго пару раз видели, напоминает собеседница "РГ". А самый, с точки зрения науки, экзотический случай был на Земле Франца Иосифа, где зарегистрировали залет серого журавля.

"Почему это более впечатляет, чем появление фламинго? Потому что фламинго двигался до Тикси по материковой части, а журавль, чтобы долететь до Земли Франца Иосифа, должен был преодолеть полторы тысячи километров морем", - поясняет биолог.

А в Карское море из-за сокращения ледового периода и перестройки экосистемы в целом стали регулярно заходить киты, которых ранее практически не наблюдали в этих акваториях. Мария Гаврило осенью по дороге к СП-42 видела двух малых полосатиков.

А в районе дрейфа СП-42 водится полярная тресочка (или сайка), которая отлично подойдет нерпам на обед. Сайка очень любит холод и готова нереститься подо льдом. А нерпа, в свою очередь, войдет в меню белого медведя. Такова жизнь.