Почему Аляска не стала настоящей русской колонией

Русская Аляска — это романтическая легенда XIX века. Промысловики отправлялись на край света для добычи пушнины и основывали там поселения, легко узнаваемые по деревянным православным храмам. Однако России не удалось закрепиться в Америке, несмотря на хорошие отношения с местным населением и соглашение о колониальном разделе с США и Великобританией. О том, почему русская Аляска не стала аналогом испанских колоний и почему она вообще не была нужна России — в материале «Газеты.Ru».

Мех — это нефть

Первые российские исследователи высадились на американском берегу летом 1741 года, прибыв на кораблях «Святой Петр» и «Святой Павел». Экспедиция окончилась трагедией: «Святой Петр» под командованием Витуса Беринга, — датчанина на русской службе, — разбился во время шторма, Беринг умер, а команда еле добралась до России, собрав лодку из обломков корабля. Однако они привезли с собой богатый груз: первоклассные шкуры морских выдр.

Мех был «нефтью» своей эпохи — природным сырьем для извлечения сверхприбыли с малыми затратами. В погоне за мехом в Америку и направлялись промысловики, что вскоре привело к формированию Российско-американской торговой компании.

Это — уникальное явление отечественной истории, поскольку никогда прежде освоение новых земель не отдавалось на откуп частному коммерческому предприятию, купеческой гильдии. В первой половине XIX века власть над колониями перешла к офицерам военно-морского флота, но коммерческий характер освоения Америки никуда делся.

Торговые фактории и форпосты располагались по всему северо-западному побережью Америки, от Аляски до Калифорнии. Расположенная в северной Калифорнии крепость Росс сохранилась до наших дней и считается в США ценным культурно-археологическим памятником. Другими значимыми поселениями были Кадьяк, расположенный на одноименном острове, и Ново-Архангельск на крайнем юго-востоке Аляски, превратившийся в современный американский город Ситка.

Русских людей в Америку переезжало очень мало и численность промысловиков никогда не превышала тысячу человек. Поэтому охотой на пушных зверей в основном заставляли заниматься местных жителей из числа алеутов, тлинкитов и других коренных народов Аляски. Поскольку купцы прибыли в эти земли ради прибыли, они в целом относились к местным жителям как к бесплатной рабочей силе, не стесняясь принуждать их к сотрудничеству силой оружия или путем взятия заложников.

© Алеуты в праздничном костюме на Аляске, акварель Михаила Тихонова, 1818 год

Это приводило к конфликтам: например, в 1802 году тлинкиты сожгли редут Святого Михаила («старую Ситку»), разгневанные эксплуатацией и обычаем русских брать местных девушек себе в жены. Через два года русский отряд при помощи союзных тлинкитов разбил местных жителей в битве при Ситке и зачистил окрестности от их поселений. Положение туземцев улучшилось лишь после того, как власть в колониях перешла к флотским офицерам, а также после прибытия православных миссионеров.

Аляскинская епархия

Интересно, что России удалось даже установить неплохие, по мировым меркам, отношения с местным населением, чему особенно поспособствовали православные священники. Помогать им правительство обязало Российско-американскую компанию.

Путь из России на Аляску был так труден и долог, что из числа священников решались на него только подвижники. Для них туземцы были не трудовым ресурсом, а темными людьми, которых надо научить грамоте и приобщить к вере. Например, изначально в Америку планировал направиться Иоанн Кронштадтский, и остановило его лишь осознание того факта, что в трущобах Кронштадта о Христе знают не больше диких индейцев. Но те, кто до Америки все же добирался, вынуждены были жить в бедности бороться с холодом, перемещаясь между отдаленными поселениями на собачьих упряжках и тратя на приход все жалование.

Миссионеры изучали языки местных народов для более эффективной проповеди Евангелия. В 1841 году открылись четыре церковно-приходских школы, где изучали математику, письмо, русскую историю и закон божий. Во главе этих образовательных программ стоял святитель Иннокентий Аляскинский, который, среди прочего, прославился тем, что составил алеутский словарь на основе русского алфавита.

Православные миссионеры старались как можно больше вовлекать в жизнь прихода местных лидеров, давая им сформировать свою идентичность путем синтеза собственной культуры и принесенной веры. Популярности церкви способствовала и ее позиция защитника коренного населения от произвола промысловиков: священники требовали обращаться с крещеными туземцами как с равными и не притеснять их. И если в споре с обычным алеутом или тлинкитом поселенец мог использовать приклад или штык, то применение насилия к священнослужителям было полностью исключено.

Местные жители платили церкви взаимностью, и потому она осталась и после ухода России из региона. В настоящий момент на Аляске насчитывается от 20 до 50 тыс. прихожан православной церкви, почти все — коренные американцы. Есть у них и местный святой — Петр Алеут, который, по легенде, был замучен взявшими его в плен испанцами за отказ перейти в католичество.

Ненужная и холодная

На этом этапе русская экспансия в Америку выглядела примерно так же, как колониальный захват в исполнении любой другой европейской державы. Но раз так, то почему из Аляски и Калифорнии не получилось настоящей русской колонии?

Во-первых, за колонизацией неизбежно следует колониальное столкновение интересов. В 1821 году Александр I провозгласил государственный суверенитет над всеми прибрежными американскими землями севернее 51-й параллели (чуть севернее Ванкувера). Это вызвало яростный протест США, поскольку по новым правилам их корабли не могли приближаться к русскому побережью, что подрывало позиции американских торговцев.

Как оказалось, провозглашенный суверенитет необходимо защищать и отстаивать, для чего нужны армия и флот. Им нужны базы снабжения, к которым подведены логистические маршруты, о которых не могло идти и речи до строительства Владивостока и Транссибирской магистрали.

Понимая, что бороться с США на другом континенте нет сил, и, не желая ссориться с одной из немногих дружественных стран, император подписал русско-американский договор 1824 года. Он ограничивал русские владения параллелью 54°40′ и разрешал американцам пользоваться русскими портами.

За американцами договариваться пришли британцы. По англо-русскому договору, подписанному 28 февраля 1825 года, разделение зон влияния проходило по 141-му меридиану западной долготы, там где Аляска и Канада граничат сейчас. Последующие договоры с британцами косвенным образом уничтожили крепость Росс, что подводит ко второй причине, почему не стало русской Америки.

© Российские владения в Северной Америке, 1835 год

Аляска — это малоприспособленный для жизни участок земли с субарктическим климатом. Коренные американцы живут там с незапамятных времен, потому что это их дом, но белые жители приезжают на Аляску в основном на заработки. Для того, чтобы сделать Аляску русской (или испанской, или британской), необходима критическая масса переселенцев. Русские же крестьяне с большой неохотой переселялись даже в Сибирь, часто — в качестве наказания. Попытки отправить их на Аляску были бы восприняты как извращенная смертная казнь.

Совсем иными условия были в крепости Росс в солнечной Калифорнии. Эта крепость играла важную роль, как сельскохозяйственная колония для снабжения зерном и продуктами Аляски. Однако в 1839 году Российско-американская компания заключила договор с британской Компанией Гудзонова залива, по которому КГЗ должна была снабжать русские фактории продовольствием. Вскоре после этого Росс была заброшена, поскольку зерно из нее больше не требовалось, а популяцию пушных зверей в ее округе истребили за много лет до этого. Переселяться же туда, чтобы жить, как делали европейские колонисты по всему миру, у русских не было никакой мотивации.

Вскоре популяции пушных зверей пришли в упадок по всей Аляске, и тогда Александр II принял решение ее продать.

В 1867 году начался финальный этап переговоров, которые с российской стороны вел посол Эдуард Стёкль. Ему удалось поднять цену с изначальных пяти миллионов долларов до итоговых семи миллионов двухсот тысяч. Помимо земли, в собственность США переходила вся недвижимость, кроме храмов, которые оставались за прихожанами. С церемонией передачи суверенитета связан любопытный инцидент, поскольку русский флаг все никак не хотел покидать Аляску.

© Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года, картина Эмануэля Лойце, 1868.

«Торжественно маршируя, [американские солдаты] прибыли в особняк губернатора, где русские войска уже выстроились и ждали американцев. Теперь они начали тянуть [русского двуглавого] ​​орла вниз, но — что бы ни взбрело ему в голову — он спустился лишь немного, а затем опутал когтями флагшток так, что его нельзя было тянуть вниз дальше. Поэтому русскому солдату было приказано взобраться на флагшток и распутать его, но, похоже, орел наложил заклятие и на его руки, потому что он не смог добраться до того места, где был флаг, а соскользнул вниз. Следующий, кто попытался, не смог сделать ничего лучше; только третий солдат смог спустить к земле нежелающего того орла», — вспоминал приехавший из Финляндии кузнец Томас Аллунд.

Вырученная от продажи сумма была не очень большой, но сделка имела геополитический смысл: царь отдал то, что не смог бы удержать под натиском британцев или американцев. При этом территории перешли сравнительно дружественным США, а не Великобритании, главному противнику России на тот момент.

Гипотетически, если бы российское государство сделало освоение Америки приоритетом и начало ссылать туда крестьян в промышленных масштабах, шансы бы удержать ее были. Но в этом не было никакого смысла, — перед страной стояли другие задачи, например, взять реванш над турками за поражение в Крымской войне и провести индустриализацию.

Единственной мотивацией вцепиться в Аляску мертвой хваткой могло бы быть желание раскрашивать глобус в свои цвета. Но царь Александр, будучи мудрым и дальновидным правителем, такую идею всерьез никогда не рассматривал.