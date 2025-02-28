Почему колхозникам в СССР не давали паспортов

Сегодня для того, чтобы получить паспорт – основной документ, удостоверяющий личность, достаточно являться гражданином РФ. А вот в годы советской власти были отдельные категории граждан, которым о паспорте мечтать даже не стоило. Речь идёт о колхозниках.

Достойны не все

Впервые положение о паспортах Совмин принял в 1953 году. До этого момента документы, удостоверяющие личность, выдавались только государственным служащим, гражданам, работающим за границей, и некоторым другим категориям лиц. Большинству приходилось довольствоваться трудовыми книжками или справками из домоуправлений.

В 1953 году список тех, кому было положено иметь паспорта, значительно расширился. Тёмно-зелёную книжку получали рабочие, служащие, проживающие в городах, районных центрах и посёлках городского типа, населённых пунктах, где были оборудованы МТС, а также входивших в приграничную зону западноевропейской части страны. Фотография в советских паспортах не являлась обязательным элементом, хотя место под неё имелось.

Не выдавались паспорт сельским жителям, так как они были приписаны к колхозам. Объяснялось это тем, что колхозники редко выезжают за пределы своего населённого пункта, а поэтому подтверждать личность им вроде бы и не нужно. На случай, если сельский житель решится на поездку куда-нибудь дальше райцентра, то ему следовало получить в сельсовете справку. Её срок действия составлял 30 дней, а выдавалась она исключительно с разрешения председателя колхоза (тот мог и не разрешить человеку уехать). Такой порядок, действовавший вплоть до середины прошлого столетия, нередко называли «крепостным правом». И действительно, общего много…

Объясняются такие требования тем, что советские власти элементарно боялись потерять дешёвую рабочую силу. Крестьяне, получив свободу передвижения, наверняка бы отказались и дальше за гроши надрываться на полях и фермах.

Многие колхозники и так стремились ещё в 14-15 лет отправить детей учиться в город – в фабрично-заводские училища и техникумы. В колхоз в добровольно-принудительном порядке записывали только с 16 лет. Подростки, успевшие к этому возрасту обосноваться в городе, автоматически получали паспорта. Сельские парни же, отслужив в армии, тоже делали всё возможное, чтобы не возвращаться в колхозы.

Паспорта для всех

Паспортов не было и у тех, кто был задействован на тяжёлых работах. У шахтёров имелись специальные удостоверения, с которыми они не могли ни уйти с работы, ни устроиться на другое место, ни даже покинуть определённое им место проживания. А военнослужащим выдавалось удостоверение личности, в котором указывались номер войсковой части, воинское звание и должность, отметки о личном оружии, группе крови, дактилоскопии и т. д. Военные всё же получали гражданские паспорта, но после увольнения из рядов ВС.

Поголовная паспортизация в Советском Союзе началась лишь в 1974 году. Документы с тёмно-красной обложкой и надписью «СССР» начали выдавать с 16 лет. В них заносились фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, национальность, семейное положение, адрес прописки, данные о воинской обязанности. Фото стало обязательным – его требовалось менять в 25 и 45 лет.

Дополнительными сведениями являлись группа крови, резус-фактор, социальный статус, информация о наличии судимости, о нахождении на территории режимных объектов. Ими дополняли паспорта вплоть до 1990 года. Кроме того, если гражданин проживал не в России, а в какой-либо союзной республике, то данные вносились на двух языках – русском и «республиканском».