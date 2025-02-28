Как «тюремный каннибал» питался сокамерниками

Многие полагают, что оказаться в тюрьме — это уже самое страшное, что может произойти с человеком. Конечно, его там могут избить, унизить или обокрасть, но всё же он находится под защитой закона и окружен такими же заключенными. Как говорится «ворон ворону глаз не выклюет». Возможно, именно так думали сокамерники Александра Маслича, не подозревая подвоха. Ноу маньяка своя логика: он мог убить просто ради забавы, а печень жертвы съесть, чтобы сменить тюремную обстановку на больничную.

"Тюремный каннибал" Маслич: самый необычный маньяк России, съедавший сокамерников

Человек без морали

О ранней биографии серийного убийцы и каннибала Александра Маслича известно немного. Он родился в 1971 году в городе Алейске, что находится в Алтайском крае. Его родители страдали от алкогольной зависимости, и когда Александру исполнилось 12 лет, их лишили родительских прав. Подросток, уже имевший проблемы с законом, был отправлен в специальный интернат для трудных детей. Там условия оказались даже хуже, чем дома.

В детском учреждении Александр подвергался физическому, психологическому и сексуальному насилию. Разумеется, ни о каком исправлении речи не шло. Когда Маслич подрос, он начал точно так же издеваться над младшими воспитанниками. Покинув стены интерната, он превратился в беспринципного человека, который не понимал, что такое совесть и сострадание.

Вместо того чтобы найти работу, Александр с головой окунулся в криминальную жизнь. Он воровал, грабил и угонял автомобили, а добытые таким образом деньги пропивал и проигрывал в карты. Однажды, во время ограбления прохожего, Маслич не рассчитал силы и забил человека насмерть. Так в 18 лет парень получил свой первый срок. Забегая наперед скажем, что на свободу он больше не вышел.

Александр отбывал наказание в колонии под Барнаулом, в посёлке Куета. С другими заключёнными отношения не сложились, и однажды он задушил соседа по бараку. В 1991 году его судили и приговорили к 12 годам строгого режима. После суда его временно поместили в барнаульский следственный изолятор.

Смерть педофила-убийцы

Соседом Александра по камере оказался педофил-убийца. Он был слишком разговорчив и вскоре сильно надоел Масличу. Однажды Александр избил его, но это не помогло — сокамерник продолжал докучать ему. Тогда Маслич сделал удавку из постельного белья и задушил соседа. Таким образом, он убил сразу двух зайцев: избавился от назойливого болтуна и в то же время начал реализовывать свой жуткий замысел.

Маньяк положил труп на койку и накрыл одеялом. Ночью, убедившись, что охранник не следит за камерой и задремал, он приступил к своему плану. Маслич решил симулировать безумие, чтобы покинуть тюрьму. Он знал: заключенных с признаками психических отклонений отправляют в Москву, на экспертизу в Институт Сербского.

Дорога в столицу и обследование займут не меньше двух месяцев — это настоящий отдых для заключенного со строгого режима. Если повезет, можно вообще оказаться в психиатрической больнице закрытого типа, где условия намного лучше, чем в барнаульском СИЗО. Поэтому Маслич достал заранее приготовленную заточку из шариковой ручки, и принялся разделывать труп сокамерника.

Александр не планировал есть человечину — ему нужно было лишь создать видимость каннибализма. Вскрыв брюшную полость и грудную клетку тела самодельным скальпелем, Маслич извлек часть внутренних органов. Сердце он сварил в кружке на фитиле из ваты и тряпок, извлеченных из матраса. К приготовленному блюду убийца даже не притронулся, а просто оставил его на столе.

В рубцовском СИЗО

Стоит уточнить, что отдельной статьи, карающей за каннибализм, в Уголовном кодексе не было и нет. Преступление Маслича классифицировали как убийство, а манипуляции с органами в соответствии с пунктом «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Он устанавливает ответственность за убийство человека с целью использования его органов или тканей. Также есть статья 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», которую часто применяют к людоедам.

После ужасного преступления, совершенного прямо в камере, Маслича до суда перевели в штрафной изолятор города Рубцовска. Но вместо того, чтобы запереть маньяка в одиночной камере, его подселили к «теплой компании». Сокамерниками Александра стали 25-летний Алексей Голузов и 23-летний Алексей Дзюба, также совершившие тяжкие преступления.

Дзюба признался, что давно хочет наесться человечины, чтобы отправиться в Москву на обследование. Его желание полностью совпадало со стремлениями Александра. Сокамерники активно обсуждали эту тему, а Маслич даже нарисовал плакат с изображением расчлененного тела и надписью: «Хочется кого-нибудь съесть».

Вскоре в камеру подселили четвертого заключенного, и Дзюба с Масличем решили с ним расправиться. Но тот оказался крепким и решительным парнем: он избил нападавших, а утром его перевели в другую камеру. После этого Александр уговорил другого заключенного, Голузова, убить ничего не подозревающего Дзюбу.

Ночь каннибалов

Ночью Маслич привычно накинул самодельную удавку на шею недавнему приятелю, а Голузов схватил Дзюбу за ноги. Через несколько минут все было кончено, и Александр приступил к вскрытию тела. В этот раз в ход пошел миниатюрный резак, изготовленный из одноразового бритвенного станка. Маслич проник в брюшную полость, вырвал сердце и печень, отрезал часть ягодицы.

Человеческие органы каннибалы решили сварить в металлическом унитазе. В качестве топлива снова использовали набивку матраса и одежду убитого. Удивительно, но ночные кулинарные эксперименты двух заключенных никто не заметил. Вероятно, из-за сильных сквозняков в камере, дым и все запахи выдувало через окно.

Когда внутренности приготовились, Маслич съел кусок человеческой печени. Голузов, который до этого храбрился, приуныл и есть Дзюбу отказался. Утром охрана увидела в камере ужасную картину — на нарах лежал выпотрошенный труп, а в унитазе еще парил бульон из его внутренностей. Рядом сидели окровавленный и спокойный Маслич и смертельно испуганный Голузов.

Оба преступника добились своей цели — их направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Вот только врачи сделали вывод, что Маслич и Голузов вполне могут отвечать за свои поступки, а каннибализм просто симулировали. Криминалист Сергей Воронин, имевший возможность пообщаться с Александром Масличем, описывал его так:

«Как ни странно, он производил впечатление приятного человека. Речь была связной и грамотной. Поведение — адекватным и даже вежливым. Как рассказывали сотрудники изолятора, никаких агрессивных выпадов с его стороны также не было. Внешность тоже располагала. Высокий, под метр девяносто, стройный славянин. Мотивация была понятна мне сразу, в ней не было никаких сомнений. Он хотел, чтобы его признали невменяемым, и для этого создал целую легенду».

И снова труп

В 1996 году, пока шло следствие по новому делу, Маслич убил еще одного сокамерника. На этот раз причина была банальной, даже бытовой: жертва проиграла в карты и не смогла расплатиться. Александр уже осознавал, что его жизнь окончена и ему всё равно вынесут смертный приговор. Поэтому он не видел смысла сдерживаться и просто задушил должника.

Это было его пятое по счету и четвертое тюремное убийство. Александра Маслича приговорили к расстрелу. Но подоспел мораторий на смертную казнь 1997 года, и каннибала отправили отбывать пожизненный срок в колонию «Черный дельфин» в Соль-Илецк, под Оренбургом. В 2008 году маньяк дал свое последнее интервью прессе. Маслич жаловался на здоровье и рассказал свою версию смерти Дзюбы, в которой во всем виноват оказался погибший.

«Тюремный каннибал» умер в 2015 году, как говорят, от тяжелой болезни.