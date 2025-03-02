Мужчина выиграл один млн долларов, получив лотерейный билет в подарок

Житель США получил лотерейный билет в подарок и выиграл $1,1 млн, пишет UPI.

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В декабре мужчина из штата Мичиган купил билет лотереи Lotto 47 в качестве подарка на день рождения своего отца.

«Я не часто покупаю билеты, но когда покупаю, то только в том магазине, где отец покупал билеты, когда я был ребенком. Когда папа проверил билет после розыгрыша, ему пришлось посмотреть на него несколько раз, чтобы поверить в то, что он видит», — рассказал американец.

Мужчина отметил, что его отец планирует потратить выигрыш для оплаты счетов и инвестиций в бизнес.

До этого мужчина выиграл $1,3 млн в лотерею, используя одни и те же номера в течение 4 лет. Он выбрал единовременную выплату в размере около $901 тыс. вместо аннуитетных выплат на полную сумму. На выигрышные деньги мужчина планирует оплатить счета и устроить семейный отпуск.