Тайна блаженной Матрены Московской

Блаженная Матрона Московская (Никонова) (1881—1952) — одна из глубоко почитаемых в народе святых. В 1999 году она была причислена к лику местночтимых святых Московской епархии, а в 2004 году состоялось ее общецерковное прославление. Впрочем, многие больше знают не о самой святой, а о чудесах, происходивших по молитвам к ней. Жизнь Матроны овеяна таким количеством слухов и легенд, что порой непросто отделить правду от вымысла.

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К сожалению, ажиотаж, который долгое время складывался вокруг мощей Матроны, ныне находящихся в Покровском ставропигиальном женском монастыре на Таганке, пагубно сказался на памяти о ней. В представлении многих обывателей, в том числе и верующих, образ Матроны неотделим от знахарства, ворожбы и ясновидения. Зачастую отношение к святой утилитарно-прагматичное, людей к мощам влечет не только желание исцелиться, но и удовлетворить свои житейские потребности: получить квартиру, найти высокооплачиваемую работу, выгодно выйти замуж. Мало кто обращается к Матроне за помощью в обретении духовной мудрости или в наставлении на путь истинный.

Почитание Матроны всегда было массовым, чему способствовали многочисленные рассказы об избавлении от недугов или исполнении желаний после прикладывания к ее мощам. Однако обращающимся за помощью к блаженной Матроне не хватало канонического жизнеописания святой, в котором факты и свидетельства духовного подвига должны были пройти тщательную проверку церковной комиссии.

Долгое время основным источником сведений о Матроне, была книга Зинаиды Ждановой «Сказание о житии блаженной старицы Матроны», изданная Ново-Голутвинским монастырем в 1993 году 100-тысячным тиражом. Зинаида Владимировна лично знала Матрону Никонову, так как вместе с матерью приютила ее у себя в квартире на Арбате. Здесь, по адресу Староконюшенный переулок, дом 30 (здание не сохранилось), Матрона прожила как минимум 5 лет.

Многие из тех, кто ознакомился с этим трудом, не могли не задаться вопросом: действительно ли Матрона претендует на роль православной подвижницы? Слишком явные параллели возникают здесь с жизнью известной болгарской ясновидящей Ванги, которую, как известно, православная церковь канонизировать отказалась. Жизнеописание наполнено неким подобием религиозного фольклора, перемешанного с колдовскими и магическими ритуалами, не имеющими отношения к православию.

Неискушенный в религиозных вопросах читатель по прочтении этой книги может сделать вывод, что для спасения не обязательно обращаться ко Христу, достаточно связать все свои помыслы с Матроной. Со слов Ждановой, на вопрос: «как спастись?», — матушка отвечала:

«Цепляйтесь все-все за мою пяточку и спасетесь, и не отрывайтесь от меня, держитесь крепче!».

Вот еще одно высказывание, приписываемое блаженной Матроне:

«Умру, ходите ко мне на могилку, я всегда там буду, не ищите никого другого. Не ищите никого, иначе обманетесь».

Очень часто в «Сказании» Ждановой можно встретить фразы, отражающие веру в силу порчи или сглаза. «Бывают мнимые болезни, их насылают. Боже упаси, поднимать на улице что-либо из вещей или денег», — так якобы говорила Матрона. Есть и описания ритуалов, очень напоминающих колдовские. Жданова приводит случай исцеления «порченой больной», из которой после манипуляций Матроны «вышел враг» — живая «ящерица с рожками». Пресмыкающееся облили кипятком и тут же спустили в унитаз. При этом, со слов автора, матушка якобы произнесла, что ящерицу нужно было в банку посадить, чтобы ведьма за ней сама пришла.

В книге неоднократно говорится о том, как Матрона читала молитвы над водой и давала ее своим посетителям. О содержании молитв ничего неизвестно. Если предположить, что речь шла об освящении воды, то это могут делать лишь священнослужители и только по двум чинам — Великое освящение и Малое освящение. В иных случаях молитва над водой — «от лукавого», ведь зачастую воду таким способом «заговаривают» народные целители.

Другой пример, когда приписываемое матушке противоречит Писанию. Автор вспоминает, что во время проведения демонстраций Матрона всех просила закрывать двери и окна, через которые в дом могут проникнуть бесы, а также прятать от нечистой силы еду и воду. Это совершенно не согласуется с высказыванием Преподобного Антония Великого, который указывал нам, что если бы бесы имели такие тела, как у нас, то и мы бы смогли укрыться от них, заперев двери.

Несмотря на то, что «Сказание о Матроне», составленное Зинаидой Ждановой, было единственной работой, в подробностях описывающей жизнь святой старицы, Русская Православная Церковь признала книгу несоответствующей статусу жития. К слову, и сам автор признавалась, что в ее «житии» есть доля вымысла. Созданная Священным Синодом комиссия из преподавателей Московской духовной академии составила новый, канонический текст жития блаженной Матроны, опираясь в том числе и на книгу Ждановой, откуда исключила все непроверенные и сомнительные факты.

Тем не менее слова Матроны о запирании дверей и окон от бесов в канонической версии остались — правда, были снабжены комментарием, что старица, вероятно, в иносказательной форме напоминала людям о необходимости держать закрытыми от духов злобы «окна души». А вот эпизод о визите Сталина осенью 1941 года к Матроне был изъят. Историки не нашли никаких подтверждений, что советский вождь приходил к матушке за советом, как ему победить Гитлера.

Филолог Андрей Зайцев отмечает, что «народное житие» Ждановой является отражением чаяний преимущественно рядовых верующих, переживших войну и личные трагедии, и готовых в любом чуде, будь то целительство или магия, видеть подтверждение святости. Но для той части людей, чья вера предъявляет более высокие требования, оккультная составляющая книги вызывает острое неприятие. Именно поэтому, по мнению ученого, одни безоговорочно принимают «Сказание о Матроне», другие категорически его отторгают.