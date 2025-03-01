«Уши отрежу!» Что случилось с комдивом, который угрожал Сталину

Для этого бесстрашного комдива никогда не существовало авторитетов. Он мог высказать все, что думал, даже в глаза самому вождю. В 1927 году красный командир, возмущенный исключением Троцкого из партии, заявил при всех Сталину:

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«Смотри, Коба, уши отрежу!».

Коба простить такого не мог.

Храбрость «второго Шмидта»

Давид Аронович Гутман (именно так на самом деле звали Дмитрия Аркадьевича Шмидта, взявшего псевдоним в честь легендарного лейтенанта) родился в 1896 году в Полтавской губернии, в Прилуках. Семья Гутманов была небогатой, поэтому с юности Дмитрий работал. Когда началась Первая мировая Шмидта призвали в армию. О своих подвигах на фронте он не любил распространяться, только сказал как-то, что «гнил в бинтах». Однако в царское время для того, чтобы еврей стал полным георгиевским кавалером, каковым и являлся Дмитрий Шмидт, нужно было проявить невероятную храбрость в боях.

Несмотря на службу в царской армии, в 1915 году Шмидт был принят в большевистскую партию. После революции он был активным участником установления в стране советской власти. С 1918 года до 1920-го, Шмидт, участвовавший в Гражданской войне, прошел путь от командира полка до командующего группой войск на Херсонском направлении. Комдив и в это время сражался отважно, удостоившись двух орденов Красного Знамени. В одном из представлений отмечалось: «тов. Шмидт был тяжело контужен, но оставался в строю, продолжая лично командовать бригадой и лично действовать у орудия в бою с бронепоездом противника».

Уши вождя и оскорбленная жена

После Гражданской войны Дмитрий Шмидт продолжил получать образование, выучившись на Высших академических курсах Красной Армии, а в 1926 году был назначен командиром 7-й Самарской кавалерийской дивизии. В это же время Шмидт был активным троцкистом. Несмотря на то, что он не признавал никаких авторитетов, его ранило исключение Льва Троцкого из партии в ноябре 1927 года. В декабре Шмидту удалось добраться до Москвы и отыскать Иосифа Сталина. Дмитрий Аркадьевич, облаченный в черкеску и папаху, подошел к Сталину и при всех заявил:

«Смотри, Коба, уши отрежу!».

При этом комдив достал воображаемую саблю. Историки считают, что вождь не смог простить Шмидту такой наглости.

А Дмитрий Шмидт между тем «безобразничать» не перестал. Как пишет историк Валентин Лесков в своей книге «Сталин и заговор Тухачевского», уже в следующем 1928 году один из старших офицеров позволил себе оскорбить супругу Шмидта. Тот не стал церемониться с обидчиком: выстрелил ему в живот и спустил с лестницы. Однако командиру и это сошло с рук, тем более, что офицер выжил. Дмитрия Аркадьевича же ненадолго «сослали» во Владикавказ. Впоследствии он вернулся на Украину, окончил Военную академию и уверенно продвигался по служебной лестнице.

«Сохраните меня для будущих боев»

В 1930-х годах его хотели направить в Ленинград, но военачальник Густав Бокис вспомнил о том, что Шмидт был троцкистом, а потому отправлять его в Северную столицу нельзя. Как утверждают авторы издания «Двойной заговор» Александр Колпакиди и Елена Прудникова, 5 июля 1936 года Дмитрий Аркадьевич был арестован в Киеве. Комдива переправили в Москву. На одном из первых же допросов (протокол допроса от 9 июля 1936 года) он заявил, что «ни в какую троцкистскую контрреволюционную организацию» не входит. Шмидт пытался обратиться за помощью к бывшим коллегам. Так, он написал письмо Клименту Ворошилову, в котором клялся в верности партии и делу Сталина.

Однако это было только начало следствия, которое длилось почти год. За это время Дмитрий Аркадьевич обращался и к Сталину, но все оказалось тщетно. В своем заявлении, датируемом июнем 1937 года, комдив признался в том, что был членом военной организации и попросил дать ему возможность отдохнуть. Вечером того же дня Шмидт сказал на допросе:

«Я разоблачен, моя надежда на антисоветский переворот окончательно рухнула и мое дальнейшее запирательство бесполезно».

Так военачальник признал предъявленные ему обвинения. Тем более, что другие арестованные также дали показания не в его пользу. Правда, на суде Шмидт объявил, что отказывается от признаний, добытых у него с помощью пыток. Тем не менее 19 июля он был приговорен к смертной казни. Приговор был исполнен на следующий день.