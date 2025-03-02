Как десятки омоновцев погибли в Чечне в загадочной засаде

25 лет назад в окрестностях Грозного отряд ОМОН из Сергиева Посада попал в засаду. Погибли несколько десятков милиционеров. Спустя годы участники тех событий продолжали искать ответ на вопрос — была ли это провокация боевиков или омоновцы стали жертвой «дружественного огня» со стороны своих товарищей? О версиях трагедии, разыгравшейся на блокпосту №53, — в материале «Газеты.Ru».

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Загадочная засада

В ночь с 1 на 2 марта 2000 года на станцию Моздок в Северной Осетии прибыл эшелон с отрядом бойцов ОМОН из подмосковного Сергиева Посада. Утром 2 марта 98 человек погрузились на «Уралы» и колонной выдвинулись в Старопромысловский район Грозного.

Сергиево-посадские омоновцы должны были сменить своих коллег из Подольска, которые вместе с екатеринбургскими милиционерами несли дежурство на блокпосту №53.

Как сообщала газета «Известия», накануне Старопромысловское временное ОВД получило из неизвестного источника сведения — якобы скоро в Грозный попытается прорваться автоколонна боевиков, переодетых в милицейскую форму и с поддельными удостоверениями «гантамировцев» — чеченских лоялистов.

«По приказу руководства временного ОВД для задержания и разоружения неизвестных работники Старопромысловского РОВД разместились во дворах домов в населенном пункте Подгорное (рядом с блокпостом. — «Газета.Ru»)», — писал в ответ на депутатские запросы генпрокурор России Владимир Устинов.

Между тем, колонна с омоновцами из Сергиева Посада, которую на легковушке возглавлял командир подольских омоновцев майор Игорь Тихонов, приближалась к месту назначения.

Ее обогнала служебная автомашина чеченской милиции, ее пассажиры предупредили милиционеров на блокпосту, что сюда идет колонна «Уралов» с омоновцами.

МВД РФ по Московской области

Когда грузовики приблизились к блокпосту, по ним был открыт огонь. Ехавшие в составе колонны омоновцы начали стрелять в ответ, решив, что попали в засаду ичкерийцев.

«До блокпоста не доехали метров триста. Внезапно со всех сторон началась стрельба. Мы высыпали из машин и залегли. Хорошо, что машины были крытые и "чехи" не видели, сколько нас. А то бы снайперы всех сняли. Три "Урала" подбили из гранатометов, и они загорелись. Когда пришли в себя и вступили в бой, выяснилось, где у "чехов" позиции. Они находились по обе стороны дороги. За ними с одной стороны — блокпост подольского ОМОНа, а с другой — заградотряд. Получилось, что они лупят по нам напрямую, а мы — по ним и по своим», — цитировала раненого участника боя газета «Коммерсантъ».

В результате обстрела 22 милиционера погибли (из них 17 — бойцов ОМОНа Сергиево-Посада), ранены были 54 сотрудника милиции.

Кто стрелял?

Массовая гибель милиционеров вызвала скандал. В 2002 году Генпрокуратура России предъявила трем милицейским начальникам обвинения по статье 293 части 2 УК РФ — ненадлежащее исполнение служебных обязанностей с тяжкими последствиями.

На скамье подсудимых оказались замглавы ГУВД Подмосковья генерал-майор милиции Борис Фадеев, глава группы управления Объединенной группировкой войск от МВД в Чечне полковник Михаил Левченко и замкомандира подольского ОМОНа майор Игорь Тихонов. Все они отвечали за безопасность омоновцев из Сергиева Посада.

Служебная проверка МВД выявила, что Фадеев «от руководства колонной самоустранился, инструктаж о мерах безопасности не провел. Не принял меры к обеспечению колонны бронетехникой, построения колонны в боевой порядок, выставлению боевого хранения. Личный состав отряда в автомашинах находился без средств бронезащиты, с одним боекомплектом. Бронежилеты, каски, а также дополнительный боекомплект находились в грузовых машинах».

Майор Тихонов от тяжелой болезни умер в том же 2002 году. А Фадеев и Левченко были освобождены по амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Омоновцы, принимавшие участие в том бою, и спустя десятилетия уверены — огонь открыли боевики, чтобы спровоцировать подольских милиционеров на «дружеский огонь».

«Обычно сменщиков приветствовали выстрелами, так и мы сначала решили, что нас встречают традиционной очередью. Но это оказался … пулемет боевиков, который бил с возвышенности из-под крыши дома», — цитировала «Комсомольская правда» омоновца Александра Костычева.

Пять-шесть стрелковых позиций позволяли боевикам вести перекрестный огонь, а бойцы не могли поднять головы.

Любовь Маркелова, вдова командира сергиево-посадского ОМОНа полковника Дмитрия Маркелова, также полагала, что ее муж и его подчиненные стали жертвой хорошо спланированной провокации и организованной засады.

Написавшая по итогам собственного расследования книгу «Засада», Маркелова утверждала, что боевики разместились в развалинах неподалеку от блокпоста. И именно они открыли огонь и по свердловскому, и по подольскому, и по сергиево-посадскому ОМОНу.

«Люди Мовлади Страшного или Супьяна Лысого»

Военный историк, автор двухтомника «Чеченская война» Евгений Норин в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил трагическую гибель сергиево-посадского ОМОНа в марте 2000 года дезорганизацией и разгильдяйством.

«Дружественный огонь — это неизбежный спутник боевых действий, и как ни старайся, свести его к нулю невозможно».

Эксперт отметил, что огонь по колонне открыли «сдуру». В колонне решили, что на них устроили засаду, и открыли ответный огонь.

«Основные потери нанесли друг другу в первые минуты боя. Затем еще некоторое время обстреливали пустоту, предполагая, что где-то все же есть боевики. Высокие потери получились из-за того, что бить сразу начали по небронированному транспорту с небольшой дистанции».

По мнению Евгения Норина, тезис о том, что там все-таки были настоящие боевики, не выдерживает критики.

«У нас так и нет ни одного отряда боевиков, который бы сколь угодно неформально, но взял на себя ответственность, нет отряда, о котором можно сказать, вот, это, условно, люди Мовлади Страшного или там Супьяна Лысого. Версия о боевиках была такой откровенной липой, что ее с самого начала раскритиковал, например, Анатолий Куликов, экс-глава МВД», — сказал Норин.

Он подчеркнул, что случаев «дружественного огня», к сожалению, в Чечне было много.