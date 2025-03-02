Какие секреты выживания используют спецназовцы

Бойцов спецназа обучают не только защищаться от нападения человека. Дрессированная собака приравнивается в бою к холодному или даже огнестрельному оружию. Именно поэтому спецназовцам необходимо уметь противостоять и такому противнику.

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Обычные и дрессированные собаки

В первую очередь каждый спецназовец должен знать о том, чем дрессированная собака отличается от обычного, но агрессивного пса. Нетренированное животное, как правило, нападет на свою жертву сзади или сбоку, пытаясь при этом впиться зубами в конечности. Впрочем, иногда нападению со спины собак обучают и намеренно. В большинстве случаев при подобных нападениях страдают руки и плечи человека.

А вот если пес прошел специальную подготовку, то, скорее всего, он нападет все-таки спереди. Собака больших размеров способна сбить человека с ног и даже перебросить через себя. Так ей будет легче справиться со своей жертвой. К слову, кавказская овчарка легко может убить человека в течение всего одной минуты.

Дрессированная собака попытается схватить человека за руку, особенно за ту, в которой тот держит оружие. Тем самым животное устранит опасную для себя угрозу. Во время дрессировки такие действия собаки поощряются. Примечательно, что в процессе тренировок животных используются водяные пистолеты или другое оружие, выстрел из которого будет для них чувствителен. Поэтому неудивительно, что собак еще обучают и уклоняться от выстрелов. Так что тренированные собаки действительно превращаются в серьезных противников. К тому же псов поощряют за укусы уязвимых мест на теле человека, коими являются горло, пах и лицо. При травмах этих мест наблюдается значительная кровопотеря, а также утрата подвижности жертвы.

Нападение животного

Как рекомендует Сергей Кашин, автор издания «Как победить любого противника в экстренных ситуациях. Секреты спецназа», при нападении собаки первым делом необходимо унять страх. Человек, который боится, по мнению Кашина, является наиболее легкой добычей для животного. Спецназовцев учат отгонять страх разными способами. В данном случае для того, чтобы приглушить неприятное чувство, можно представить, что в качестве противника выступает вовсе не собака, а низкорослый, но агрессивный человек.

Дело в том, что перед животными многие испытывают больший страх, чем перед людьми. Кроме того следует внутренне настроить себя на боль, которую, возможно, придется терпеть при укусах.

Каким бы ни казался пес-противник, сильным или слабым, большим или маленьким, от него никогда нельзя убегать. Вообще к любой собаке лучше не становиться спиной: животное постоянно должно находиться в поле зрения. Для того чтобы отвлечь собаку и выиграть время, можно бросить в ее сторону какой-нибудь предмет, который найдется под рукой. Если агрессивному псу удалось сбить жертву с ног и повалить на землю, то передышка, выигранная посредством брошенного предмета, позволит снова подняться. Причем спецназовцы делают это рывком, без помощи рук, которые наверняка понадобятся для самозащиты.

Борьба с собакой

Если борьбы избежать не удалось, то, как пишут О. Захаров и А. Линниченко в своей книге «Боевая подготовка работников служб безопасности», необходимо беречь упомянутые выше уязвимые места на теле, которые тренированных собак обучают атаковать в первую очередь: горло, лицо, пах. Поэтому и позы лучше принимать соответствующие.

К примеру, для того, чтобы в процессе борьбы собака не сбила с ног, необходимо принять низкую стойку, ноги должны быть сведены вместе таким образом, чтобы был закрыт пах. Кроме того необходимо вооружиться. В качестве оружия можно использовать не только камень или палку, но и песок, бутылку, зонт, сумку.

Вот только обученной собаке оружие показывать не стоит: его можно спрятать под курткой, в рукаве или просто держать за спиной. Бывает, что собака все же замечает оружие, тогда спецназовцы стараются обмануть животное, перебрасывая, например, камень из руки в руку. Отбиться от тренированной собаки нелегко, поэтому оружие спецназовцы применяют и против животных.

Если же под рукой не оказалось даже камня, то недрессированную собаку можно попытаться обмануть, приняв неподвижную позу, иными словами, притвориться мертвым. Допускается и неподвижная стойка на коленях. При этом ни ноги, ни руки не должны выдаваться вперед. В крайнем случае можно упасть на живот или на спину, опять же защитив уязвимые места.