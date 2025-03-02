Какие бывают русские хороводы

Русский хоровод – это не просто танец. Элементарные движения для наших предков олицетворяли единство с природой и Вселенной. Водили же хороводы чаще всего после Пасхи и до Петрова дня. При этом «хождения под музыку» отличались друг друга. Можно выделить 7 сакральных фигур, которые и складывались в причудливый танец.

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«Столбы»

Начинается танец с того, что участники хоровода образуют неподвижный квадрат, который затем приходит в движение. Те, кто находится сзади, должны по трое выйти в сторону, обойти остальных и встать в начало квадрата. Двигаться таким образом нужно до тех пор, пока не переместятся все.

«Столб» символизировал единство земли и неба, женского и мужского начал, которые, приходя в движение и перемешиваясь, формируют Вселенную.

«Вожжа»

Нужно образовать волнистые линии, которые во время танца должны постепенно уменьшаться в амплитуде и в итоге превратиться в точку. Такие волнистые линии олицетворяют волны океана Хаоса, из которого появляется новое и в который уходит старое.

«Плетень»

Участники хоровода расходятся от центра, образуя с каждой секундой увеличивающиеся спирали. Такие движения можно соотнести с процессом, символично иллюстрирующим процесс Творения Вселенной.

«Круг»

Из всех геометрических фигур круг наделён наибольшим смыслом. Круг символизирует завершённость, совершенство. Кроме того, наши предки воспринимали этот знак как символ Гармонии, Вечности, Бессмертия.

Во время исполнения этой фигуры участники должны создавать круговые петли – «узелки» и «заломы», которые следовало обязательно распутать и разгладить.

«Сторона на сторону»

Мужчины выстраивались в шеренгу напротив женщин. Далее начиналось поочерëдное схождение «двух начал». Женщины как бы случайно роняли платки и венки, а мужчины их поднимали и возвращали хозяйкам.

За таким заигрыванием следовало расхождение к изначальным позициям, после чего действия повторялись. Выполнять фигуру следовало плавно и неспешно, как бы демонстрируя умение жить в гармонии с окружающими людьми и самим собой.

«На четыре стороны»

Участники вновь образуют квадрат, стороны которого символизируют четыре стороны света. Они также отражают состояние мира во времени и пространстве.

Такой хоровод сопровождался символичными движениями – участники как бы «сеют просо», чтобы вскоре «собрать урожай».

«Плясовая»

Водящие хоровод начинают исполнять свои самые любимые народные танцы под музыку гармониста. Требовалось при этом продемонстрировать все свои танцевальные способности – ловкость, выносливость, такт.