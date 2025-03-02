Аристократическая ругань: какими словами дворяне оскорбляли друг друга

От употребления в повседневной жизни ругательств при определённых обстоятельствах удержаться трудно. При этом каждый понимает – использование в речи обсценной лексики демонстрирует невоспитанность. Но «крепкие выражения» в старину позволяли себе и аристократы. Как же они ругались?

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«Болван»

У аристократов болванами становились те, кого они считали тупыми, неотëсанными, глупыми и невежественными. А вот в язычестве так называли идолов. Также болванки – это заготовки из металла, камня или дерева.

«Идиот»

В греческих Афинах идиоты – люди, которые отказывались от участия в политическом процессе, предпочитая вести частную жизнь. В кругах высшего общества обращались так к тем, кто то и дело демонстрировал умственную отсталость.

«Мерзавец»

Это слово могло произойти от «мороза». Получается, мерзавец – человек, от которого веет холодом так, что он вызывает у окружающих отвращение.

«Обормот»

Данный ругательный «термин» произошёл от немецкого bermut («шалун», «кривляка», «хулиган»). Изначально слово использовали немецкие бонны в отношении своих воспитанников. Со временем оно перекочевало в русский язык, где стало ругательством.

«Остолоп»

Так русские дворяне часто обзывали своих слуг, которые тупо стояли и ничего при этом не понимали.

«Подлец»

Подлецы на Руси – простолюдины, обязанные платить дань царям и боярам. Вскоре в подлецов превратились грубые люди, совершающие к тому же недостойные поступки.

«Шантрапа»

Любимое развлечение дворян – крепостной театр, в который набирали актёров с детства. Но не все могли похвастаться музыкальным слухом и актёрскими способностями. Как раз людей, которым медведь на ухо наступил, и прозвали шантрапой. Они считались «второсортными» и выполняли самую грязную и непрестижную работу.

«Шваль»

Слово имеет французское происхождение и переводится как «лошадь». В России о нём узнали после Отечественной войны 1812 года и начали использовать в отношении тех, кто из-за нехватки продовольствия вынужден питаться лошадиной падалью. Со временем появилось и новое ругательство.

«Шельма»

В России шельма – мошенник. В 1716 году по указу Петра I нечистых на руку дворян подвергали процедуре шельмования – на эшафоте над провинившимися ломали шпагу, что означало лишение дворянских прав. Далее бывших дворян могли высечь, повесить или сослать в Сибирь. Вскоре такое наказание использовать перестали, а вот ругательство осталось.