Какие слова уходят из русского языка

Из русского языка в последнее время уходят регионализмы - слова, которые употребляются только в определенных частях России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса "Туту" и компании Sidorin Lab.

Аналитики изучили более 56 тысяч сообщении в соцсетях за последний год на предмет местных слов и выражений. Как выяснилось, регионализмы чаще всего используют люди старше 60 лет, а молодежь до 24 лет - почти никогда.

Наименее употребляемыми стали такие местные слова, как "пызылах" (традиционный сыр в Хакасии, доля 0,01%), "катулька" (скрученная кругом колбаса, Ульяновская область, 0,01%), "демьянка" (баклажан, Астрахань, 0,004%), "чикануть" (совершить что-то быстро и решительно, Сибирь, 0,002%) и "чирики" (тапки, Татарстан, 0,002%).

Одними из самых популярных регионализмов стали слова "поребрик" (бордюр, Санкт-Петербург, 13,1%), "темпер" (температура, Амурская область, 8,6%) и "вехотка" (мочалка, Иркутск, 8,3%).

При этом к регионализмам эксперты отнесли такие слова, как "закатка" (домашние овощные консервы) и "сопка". По мнению аналитиков, "закатками" пользуются только в Крыму, а "сопками" холмы называют лишь на Дальнем Востоке. Также к слабоупоминаемым регионализмам отнесли слово "кочерыжка" ("ножка" кочана капусты, 4,5%, якобы только Белгород), "строганина" (нарезанная тонкими ломтиками сырая мороженая рыба или мясо, Сибирь, доля 2,5%) и "шишига" (лесное существо, похожее на домового или лешего, Вологда, доля 2,5%)

Эксперты отметили, что больше всего такие слова упоминали в "Одноклассниках" (67% всех сообщений) и "ВКонтакте" (32%).