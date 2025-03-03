В Древней Японии платили налог суши: почему продукты заменяли деньги

В древней Японии налоги платили не деньгами, а продуктами. В VIII веке особенно ценились те, что долго хранились: рис, рыба и морепродукты. Рис был основой питания и главной ценностью страны, а в некоторых регионах налогами могли служить и суши. Как суши использовали для уплаты налогов в Японии - об этом подробнее можно узнать на сайте Туристас.

В отличие от современных роллов, суши в те времена представляли собой ферментированную рыбу, закладываемую в рис на месяцы или даже годы. Это позволяло продлить срок хранения, что было важно для налоговой системы. Кроме суши, в казну сдавали мидии, водоросли и другие дары моря. Эти запасы отправляли в столицу, где они распределялись между чиновниками, военными и храмами.

Со временем система изменилась. Уже к IX–X векам натуральные налоги стали неудобны из-за проблем с хранением и транспортировкой. Экономика развивалась, торговля набирала обороты, и к XII веку деньги почти полностью заменили продуктовые налоги.

История с налогами суши показывает, как менялась экономика Японии. Сегодня сложно представить оплату продуктами, но дорогие деликатесы по-прежнему символизируют богатство. Как и прежде, редкие товары высоко ценятся, только теперь их покупают ради удовольствия, а не для уплаты налогов.