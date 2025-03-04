Древнеримская вилла поднялась со дна озера

На дне итальянского озера Фусаро (недалеко от Неаполя) обнаружены стены и комнаты древнеримской виллы, которые ранее находились под водой. Об открытии сообщил мэр города Баколи Джози Джерардо Делла Рагионе, а подтвердили находу Anatolian Archaeology.

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«Они были под водой! Стены римской эры и комнаты, обнаруженные на озере Фусаро. Может быть, они принадлежали к роскошному особняку», — добавил Баколи Джози

Это геологическое явление связано с брадисейсмом — медленным поднятием или опусканием земной поверхности из-за движения магмы или гидротермальных жидкостей. В районе Флегрейских полей (вулканической области к западу от Неаполя) поверхность суши за последние десятилетия поднялась примерно на 1,37 метра. Это привело к изменениям береговой линии, повреждению портов и, как оказалось, к всплытию древних построек.

Древний курорт римской элиты

Флегрейские поля известны активной вулканической историей. Самый известный местный вулкан, Везувий, уничтожил Помпеи в 79 году н. э., но римляне продолжали использовать близлежащие термальные источники. Озеро Фусаро в античности было элитным курортом, о котором древнеримский поэт Секстус Проперций писал как о «вихре роскоши и гавани пороков».

Виллы на берегу озера были популярны среди римской знати благодаря теплым источникам и мягкому климату. Однако сейсмическая активность привела к затоплению этих построек. Теперь же, спустя века, одна из вилл вновь поднялась на поверхность.

Теперь находку будут исследовать специалисты из управления археологии, изобразительного искусства и ландшафта Неаполя. Они отмечают, что это мог быть особняк с термальными ваннами. Вилла может стать важной археологической достопримечательностью, подобной затопленным руинам Байев – древнеримского аналога Лас-Вегаса. Раскопки и исследования продолжаются, а ученые надеются выяснить, кому именно принадлежала эта роскошная постройка.