Тайная комната Мавзолея: кого собирались хоронить рядом с Лениным

О Мавзолее на Красной площади, где покоится тело «вождя мирового пролетариата», казалось бы, известно всё. Однако новые открытия совершаются и в XXI веке. В 2013 году прямо над траурным залом Ленина было обнаружено неведомое прежде помещение, предназначенное для «дополнительных» захоронений.

Потайная комната

Немногие успевают внимательно разглядеть внутренний интерьер Мавзолея: перед посетителем ленинской усыпальницы довольно быстро мелькают вход, вестибюль, траурный зал с саркофагом, а затем лестница к боковому выходу.

Поэтому неудивительно, что лишь в 2013 году от комендатуры Мавзолея учёные впервые узнали о существовании особого помещения. К нему ведёт обитая медными листами дверь, скрытая в проёме рядом с гербом СССР. Скрытое от посторонних глаз пространство представляет собой небольшую комнату, похожую на узкий коридор. Её стены отделаны чёрным полированным лабрадоритом.

«С одной стороны в камне встроены четыре ниши. Они довольно большие, – описывает помещение корреспондент газеты «Московский Комсомолец» Ева Меркачева. – В каждую можно поместить от 36 до 56 урн в зависимости от их размера. Ни ваз для цветов, ни табличек с именами – вообще никакого траурного антуража нет. Из декора только светильники, которые будто специально светят так, что, кажется, ты в каком-то древнем склепе и сейчас увидишь призраков».

Хотя помещение официально никак не используется, в нём поддерживается порядок. По мнению историков, найденная комната – не что иное, как колумбарий вместимостью от 36 до 56 урн.

Кого хотели хоронить рядом с Лениным

Теоретически дополнительное помещение в Мавзолее могли сделать во время ремонтов 1944 или 1974 годов, Но по мнению доктора исторических наук Сергея Девятова, оно существует со времён строительства нынешнего каменного мавзолея в 1929-1930 годах. Хотя в бумагах архитектора Алексея Щусева никаких упоминаний о колумбарии нет, восстановить логику его сооружения нетрудно.

Уже в 1924 году предполагалось, что мёртвый Ленин на Красной площади не будет «одинок».

«Склеп соорудить у Кремлёвской стены, на Красной площади среди братских могил борцов Октябрьской революции», – говорилось в постановлении ЦИК СССР за подписью Михаила Калинина.

Но раз поблизости от Ленина захоронены его соратники, то почему бы им не упокоиться и в самом склепе? Теоретически, первыми претендентами на такую честь были родственники вождя – его вдова Надежда Крупская, а также братья и сёстры (Анна, Мария, Дмитрий Ульяновы).

В колумбарий мог быть помещён прах видных деятелей СССР и мирового коммунистического движения – всех тех, кто упокоился в почётном некрополе у Кремлёвской стены. Наконец, в случае необходимости в помещение могли перенести прах... самого Ильича. По крайней мере, слухи об этом ходили в 1930 году.

«Назначенные большевиками особые эксперты признали, что дальше сохранять труп Ленина нельзя, – уверяла эмигрантская газета «Возрождение». – Эксперты со своей стороны предлагают сжечь труп Ленина и поместить урну с прахом в мавзолее».

Почему колумбарий пустовал

Но почему Иосиф Сталин (а историки не сомневаются, что такое решение мог принять только он) приказал закрыть колумбарий и никогда его не использовать?

Дело в том, что к тому времени уже сложилась особая традиция посещения Мавзолея. Граждане входили в усыпальницу вереницей, на минуту замирали у мумии вождя – и тут же шли на выход.

«Человек не просто идёт в Мавзолей, как в музей, и не стоит перед саркофагом, а как бы участвует в траурной процессии, в которой люди в скорбном молчании идут прощаться с великим вождём, – писал доктор искусствоведения Селим Хан-Магомедов. – Такой ритуал посещения Мавзолея естественно сложился ещё в первом деревянном Мавзолее».

Собственно, иная форма посещения здания была невозможна, так как почти всё время существования Мавзолея к нему выстраивались огромные очереди – в 1930-х годах народу в них было не меньше, чем в 1980-х. Власти не собирались менять устоявшуюся практику. По аналогии с советскими очередями в магазины «счастье видеть Ленина» казалось посетителям Мавзолея особой ценностью – это было на руку советской пропаганде.

Открытие в мавзолее бокового отсека сильно усложнило бы перемещение людских масс (хотя некоторые ранние проекты внутреннего интерьера предусматривали свободу движения для посетителей усыпальницы). Использовать же колумбарий в закрытом виде не имело для коммунистов никакого политического смысла. Захоронения видных большевиков должны были находиться на виду. Так что «соседей» Ленину решили не «подселять» – их продолжили хоронить снаружи Мавзолея.