Как Мухаммед Али и Сильвестр Сталлоне «подрались» на «Оскаре»

And the Oscar goes to… В этом году «Оскар» ощущается как настоящее спортивное состязание – всё благодаря «Аноре» и Юре Борисову. Но Борисов – не единственное, что связывает соревновательный дух и «Оскар».

© Соцсети

© Юра Борисов // РИА Новости

Мухаммед Али и Сильвестр Сталлоне

Многие уже привыкли к достаточно регламентированной обстановке в театре «Долби» во время церемонии и стандартным объявлениям номинантов и победителей. В целом «Оскару» и не нужно изобретать велосипед: весь драйв на вручении создаётся благодаря напряжённому ожиданию, ярким эмоциям актёров и их красивым, вдохновляющим речам после победы. Тем не менее неординарные номера и «сюжетные повороты» церемонии всё равно добавляют изюминки – достаточно вспомнить прошлогоднее выступление Райана Гослинга с песней I'm Just Ken.

А в 1977 году по-настоящему культовый момент зрителям подарили великий боксёр Мухаммед Али и Сильвестр Сталлоне, сыгравший главную роль в оскароносном фильме «Рокки». Начиналось всё по классике – Сталлоне стоял на сцене театра «Долби» и говорил речь. Но вдруг сзади потихоньку начал подкрадываться Али, а через пару мгновений под удивлённые возгласы и смех зрителей он стал обвинять Сильвестра: «Ты украл мой сценарий!»

На этом необычная ситуация не закончилась – дальше между Сталлоне и Али завязалась «потасовка», конечно же, дружеская (не то, что было в 2022 году между Уиллом Смитом и Крисом Роком).

Правда, если смотреть без контекста, взмахи руками выглядели действительно так, будто Сильвестр и Мухаммед что-то замышляют. Завершилось всё милым танцем от Сталлоне и его объятиями с боксёром. Такое взаимодействие между ними неслучайно – сценарий «Рокки» вдохновлён реальным боем между Мухаммедом Али и Чаком Уэпнером. Чак стал прототипом главного героя из фильма – Сильвестр вдохновился тем, как стойко спортсмен держался перед фаворитом. А в 2011 году Сталлоне даже включили в Международный зал боксёрской славы за популяризацию бокса.

А как ещё спорт бывает связан с кино?

Многие актеры боевиков вышли из спортсменов, а после, снимаясь в фильмах, где физическая подготовка героев ставилась в пример, влияли на популярность спорта в мире. Джейсон Стэйтем занимался прыжками в воду и даже входил в состав сборной Великобритании. Ещё одна звезда боевиков – Дуэйн Джонсон – до начала карьеры был крутым рестлером, а также играл в американский футбол и даже участвовал в драфте НФЛ.

Помимо этого, режиссёры часто вдохновляются спортивными историями и кладут их в основу своих сценариев (как и в случае со Сталлоне). И «Рокки» – далеко не единственный такой фильм, который номинировался на «Оскар». Часто участниками премии становились как раз картины о боксе. Ещё в 1931 году две статуэтки взяла драма «Чемпион». Через 49 лет легендарный Мартин Скорсезе представил академикам картину «Бешеный бык», за роль в которой Роберт Де Ниро выиграл ещё одну статуэтку. В 2001 году вышел фильм «Али» про великого боксёра – он взял две номинации: за лучшие мужские роли. Интересно, что Мухаммеда сыграл Уилл Смит.

Через несколько лет самую престижную награду, за лучший фильм, отдали картине «Малышка на миллион» – сейчас история про чемпионку по боксу считается образцом для спортивных драм. Кроме того, в нашем веке в премии участвовал «Боец» с Марком Уолбергом и Кристианом Бейлом – и тоже не остался без статуэток. Были и фильмы не про бокс – например, «Огненные колесницы», взявшие четыре «Оскара», в том числе и за лучший фильм.

© Кадр из фильма «Малышка на миллион»

Вот так соревнования вдохновляли создателей фильмов на рассказ спортивных историй, а кино, в свою очередь, мотивировало не сдаваться, в том числе и в занятиях спортом. А ещё создавало культовые поп-культурные моменты – как со Сталлоне и Али.