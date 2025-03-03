Какой год стал худшим в истории человечества

536 год был отмечен 18-месячным таинственным туманом, который вызвал беспрецедентную темноту и похолодание, что привело к неурожаю и голоду по всей Европе, Ближнему Востоку и Азии. Это было еще больше усугублено чумой Юстиниана в 541 году. Исследователи связывают туман с извержениями вулканов, доказательства чему были найдены в образцах ледяных кернов из Швейцарских Альп.

Представляя себе худший год для жизни , многие могут подумать о разрушениях, вызванных Черной смертью в 1349 году или пандемией гриппа 1918 года. Но кто-то будет шокирован, узнав, что это произошло задолго до этого.

По словам средневекового историка Майкла Маккормика, 536 год выделяется как худший период для жизни. Этот год был связан с началом 18-месячной темноты, вызванной таинственным туманом, что привело к катастрофическим событиям по всей Европе, Ближнему Востоку и частям Азии. Этот туман в сочетании с другими природными и антропогенными катастрофами погрузил мир в один из самых сложных периодов в истории.

В 536 году странный туман накрыл Европу, Ближний Восток и Северную Азию, окутав эти регионы тьмой в течение дня и ночи на 18 месяцев. Византийский писатель Прокопий описал это так:

«Ибо солнце излучало свет свой без яркости, подобно луне, в течение всего года».

Летние температуры снизились на 1,5–2,5 °C, что стало началом десятилетия, которое теперь является самым холодным за последние 2300 лет. Летом в Китае выпал снег, урожай засох, а люди голодали. Ирландские исторические записи зафиксировали «нехватку хлеба с 536 по 539 годы».

Страдания не прекратились с таинственным туманом. В 541 году бубонная чума поразила римский город Пелусий в Египте. Названная Чумой Юстиниана, она быстро распространялась, убивая от трети до половины населения восточной Римской империи и ухудшая условия жизни на планете.