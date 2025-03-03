Когда и почему замерзало Азовское море

Ледяной панцирь сковал Керченский пролив и акваторию Таганрогского залива, а в Азовском море появились дрейфующие льды. Ученые объяснили природу явления.

Еще 15 февраля ледяные глыбы "вышли" на центральный пляж Таганрога, где повредили туристическую инфраструктуру - кабинки для переодевания, лавочки и систему освещения.

Доктор географических наук, профессор кафедры океанологии Института наук о Земле ЮФУ Людмила Беспалова рассказала, что лед выносится на берег под действием волнений и течений. Так, лед в море взламывается, образуются скопления до трех-четырех метров высотой, а волны выносят их на берег или отмель. Обычно они образуются на песчаных косах Азовского моря, но в этом году торошение произошло в черте города.

Торосы появляются, когда льдины группируются на мелководье. Также при сплошном ледоставе хрупкий лед может ломаться из-за ветра. В обоих случаях льдины нагромождаются друг на друга и выносятся на берег.

В свою очередь ученые ЮНЦ РАН изучили динамику образования льда и температурный режим Таганрогского залива. Отмечается, что каждый водоем имеет свойственную ему специфику проявления глобальных изменений. Образование льда и движение ледников зависит от ряда факторов: регионального, глобального или исторического ритма климата.

Так, в XXI веке в Таганрогском заливе зимы со льдом в среднем длились 52 дня. Максимальный показатель (74 дня) был зафиксирован зимой 2016-2017 годов. Обычно лет в Азовском море сходит в феврале, но в отдельные годы из-за холодов может дрейфовать по акватории до конца марта.

Чаще всего торосы возникают в морях Северного Ледовитого океана и могут достигать на берегу высоты до 20 метров.

Кстати

В 1068 году Азовское море замерзло настолько, что пешим путем можно было добраться из Тмутаракани до города Корчев (современная Керчь) в Крыму. В 2012 году впервые за 30 лет замерзли акватория порта в Махачкале и северная часть Черного моря, за 80 лет - каналы Венеции и покрылись льдом пирсы Женевского озера.